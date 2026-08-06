ウィンダム選手権のテレビ放送/ネット配信・日程

世界最高峰の男子ゴルフトーナメント「PGAツアー」は、8月6日(木)から9日(日)にかけて『ウィンダム選手権』が開催される。

本記事では、ウィンダム選手権2026の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

ウィンダム選手権｜開催概要

ロケットクラシック2026は、8月6日(木)から4日間にわたってセジフィールド・カントリー・クラブ (アメリカ合衆国ノースカロライナ州)で開催。日本人選手としては、松山英樹ら4選手が出場予定だ。

日程

日程(日本時間) ラウンド 8/6(木) 1日目 8/7(金) 2日目 8/8(土) 3日目 8/9(日) 4日目

出場日本人選手

松山英樹

金谷拓実

平田憲聖

久常涼

ロケットクラシック｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【7/30(木)】19:55～(LIVE)

【7/31(金)】19:55～(LIVE)

【8/1(日)】20:25～（LIVE）

【8/2(日)】20:25～（LIVE） ネット ゴルフネットワーク 【8/7(金)】4:00～(LIVE)

【8/8(土)】4:00～（LIVE）

【8/9(日)】2:00～（LIVE）

【8/10(月)】2:00～（LIVE） CS放送

ウィンダム選手権｜おすすめ視聴方法

PGAツアーのウィンダム選手権は、『U-NEXT』で配信される。2026シーズンのPGAツアーは「ワールドゴルフパック」で配信されるため、加入する必要がある。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。

また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。

U-NEXT

U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実

U-NEXTは、「ワールドゴルフパック」でLPGAツアー・PGAツアーという男女世界最高峰のツアーなどを楽しめる。

これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。

U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー

＜海外ツアー＞

●PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）

●LPGAツアー（米国女子）

●DPワールドツアー（欧州男子）

●LET（欧州女子）

●アジアンツアー・インターナショナルシリーズ

＜海外男子メジャー大会＞

●全米プロゴルフ選手権

●全米オープンゴルフ選手権

●全英オープンゴルフ選手権

＜海外女子メジャー大会＞

●シェブロン選手権

●全米女子プロゴルフ選手権

●全米女子オープン

●エビアン選手権

●AIG全英女子オープン

＜その他＞

●TGL

●ニュージーランドオープン

●各海外ツアーの過去大会映像

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。