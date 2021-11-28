Amazonブラックフライデー2021で買うべきおすすめ商品10選｜ゲーム機器、イヤホン、テレビ、大型家電まで
Amazon(アマゾン)の年末ビッグセール『Amazonブラックフライデー』で購入すべき商品をジャンル別で紹介する。
▶Amazonブラックフライデー｜全セール商品一覧はこちら
目次
【1】Amazonデバイス
■Fire TV Stickシリーズ
『Fire TV Stick』シリーズが最大50%オフに。さらにFire TV Stickを2台以上まとめ買いでさらに1,000円オフとなるキャンペーンも実施中。
Amazonで購入｜Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)
4,980円→2,480円（50%オフ）
Amazonで購入｜新登場 Fire TV Stick 4K Max - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)
6,980円→3,980円（43%オフ）
Amazonで購入｜Fire TV Cube - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)
14,980円→7,980円（47%オフ）
■Fireタブレットシリーズ
『Fireタブレットシリーズ』が最大14,000円オフに。
【Amazonで購入】Fireタブレットシリーズのセール品をチェック
■Echoシリーズ
Echoシリーズが1,490円から販売。新型Echo Show 5は56%オフの3,990円に値下げ。
■Kindleシリーズ
Kindleシリーズが最大7,000円オフに。NEWモデルのKidle Paperwhite(8GB)が20%オフの11,980円に
【Amazonで購入】Kindleシリーズのセール品をチェック
【2】イヤホン
2021 AirPods Pro MagSafe 充電ケース付き
【Amazonで購入】2021 AirPods Pro MagSafe 充電ケース付きをチェック
Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 対応）
【Amazonで購入】Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 対応）をチェック
Beats Studio Buds – ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン
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[Amazon.co.jp限定] Jabra Elite 3 ネイビー 完全ワイヤレスイヤホン [国内正規品]
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【3】ゲーム機器
Nintendo Switch本体とソフトのセット
【Amazonで購入】Switch本体＆ダウンロード版ソフトセットをチェック
PCエンジン mini
【4】ゲームソフト
Nintendo Switch ダウンロード版ソフトが2本セットでお買い得
【Amazonで購入】Switchダウンロード版ソフト2本セットをチェック
PlayStation Hits / Value Selection 2本セットでお買い得
【Amazonで購入】PlayStation Hits / Value Selection 2本セットで2,200円～
【5】ゲーミングチェア
Gtracing ゲーミングチェア｜GT002
【Amazonで購入】Gtracing ゲーミングチェア｜GT002（15,840円～）
AKRACING ゲーミングチェア
【Amazonで購入】AKRACING ゲーミングチェア（34,257円～）
【6】テレビ
ハイセンス 50V型 4Kチューナー内蔵
【Amazonで購入】ハイセンス 50V型 4Kチューナー内蔵（54,800円）
東芝 43V型 液晶テレビ レグザ 43M540X
【Amazonで購入】東芝 43V型 液晶テレビ レグザ 43M540X（59,800円）
LG 48型 4Kチューナー内蔵 有機EL テレビ OLED 48CXPJA Alexa 搭載
【Amazonで購入】LG 48型 4Kチューナー内蔵 有機EL テレビ OLED 48CXPJA Alexa 搭載（100,000円）
【7】パソコン・タブレット
Microsoft Surfaceシリーズセール
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HUAWEI MatePad 10.4 タブレット 2021年モデル
【Amazonで購入】HUAWEI MatePad 10.4 タブレット 2021年モデル（21,800円）
【8】SIMフリースマホ
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 日本語版 6+128GB SIMフリー スマートフォン
【Amazonで購入】Xiaomi Mi 11 Lite 5G 日本語版 6+128GB SIMフリー スマートフォン（35,040円）
【9】モニター
モニターがお買い得
【Amazonで購入】ブラックフライデーのモニターセール品をチェック
【10】大型家電
冷蔵庫・洗濯機がお買い得
【Amazonで購入】ブラックフライデーの冷蔵庫・洗濯機セール品をチェック
■ブラックフライデー詳細情報はこちら
ブラックフライデーのポイントアップキャンペーン、お得なAmazonギフト購入方法についてはこちらの記事をチェック。
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