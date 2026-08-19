BMW選手権のテレビ放送/ネット配信・日程

世界最高峰の男子ゴルフトーナメント「PGAツアー」は、8月20日(木)からプレーオフ第2戦『BMW選手権』が開催される。
本記事では、BMW選手権2026の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
BMW選手権｜開催概要
BMW選手権2026は、8月20日(木)から4日間にわたってベルリーブカントリークラブ (アメリカ合衆国ミズーリ州)で開催される。
フェデックスカップポイントランキング上位50人が出場権を得るプレーオフ第2戦に、日本から松山英樹と久常涼が出場予定だ。
日程
|日程(日本時間)
|ラウンド
|8/20(木)-21(金)
|1日目
|8/21(金)-22(土)
|2日目
|8/22(土)-23(日)
|3日目
|8/23(日)-24(月)
|4日目
出場選手・フェデックスカップポイントランキング
|順位
|選手名（国籍）
|ポイント
|1
|スコッティ・シェフラー（アメリカ）
|4,873.333
|2
|マット・フィッツパトリック（イングランド）
|3,425.793
|3
|キャメロン・ヤング（アメリカ）
|3,182.896
|4
|キム・シウー（韓国）
|2,700.500
|5
|ウィンダム・クラーク（アメリカ）
|2,542.394
|6
|サム・バーンズ（アメリカ）
|2,415.862
|7
|クリス・ゴッターアップ（アメリカ）
|2,287.755
|8
|トミー・フリートウッド（イングランド）
|2,246.767
|9
|コリン・モリカワ（アメリカ）
|2,241.800
|10
|ルドビグ・オーベリ（スウェーデン）
|2,129.761
|11
|ザンダー・シャウフェレ（アメリカ）
|1,980.897
|12
|ジェイコブ・ブリッジマン（アメリカ）
|1,761.159
|13
|ローリー・マキロイ（北アイルランド）
|1,745.449
|14
|ラッセル・ヘンリー（アメリカ）
|1,740.272
|15
|アクシャイ・バティア（アメリカ）
|1,729.831
|16
|松山 英樹（日本）
|1,600.268
|17
|ライアン・ジェラード（アメリカ）
|1,539.952
|18
|ミンウ・リー（オーストラリア）
|1,480.533
|19
|クリストファー・レイタン（ノルウェー）
|1,473.125
|20
|アレックス・フィッツパトリック（イングランド）
|1,415.606
|21
|J.J.スポーン（アメリカ）
|1,413.542
|22
|ビクトル・ホブラン（ノルウェー）
|1,396.912
|23
|アレックス・スモーリー（アメリカ）
|1,374.709
|24
|ジャスティン・ローズ（イングランド）
|1,355.150
|25
|ライアン・フォックス（ニュージーランド）
|1,351.993
|26
|トム・キム（韓国）
|1,341.283
|27
|アダム・スコット（オーストラリア）
|1,314.718
|28
|カート・キタヤマ（アメリカ）
|1,258.606
|29
|バド・コーリー（アメリカ）
|1,257.626
|30
|リッキー・ファウラー（アメリカ）
|1,257.511
|31
|ゲーリー・ウッドランド（アメリカ）
|1,256.273
|32
|J.T.ポストン（アメリカ）
|1,237.390
|33
|ニコライ・ホイゴー（デンマーク）
|1,207.836
|34
|アレックス・ノレン（スウェーデン）
|1,196.816
|35
|ジェイク・ナップ（アメリカ）
|1,195.875
|36
|ロバート・マッキンタイア（スコットランド）
|1,190.731
|37
|アーロン・ライ（イングランド）
|1,145.785
|38
|ベン・グリフィン（アメリカ）
|1,124.249
|39
|ゼップ・シュトラカ（オーストリア）
|1,121.900
|40
|イム・ソンジェ（韓国）
|1,051.980
|41
|マイケル・ソービョルンセン（アメリカ）
|1,050.827
|42
|ニコ・エチャバリア（コロンビア）
|1,039.539
|43
|パトリック・カントレー（アメリカ）
|1,029.208
|44
|ジャスティン・トーマス（アメリカ）
|1,027.458
|45
|久常 涼（日本）
|908.106
|46
|サヒス・ティーガラ（アメリカ）
|898.204
|47
|マイケル・ブレナン（アメリカ）
|875.419
|48
|エリック・コール（アメリカ）
|874.802
|49
|マーベリック・マクニーリ（アメリカ）
|862.774
|50
|マット・マッカーティ（アメリカ）
|845.454
BMW選手権｜放送/配信予定
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|U-NEXT
|【8/20(木)】22:55～(LIVE)
【8/21(金)】22:55～(LIVE)
【8/22(土)】22:10（LIVE）
【8/23(日)】22:10～（LIVE）
|ネット
|ゴルフネットワーク
|【8/21(金)】4:00～(LIVE)
【8/22(土)】4:00～（LIVE）
【8/23(日)】2:00～（LIVE）
【8/24(月)】1:00～（LIVE）
|CS放送
BMW選手権｜おすすめ視聴方法
PGAツアーのBMW選手権は、『U-NEXT』で配信される。2026シーズンのPGAツアーは「ワールドゴルフパック」で配信されるため、加入する必要がある。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。
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これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。
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＜海外ツアー＞
●PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）
●LPGAツアー（米国女子）
●DPワールドツアー（欧州男子）
●LET（欧州女子）
●アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
＜海外男子メジャー大会＞
●全米プロゴルフ選手権
●全米オープンゴルフ選手権
●全英オープンゴルフ選手権
＜海外女子メジャー大会＞
●シェブロン選手権
●全米女子プロゴルフ選手権
●全米女子オープン
●エビアン選手権
●AIG全英女子オープン
＜その他＞
●TGL
●ニュージーランドオープン
●各海外ツアーの過去大会映像
※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。