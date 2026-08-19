BMW選手権のテレビ放送/ネット配信・日程

世界最高峰の男子ゴルフトーナメント「PGAツアー」は、8月20日(木)からプレーオフ第2戦『BMW選手権』が開催される。

本記事では、BMW選手権2026の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

BMW選手権｜開催概要

BMW選手権2026は、8月20日(木)から4日間にわたってベルリーブカントリークラブ (アメリカ合衆国ミズーリ州)で開催される。

フェデックスカップポイントランキング上位50人が出場権を得るプレーオフ第2戦に、日本から松山英樹と久常涼が出場予定だ。

日程

日程(日本時間) ラウンド 8/20(木)-21(金) 1日目 8/21(金)-22(土) 2日目 8/22(土)-23(日) 3日目 8/23(日)-24(月) 4日目

出場選手・フェデックスカップポイントランキング

順位 選手名（国籍） ポイント 1 スコッティ・シェフラー（アメリカ） 4,873.333 2 マット・フィッツパトリック（イングランド） 3,425.793 3 キャメロン・ヤング（アメリカ） 3,182.896 4 キム・シウー（韓国） 2,700.500 5 ウィンダム・クラーク（アメリカ） 2,542.394 6 サム・バーンズ（アメリカ） 2,415.862 7 クリス・ゴッターアップ（アメリカ） 2,287.755 8 トミー・フリートウッド（イングランド） 2,246.767 9 コリン・モリカワ（アメリカ） 2,241.800 10 ルドビグ・オーベリ（スウェーデン） 2,129.761 11 ザンダー・シャウフェレ（アメリカ） 1,980.897 12 ジェイコブ・ブリッジマン（アメリカ） 1,761.159 13 ローリー・マキロイ（北アイルランド） 1,745.449 14 ラッセル・ヘンリー（アメリカ） 1,740.272 15 アクシャイ・バティア（アメリカ） 1,729.831 16 松山 英樹（日本） 1,600.268 17 ライアン・ジェラード（アメリカ） 1,539.952 18 ミンウ・リー（オーストラリア） 1,480.533 19 クリストファー・レイタン（ノルウェー） 1,473.125 20 アレックス・フィッツパトリック（イングランド） 1,415.606 21 J.J.スポーン（アメリカ） 1,413.542 22 ビクトル・ホブラン（ノルウェー） 1,396.912 23 アレックス・スモーリー（アメリカ） 1,374.709 24 ジャスティン・ローズ（イングランド） 1,355.150 25 ライアン・フォックス（ニュージーランド） 1,351.993 26 トム・キム（韓国） 1,341.283 27 アダム・スコット（オーストラリア） 1,314.718 28 カート・キタヤマ（アメリカ） 1,258.606 29 バド・コーリー（アメリカ） 1,257.626 30 リッキー・ファウラー（アメリカ） 1,257.511 31 ゲーリー・ウッドランド（アメリカ） 1,256.273 32 J.T.ポストン（アメリカ） 1,237.390 33 ニコライ・ホイゴー（デンマーク） 1,207.836 34 アレックス・ノレン（スウェーデン） 1,196.816 35 ジェイク・ナップ（アメリカ） 1,195.875 36 ロバート・マッキンタイア（スコットランド） 1,190.731 37 アーロン・ライ（イングランド） 1,145.785 38 ベン・グリフィン（アメリカ） 1,124.249 39 ゼップ・シュトラカ（オーストリア） 1,121.900 40 イム・ソンジェ（韓国） 1,051.980 41 マイケル・ソービョルンセン（アメリカ） 1,050.827 42 ニコ・エチャバリア（コロンビア） 1,039.539 43 パトリック・カントレー（アメリカ） 1,029.208 44 ジャスティン・トーマス（アメリカ） 1,027.458 45 久常 涼（日本） 908.106 46 サヒス・ティーガラ（アメリカ） 898.204 47 マイケル・ブレナン（アメリカ） 875.419 48 エリック・コール（アメリカ） 874.802 49 マーベリック・マクニーリ（アメリカ） 862.774 50 マット・マッカーティ（アメリカ） 845.454

BMW選手権｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【8/20(木)】22:55～(LIVE)

【8/21(金)】22:55～(LIVE)

【8/22(土)】22:10（LIVE）

【8/23(日)】22:10～（LIVE） ネット ゴルフネットワーク 【8/21(金)】4:00～(LIVE)

【8/22(土)】4:00～（LIVE）

【8/23(日)】2:00～（LIVE）

【8/24(月)】1:00～（LIVE） CS放送

BMW選手権｜おすすめ視聴方法

PGAツアーのBMW選手権は、『U-NEXT』で配信される。2026シーズンのPGAツアーは「ワールドゴルフパック」で配信されるため、加入する必要がある。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。

また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。

U-NEXT

U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実

U-NEXTは、「ワールドゴルフパック」でLPGAツアー・PGAツアーという男女世界最高峰のツアーなどを楽しめる。

これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。

U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー

＜海外ツアー＞

●PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）

●LPGAツアー（米国女子）

●DPワールドツアー（欧州男子）

●LET（欧州女子）

●アジアンツアー・インターナショナルシリーズ

＜海外男子メジャー大会＞

●全米プロゴルフ選手権

●全米オープンゴルフ選手権

●全英オープンゴルフ選手権

＜海外女子メジャー大会＞

●シェブロン選手権

●全米女子プロゴルフ選手権

●全米女子オープン

●エビアン選手権

●AIG全英女子オープン

＜その他＞

●TGL

●ニュージーランドオープン

●各海外ツアーの過去大会映像

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。