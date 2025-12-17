フェニックスバトル147の対戦カード・試合順・日程・放送予定

ボクシングイベント「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 147」が12月18日、後楽園ホールで開催される。
本記事では、フェニックスバトル147の対戦カード、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
フェニックスバトル147｜概要
フェニックスバトル147は12月18日に後楽園ホールで開催されるボクシングイベント。全部で7試合が行われ、メインマッチではユン・ドクノ(韓国)と森脇唯人による、OPBF東洋太平洋&WBOアジアパシフィック スーパーミドル級タイトルマッチ10回戦が組まれている。
対戦カードは以下の通り。
対戦カード
|試合順
|対戦カード
|階級
|第1試合
|山田 龍斗(大橋)
vs.コムサン・カエウルエアン(タイ)
|53.0kg契約6回戦
|第2試合
|長嶺 竜久(平仲BS)
vs.フー・ロンイー(中国)
|51.5kg契約8回戦
|第3試合
|田中 将吾(大橋)
vs.ウィルベルト・ベロンド(フィリピン)
|52.0kg契約8回戦
|第4試合
|坂井 優太(大橋)
vs.ブーンルエン・ファヨン(タイ)
|54.0kg契約8回戦
|第5試合
|中嶋 一輝(大橋)
vs.ジョン・ジョン・ジェット(インドネシア)
|OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチ10回戦
|第6試合
|マハンハイリー・ヌールタイ(中国)
vs.大沼 ケン(角海老宝石)
|フェニックストーナメント アジア・ヘビー級チャレンジカップ決勝 4回戦
|第7試合
|ユン・ドクノ(韓国)
vs.森脇 唯人(ワールドスポーツ)
|OPBF東洋太平洋&WBOアジアパシフィックスーパーミドル級タイトルマッチ10回戦
フェニックスバトル147｜放送・配信予定
フェニックスバトル147は、12月18日に開催。ネット動画配信サービスの『Lemino』で、17:55からライブ配信される。イベント終了後にはアーカイブ配信も予定されている。
|日時
|ネット
|配信時間
|12月18日(木)
|Leminoプレミアム
フェニックスバトル147｜視聴方法
前述の通り、フェニックスバトル147はLeminoで配信。Leminoプレミアムの登録が必要だが、31日間の無料体験視聴ができる。
プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、まずは気軽に体験利用してみよう。
【手順1】Leminoプレミアム登録ページへアクセス
「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ
【手順2】dアカウントでログイン
Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。
【手順3】決済情報を入力
無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！
映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルのコンテンツが18万本以上見放題となるほか、プレミアム限定コンテンツも揃うので、この機会にチェックしてみてほしい。