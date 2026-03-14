侍ジャパン(野球日本代表)は3月15日(日)、WBC2026の準々決勝でベネズエラ代表と対戦する。

本記事では、ベネズエラの注目選手や先発投手を紹介する。

侍ジャパンvsベネズエラの日程・中継予定

準々決勝の侍ジャパンvsベネズエラは、日本時間2026年3月15日(日)午前10:00にプレイボールを予定。試合は『Netflix(ネットフリックス)』で独占ライブ配信される。

ラウンド：WBC2026 準々決勝

対戦カード：侍ジャパン vs ベネズエラ代表

開始日時：2026年3月15日(日)午前10:00

中継：Netflix (午前9:15-)

※すべて日本時間。

ベネズエラはどんな相手？選手一覧は？

ベネズエラは1次ラウンドのプールDを2位で終えたものの、4戦3勝1敗で26得点12失点を記録。複数のMLB選手を抱えている投打ともに高水準のチームで、優勝候補の一角と見なされている。

背番号 ポジション 名前 所属 20 投手 カルロス・グスマン ニューヨーク・メッツ傘下 29 投手 ダニエル・パレンシア シカゴ・カブス 30 投手 アンドレス・マチャド オリックス・バファローズ 34 投手 アントニオ・センザテーラ コロラド・ロッキーズ 37 投手 エマニュエル・デヘスス デトロイト・タイガース傘下 46 投手 ホセ・アルバラード フィラデルフィア・フィリーズ 48 投手 ヘルマン・マルケス FA（元コロラド・ロッキーズ） 49 投手 パブロ・ロペス ミネソタ・ツインズ 52 投手 エドゥアルド・ロドリゲス アリゾナ・ダイヤモンドバックス 54 投手 ケイダー・モンテロ デトロイト・タイガース 55 投手 レンジャー・スアレス ボストン・レッドソックス 61 投手 アンヘル・セルパ ミルウォーキー・ブルワーズ 63 投手 オダニエル・モスケダ ピッツバーグ・パイレーツ傘下 64 投手 リカルド・サンチェス ラグナ・ユニオン・コットンファーマーズ 70 投手 ホセ・ブット サンフランシスコ・ジャイアンツ 83 投手 エドゥアルド・バサード シアトル・マリナーズ 94 投手 ヨエンドリス・ゴメス タンパベイ・レイズ 13 捕手 サルバドール・ペレス カンザスシティ・ロイヤルズ 23 捕手 ウィリアム・コントレラス ミルウォーキー・ブルワーズ 0 内野手 アンドレス・ヒメネス トロント・ブルージェイズ 2 内野手 ルイス・アラエス サンフランシスコ・ジャイアンツ 7 内野手 エウヘニオ・スアレス シンシナティ・レッズ 14 内野手 エセキエル・トーバー コロラド・ロッキーズ 23 内野手 マイケル・ガルシア カンザスシティ・ロイヤルズ 25 内野手 グレイバー・トーレス デトロイト・タイガース 40 内野手 ウィルソン・コントレラス ボストン・レッドソックス 1 外野手 ジャクソン・チョーリオ ミルウォーキー・ブルワーズ 4 外野手 ハビアー・サノハ マイアミ・マーリンズ 16 外野手 ウィルヤー・アブレイユ ボストン・レッドソックス 21 外野手 ロナルド・アクーニャ アトランタ・ブレーブス

ベネズエラの注目選手は誰？先発投手は？

予告先発：レンジャー・スアレス

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ベネズエラのオマール・ロペス監督は、侍ジャパン戦でレンジャー・スアレス(ボストン・レッドソックス)を先発起用することを明言。同選手は平均約150キロのフォーシームを中心にシンカー、チェンジアップ、カットボールなど6種類の球種を操るテクニシャンは、MLBでは2024年、2025年と2年連続で10勝以上を記録した。

また、MLBポストシーズン通算では11試合に登板し、防御率は「1.48」。大舞台で力を発揮してきており、フィラデルフィア・フィリーズに所属していた昨年のプレーオフでは大谷翔平を3打数無安打に抑えていた。

強力打線の注目選手は？

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ベネズエラは強力な打者も複数擁している。特にロナルド・アクーニャは2023年のMLBで41本塁打・73盗塁という圧巻の成績を収めてMVPに選出。今大会でも4試合で打率.526を記録し、本塁打も1本放っている。俊足に加えて超打率も高く、侍ジャパンにとって要警戒の選手だ。

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また、ルイス・アラエスはプールD第2戦のイスラエル戦で5打数4安打、2本塁打をマーク。大会通算でも14打数7安打9打点、四球2つで三振は1回のみとベネズエラの攻撃をけん引してきた。同選手は安定感型のバッターとして日本のレジェンド、イチロー氏と比較されることもあるほどで、2024年のMLBでは打率.314、4本塁打46打点、リーグ最多200安打を記録し、し烈な首位打者争いを制して大谷翔平の三冠王を阻んだ。

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[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

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ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

WBC 2026｜関連情報

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