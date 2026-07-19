W杯で大活躍、9回目のバロンドール受賞が噂されるメッシだが…ピケ「もう基準が分からない。1年を通して評価しろという意見も絶対正しい」

元スペイン代表DFジェラール・ピケ氏が、2026年のバロンドール（世界年間最優秀選手賞）について言及した。

ワールドカップ（W杯）開催年のバロンドールは、同大会で大きな活躍を見せた選手に与えられることが多い。北中米W杯が行われている現在は、決勝まで進出したアルゼンチンのFWリオネル・メッシが、9回目の受賞を果たす可能性が噂されている。

しかしピケ氏は、バロンドールの評価基準について不信感を抱いているようだ。スペイン『アス』とのインタビューに応じた元バルセロナDFは、かつてのチームメートがバロンドールを勝ち取るに値するとしながらも、同賞が1年を通した活躍を評価していないことも指摘している。

「メッシがW杯で優勝したら、彼にバロンドールを与えるか？ バロンドールについて、自分はもう評価基準を見失っている。毎年、違うことが基準になるからね。一体何が影響して受賞につながるのか、まったく明瞭じゃない」

「もちろん、彼は受賞に値するよ。そのサイクルを終えるのに完璧な形だと思う。ただ彼にトロフィーが与えられたら、メジャーリーグサッカーでのシーズンを通したプレーも評価されるべきと言う人が現れるはずだ……そして、そこには間違いなく正当性がある」

「同様にスペインが優勝したら、ロドリの受賞に反対する人たちが現れるだろう。彼は素晴らしいW杯を過ごしているが、シーズンを通せば負傷していた期間が長かったからね」