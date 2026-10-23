PKでの劇的な活躍を経て、パルメイラスとエストゥディアンテスが2026年CONMEBOLリベルタドーレス決勝で対戦へ

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パルメイラスとエストゥディアンテス・デ・ラ・プラタは、劇的なPK戦にもつれた準決勝を制し、2026年CONMEBOLリベルタドーレス決勝進出を決めた。GKのカルロス・ミゲルとフェルナンド・ムスレラが決定的な働きを見せ、11月28日にモンテビデオのエスタディオ・センテナリオで行われる歴史的な対決が実現した。

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PK戦の激闘を経て、決戦の地モンテビデオへ

南米の強豪パルメイラスとエストゥディアンテス・デ・ラ・プラタが、11月28日にモンテビデオのエスタディオ・センテナリオで行われる2026年CONMEBOLリベルタドーレス決勝で大陸王者の座を争う。準決勝の両カードは、緊迫した第2戦の末にPK戦で決着した。

パルメイラスは2023年王者フルミネンセと2戦合計2-2で引き分け、PK戦を5-3で制して勝ち上がった。一方、エストゥディアンテスはマラカナンで10人になりながら持ちこたえ、PK戦で前回王者フラメンゴを3-2で下した。

過去4度の優勝を誇るエストゥディアンテスは5度目のタイトルを、アベル・フェレイラ監督率いるパルメイラスは4度目の栄冠を狙う。

ムスレラがマラカナンで圧巻の活躍、ワールドカップでの苦しみを晴らす

エストゥディアンテスのGKフェルナンド・ムスレラはフラメンゴ戦で、ジョルジーニョ、ルーカス・パケタ、ブルーノ・エンリケのPKを3本連続で止める並外れた活躍を見せた。40歳のウルグアイ人GKは、バルタサル・ロドリゲスの退場によりエストゥディアンテスが40分以上を10人で戦い、スコアレスに終わった第2戦を最後まで戦い抜いた。

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マラカナンでの活躍後、ムスレラは苦しい戦いとなったワールドカップ後の自身の歩みを振り返り、「個人的な面では、サッカーはいつも次のチャンスを与えてくれる」と語った。

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さらに「PK戦では、GKには貢献できるという特別な強みがある」と述べ、「夢をかなえたいと思う喜びと、良い時もそうでない時も責任を負うこと」に言及した。

フェレイラ監督、パルメイラスで3度目のリベルタドーレス制覇を目指す

パルメイラスのアベル・フェレイラ監督は、フルミネンセのノナトが蹴ったPKをカルロス・ミゲルが決定的な場面で止めたことで、7シーズンで4度目のリベルタドーレス決勝進出を果たした。ポルトガル人指揮官は、2021年に優勝トロフィーを掲げたエスタディオ・センテナリオに戻ってくる。

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パルメイラスでの6年間に11のタイトルを獲得したフェレイラ監督だが、個人の節目よりもチームとしての成果を重視している。

フェレイラ監督は以前、「記録や時間……それが私を突き動かしているわけではない。パルメイラスの歴史を心から尊重している。パルメイラスより偉大な者はいない。私はパルメイラスにいることを愛している」と語っていた。

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南米の強豪、ウルグアイで1968年決勝の再戦へ

モンテビデオでの決勝は、歴史が一巡する意味合いも持つ。1968年のリベルタドーレス決勝では、エストゥディアンテスがエスタディオ・センテナリオでパルメイラスを破り、初の大陸タイトルを獲得した。

2025年に準優勝したパルメイラスは、2年連続の決勝に臨む。準々決勝のLDUキト戦と準決勝のフルミネンセ戦で重要なPKを止めたGKカルロス・ミゲルが鍵を握る。

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エストゥディアンテスは17年ぶりに決勝へ戻り、ウルグアイの地で成し遂げた2009年の優勝の再現を目指す。