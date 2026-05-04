ピレス氏、アーセナルにとっては「チャンピオンズリーグよりもプレミア優勝の方が大切だ」

アーセナルOBの元フランス代表MFロベール・ピレス氏が、チャンピオンズリーグ準決勝アトレティコ・マドリー戦について語っている。スペイン『アス』が伝えた。

アトレティコホームの1stレグは1-1ドローで終了。5-4だったPSG対バイエルン・ミュンヘンに比べれば地味な戦いとなったが、ピレス氏はどちらの試合内容、プレー方法もフットボールにおいては有効との見解を示している。

「2ndレグはアーセナルとアトレティコのどちらにとっても難しい試合だ。彼ら2チームがどんなプレーをするのか、私たちはもう知っている。とても守備的だね。人々はそこに不快感を覚えるかもしれないけど、でもそういったプレーも有効なんだ。PSG対バイエルンと比較することはできない。あの試合ではまた違うプレーが展開されたが、私はそのどちらも好んでいる。どちらのプレーも、ピッチ上で実現することは簡単ではないんだよ」

「アトレティコは10月にもアーセナルのホームにやってきて、4-0で敗れた。彼らはアーセナルが懸命に走ること、また良質な選手たちを擁しているために、ボールを保持しようとすることを知っている。2ndレグも手堅いものになるのは確実だ」

アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督は、指導者としてメジャータイトルを獲得したことがない。ラ・リーガで2回優勝を成し遂げたディエゴ・シメオネ監督のようになるためには、何が必要なのだろうか？

「良い質問だ。チョロは素晴らしい仕事をしている。タイトルを獲得しているわけだからね。アルテタも素晴らしい仕事をしているが、まだ何も勝ち取ってはいない。何が足りないのか？ 結局はタイトルだよ（笑）。彼には自信が必要だと思う。『私も何かを勝ち取ることができるんだ』と言えるようにね」

「ただ、プレミアリーグはとても難しい。本当にタフなリーグなんだよ。私はラ・リーガでもプレミアでもプレーしたが、プレミアはとても、とてもタフなんだ。『アーセナル相手だからって関係ない。俺たちは勝ちに来たんだ』という意気込みで、アーセナルホームに乗り込んでくるチームだっているからね。15日前のボーンマス戦がまさにそうだった。それでも今季はアルテタや選手たちにとって良いシーズンになるかもしれないね」

アーセナルの今季最大の目標について問われたピレス氏は、プレミアリーグであると断言している。

「チャンピオンズじゃない。現在はプレミアリーグだね。アトレティコ戦で何が起こるかは分からないが、しかしクラブにとって何よりも重要なのはプレミア優勝だ。直近の3シーズンはマンチェスター・シティ、リヴァプールに先を行かれて2位で終えた。クラブもOBたちも、アルテタと主将ウーデゴールがプレミアのトロフィーを掲げることを願っているんだよ」