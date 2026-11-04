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シュクリュ・サラジオウル・スタジアムでの激しい前半、メイソン・グリーンウッドが騒動の中心となった。ペナルティエリア内でコスタス・ツィミカスがボールを持っていないグリーンウッドを突き飛ばしたが、リヴァプールを相手にフェネルバフチェにPKは与えられなかった。アリー・マッコイストはPKを与えるべきだったと強く主張。グリーンウッドはその後すぐ、自ら放ったFKが相手に当たってコースを変え、怒りをあらわにしたアリソンの逆を突いた。

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マッコイスト、グリーンウッドにはPKが与えられるべきだったと断言

グリーンウッドは、フェネルバフチェがリヴァプールと対戦したチャンピオンズリーグの試合の前半半ばにパスを受けてゴール前へ抜け出した。しかし、シュートを打つ前にツィミカスから両手で強く押され、バランスを崩した。グリーンウッドとホームのサポーターはPKを求めたが、主審は認めず、VARによる確認も行われなかった。

マッコイストは『TNTスポーツ』で、ホームチームにPKが与えられるべきだったと断言した。「あれはPKだ。片手どころか両手で押している。それで彼はシュートを打てなくなったと私は思う。両手だ。間違いなくPKだと思う。素晴らしいパスと見事なタッチだっただけに残念だ」

マッコイスト、ツィミカスへの判定に納得せず

ツィミカスが判定に救われたと思うかと問われると、マッコイストはこう答えた。「そう思う。本当にそう思う。彼がシュートを打とうとしている最中に、両手で押している。PKに見えないからといって、PKではないことにはならない」

その判定からわずか2分後、フェネルバフチェにとってさらに痛い出来事が起きた。トレイ・ニョニが中途半端なクリアから落ちてきたボールをボレーで捉えると、シュートは相手に当たってコースが変わり、エデルソンの脇を抜けてリヴァプールが先制した。3日前にリヴァプールで初先発した19歳のニョニは、トレント・アレクサンダー＝アーノルドに次ぐクラブ史上2番目の若さでチャンピオンズリーグの得点者となった。

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グリーンウッドのFKが相手に当たり、アリソンは激怒

リヴァプールのリードはわずか4分で終わった。ドミニク・ソボスライがエンゴロ・カンテにファウルを犯した後、グリーンウッドのFKは枠を外れるかに見えたが、ジェレミー・ジャケに当たってコースが変わり、アリソンの逆を突いた。マッコイストは語った。「彼［グリーンウッド］には運が向いたね。GKは壁に満足していないと思う」

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「誰かがボールに背を向けたのか。これ以上ない返答だ。ジャケだ。彼は激怒している。背を向けたのか。間違いなく向けている。ボールに正面から向き合わなければならない。GKは激怒している。本当に激怒しているし、それも当然だ。今季良いスタートを切っている選手だが、彼［ジャケ］は体を横に向けている」

グリーンウッドとフェネルバフチェの今後は？

前半終盤はフェネルバフチェが優勢に立った。グリーンウッドは左足のシュートをわずかに枠の外へ放ち、続いてアリソンに好セーブを強いた。

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