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PGAツアーはU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録
Yuta Tokuma

BMW選手権のテレビ放送/ネット配信・日程

2026シーズン米国男子プロゴルフPGAツアー「BMW選手権」のテレビ放送/ネット配信などを紹介する。

世界最高峰の男子ゴルフトーナメント「PGAツアー」は、8月20日(木)からプレーオフ第2戦『BMW選手権』が開催される。

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本記事では、BMW選手権2026の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

BMW選手権｜開催概要

BMW選手権2026は、8月20日(木)から4日間にわたってベルリーブカントリークラブ (アメリカ合衆国ミズーリ州)で開催される。

フェデックスカップポイントランキング上位50人が出場権を得るプレーオフ第2戦に、日本から松山英樹と久常涼が出場予定だ。

日程

日程(日本時間)ラウンド
8/20(木)-21(金)1日目
8/21(金)-22(土)2日目
8/22(土)-23(日)3日目
8/23(日)-24(月)4日目

出場選手・フェデックスカップポイントランキング

順位選手名（国籍）ポイント
1スコッティ・シェフラー（アメリカ）4,873.333
2マット・フィッツパトリック（イングランド）3,425.793
3キャメロン・ヤング（アメリカ）3,182.896
4キム・シウー（韓国）2,700.500
5ウィンダム・クラーク（アメリカ）2,542.394
6サム・バーンズ（アメリカ）2,415.862
7クリス・ゴッターアップ（アメリカ）2,287.755
8トミー・フリートウッド（イングランド）2,246.767
9コリン・モリカワ（アメリカ）2,241.800
10ルドビグ・オーベリ（スウェーデン）2,129.761
11ザンダー・シャウフェレ（アメリカ）1,980.897
12ジェイコブ・ブリッジマン（アメリカ）1,761.159
13ローリー・マキロイ（北アイルランド）1,745.449
14ラッセル・ヘンリー（アメリカ）1,740.272
15アクシャイ・バティア（アメリカ）1,729.831
16松山 英樹（日本）1,600.268
17ライアン・ジェラード（アメリカ）1,539.952
18ミンウ・リー（オーストラリア）1,480.533
19クリストファー・レイタン（ノルウェー）1,473.125
20アレックス・フィッツパトリック（イングランド）1,415.606
21J.J.スポーン（アメリカ）1,413.542
22ビクトル・ホブラン（ノルウェー）1,396.912
23アレックス・スモーリー（アメリカ）1,374.709
24ジャスティン・ローズ（イングランド）1,355.150
25ライアン・フォックス（ニュージーランド）1,351.993
26トム・キム（韓国）1,341.283
27アダム・スコット（オーストラリア）1,314.718
28カート・キタヤマ（アメリカ）1,258.606
29バド・コーリー（アメリカ）1,257.626
30リッキー・ファウラー（アメリカ）1,257.511
31ゲーリー・ウッドランド（アメリカ）1,256.273
32J.T.ポストン（アメリカ）1,237.390
33ニコライ・ホイゴー（デンマーク）1,207.836
34アレックス・ノレン（スウェーデン）1,196.816
35ジェイク・ナップ（アメリカ）1,195.875
36ロバート・マッキンタイア（スコットランド）1,190.731
37アーロン・ライ（イングランド）1,145.785
38ベン・グリフィン（アメリカ）1,124.249
39ゼップ・シュトラカ（オーストリア）1,121.900
40イム・ソンジェ（韓国）1,051.980
41マイケル・ソービョルンセン（アメリカ）1,050.827
42ニコ・エチャバリア（コロンビア）1,039.539
43パトリック・カントレー（アメリカ）1,029.208
44ジャスティン・トーマス（アメリカ）1,027.458
45久常 涼（日本）908.106
46サヒス・ティーガラ（アメリカ）898.204
47マイケル・ブレナン（アメリカ）875.419
48エリック・コール（アメリカ）874.802
49マーベリック・マクニーリ（アメリカ）862.774
50マット・マッカーティ（アメリカ）845.454

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BMW選手権｜放送/配信予定

チャンネル放送・配信時間形態
U-NEXT【8/20(木)】22:55～(LIVE)
【8/21(金)】22:55～(LIVE)
【8/22(土)】22:10（LIVE）
【8/23(日)】22:10～（LIVE）		ネット
ゴルフネットワーク【8/21(金)】4:00～(LIVE)
【8/22(土)】4:00～（LIVE）
【8/23(日)】2:00～（LIVE）
【8/24(月)】1:00～（LIVE）		CS放送

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BMW選手権｜おすすめ視聴方法

PGAツアーのBMW選手権は、『U-NEXT』で配信される。2026シーズンのPGAツアーは「ワールドゴルフパック」で配信されるため、加入する必要がある。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。

また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。

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U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実

U-NEXTは、「ワールドゴルフパック」でLPGAツアー・PGAツアーという男女世界最高峰のツアーなどを楽しめる。

これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。

U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー

＜海外ツアー＞
●PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）
●LPGAツアー（米国女子）
●DPワールドツアー（欧州男子）
●LET（欧州女子）
●アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
＜海外男子メジャー大会＞
●全米プロゴルフ選手権
●全米オープンゴルフ選手権
●全英オープンゴルフ選手権
＜海外女子メジャー大会＞
●シェブロン選手権
●全米女子プロゴルフ選手権
●全米女子オープン
●エビアン選手権
●AIG全英女子オープン
＜その他＞
●TGL
●ニュージーランドオープン
●各海外ツアーの過去大会映像

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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