ビルトモア選手権アッシュビルのテレビ放送/ネット配信・日程





世界最高峰の男子ゴルフトーナメント「PGAツアー」は、9月17日(木)から『ビルトモア選手権アッシュビル』が開催される。

本記事では、ビルトモア選手権アッシュビル2026の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

ビルトモア選手権アッシュビル｜開催概要

ビルトモア選手権アッシュビル2026は、9月17日(木)から4日間にわたってクリフatウォールナットコーブ (アメリカ合衆国ノースカロライナ州／7249ヤード・パー71)で開催される。

来季出場枠をかけた秋季シリーズ（フェデックスカップ・フォール）初戦に、日本から平田憲聖、久常涼、金谷拓実、中島啓太が出場する。

日程

日程(日本時間) ラウンド 9/17(木)-18(金) 1日目 9/18(金)-19(土) 2日目 9/19(土)-20(日) 3日目 9/20(日)-21(月) 4日目

ビルトモア選手権アッシュビル｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信予定 形態 U-NEXT 【9/17(木)】20:25～(LIVE)

【9/18(金)】20:25～(LIVE)

【9/20(日)】1:55～（LIVE）

【9/21(日)】1:55～（LIVE） ネット ゴルフネットワーク 【9/18(金)】4:00～(LIVE)

【9/19(土)】4:00～(LIVE)

【9/20(日)】2:00～（LIVE）

【9/21(月)】2:00～（LIVE） CS放送

ビルトモア選手権アッシュビル｜おすすめ視聴方法

PGAツアーのツアー選手権は、『U-NEXT』で配信される。2026シーズンのPGAツアーは「ワールドゴルフパック」で配信されるため、加入する必要がある。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。

また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。

U-NEXT

U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実

U-NEXTは、「ワールドゴルフパック」でLPGAツアー・PGAツアーという男女世界最高峰のツアーなどを楽しめる。

これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。

U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー

＜海外ツアー＞

PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）

LPGAツアー（米国女子）

DPワールドツアー（欧州男子）

LET（欧州女子）

アジアンツアー・インターナショナルシリーズ

＜海外男子メジャー大会＞

全米プロゴルフ選手権

全米オープンゴルフ選手権

全英オープンゴルフ選手権 ＜海外女子メジャー大会＞

シェブロン選手権

全米女子プロゴルフ選手権

全米女子オープン

エビアン選手権

AIG全英女子オープン

＜その他＞

TGL

ニュージーランドオープン

各海外ツアーの過去大会映像

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。