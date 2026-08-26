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Hideki MatsuyamaGetty Images
PGAツアーはU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録
Yuta Tokuma

ツアー選手権のテレビ放送/ネット配信・日程

2026シーズン米国男子プロゴルフPGAツアー「ツアー選手権」のテレビ放送/ネット配信などを紹介する。

LPGAツアー・PGAツアーなどを配信！
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世界最高峰の男子ゴルフトーナメント「PGAツアー」は、8月27日(木)からプレーオフ第3戦『ツアー選手権』が開催される。

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本記事では、ツアー選手権2026の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

ツアー選手権｜開催概要

ツアー選手権2026は、8月27日(木)から4日間にわたってイーストレイク・ゴルフクラブ (アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ／7440ヤード・パー70)で開催される。

フェデックスカップポイントランキング上位30人が出場権を得るプレーオフ最終戦に、日本から松山英樹が出場予定だ。

日程


日程(日本時間)

ラウンド

8/27(木)-28(金)

1日目

8/28(金)-29(土)

2日目

8/29(土)-30(日)

3日目

8/30(日)-31(月)

4日目

出場選手・フェデックスカップポイントランキング

  1. スコッティ・シェフラー（アメリカ） - 4,985.833pt
  2. マット・フィッツパトリック（イングランド） - 3,462.793pt
  3. ウィンダム・クラーク（アメリカ） - 3,292.394pt
  4. キャメロン・ヤング（アメリカ） - 3,206.396pt
  5. キム・シウー（韓国） - 2,728.750pt
  6. クリス・ゴッターアップ（アメリカ） - 2,587.755pt
  7. コリン・モリカワ（アメリカ） - 2,541.800pt
  8. サム・バーンズ（アメリカ） - 2,452.862pt
  9. トミー・フリートウッド（イングランド） - 2,262.517pt
  10. ルドビグ・オーベリ（スウェーデン） - 2,198.094pt
  11. ローリー・マキロイ（北アイルランド） - 2,095.449pt
  12. ザンダー・シャウフェレ（アメリカ） - 2,024.897pt
  13. ジェイコブ・ブリッジマン（アメリカ） - 1,961.159pt
  14. ラッセル・ヘンリー（アメリカ） - 1,852.772pt
  15. アクシャイ・バティア（アメリカ） - 1,842.331pt
  16. 松山 英樹（日本） - 1,637.268pt
  17. ライアン・ジェラード（アメリカ） - 1,608.285pt
  18. ゲーリー・ウッドランド（アメリカ） - 1,556.273pt
  19. パトリック・カントレー（アメリカ） - 1,529.208pt
  20. クリストファー・レイタン（ノルウェー） - 1,523.125pt
  21. ミンウ・リー（オーストラリア） - 1,496.283pt
  22. J.J.スポーン（アメリカ） - 1,463.542pt
  23. アレックス・スモーリー（アメリカ） - 1,443.042pt
  24. アレックス・フィッツパトリック（イングランド） - 1,433.606pt
  25. ロバート・マッキンタイア（スコットランド） - 1,428.231pt
  26. ビクトル・ホブラン（ノルウェー） - 1,425.162pt
  27. ジャスティン・ローズ（イングランド） - 1,405.150pt
  28. アダム・スコット（オーストラリア） - 1,383.051pt
  29. トム・キム（韓国） - 1,378.283pt
  30. ライアン・フォックス（ニュージーランド） - 1,367.743pt
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ツアー選手権｜放送/配信予定

チャンネル

放送・配信予定

形態

U-NEXT

  • 【8/27(木)】23:55～(LIVE)
  • 【8/28(金)】23:55～(LIVE)
  • 【8/30(日)】1:10～（LIVE）
  • 【8/30(日)】23:55～（LIVE）

ネット

ゴルフネットワーク

  • 【8/28(金)】2:00～(LIVE)
  • 【8/29(土)】2:00～(LIVE)
  • 【8/30(日)】2:00～（LIVE）
  • 【8/31(月)】1:00～（LIVE）

CS放送

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ツアー選手権｜おすすめ視聴方法

PGAツアーのツアー選手権は、『U-NEXT』で配信される。2026シーズンのPGAツアーは「ワールドゴルフパック」で配信されるため、加入する必要がある。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。

また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。


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  1. U-NEXT『特設ページ』へアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 「ワールドゴルフパック」に申し込む
  4. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
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U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実

U-NEXTは、「ワールドゴルフパック」でLPGAツアー・PGAツアーという男女世界最高峰のツアーなどを楽しめる。

これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。

U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー

＜海外ツアー＞

  • PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）
  • LPGAツアー（米国女子）
  • DPワールドツアー（欧州男子）
  • LET（欧州女子）
  • アジアンツアー・インターナショナルシリーズ

＜海外男子メジャー大会＞

  • 全米プロゴルフ選手権
  • 全米オープンゴルフ選手権
  • 全英オープンゴルフ選手権 ＜海外女子メジャー大会＞
  • シェブロン選手権
  • 全米女子プロゴルフ選手権
  • 全米女子オープン
  • エビアン選手権
  • AIG全英女子オープン

＜その他＞

  • TGL
  • ニュージーランドオープン
  • 各海外ツアーの過去大会映像
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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