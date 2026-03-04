Goal.com
hideki-matsuyama(C)Getty Images
GOAL

PGA プエルトリコオープン2026のテレビ放送/ネット配信・日程

「PGA プエルトリコオープン2026」の日程スケジュール、テレビ中継/ネットライブ予定、無料視聴方法を紹介。

世界最高峰の男子ゴルフトーナメント「PGAツアー」は、3月5日(木)から3月8日(日)にかけて『プエルトリコオープン2026』が開催される。

PGAツアーはU-NEXT「ワールドゴルフパック」で配信！月額プランとのセットがおすすめ！

本記事では、プエルトリコオープン2026の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

プエルトリコオープン2026｜開催日程

プエルトリコオープン2026は、日本時間3月6日(金)から4日間にわたってグランドリザーブゴルフクラブ (プエルトリコ))で開催。日本人選手としては、松山英樹ら5人が出場予定だ。

日程ラウンド
3/5(木)1日目
3/6(金)2日目
3/7(土)3日目
3/8(日)最終日

プエルトリコオープン2026｜放送/配信予定

チャンネル放送・配信時間形態
U-NEXT【3/5(木)】24:00～(LIVE)
【3/6(金)】24:00～(LIVE)
【3/8(日)】4:30～（LIVE）
【3/9(月)】9:30～12:00（LIVE）		ネット
ゴルフネットワーク【3/6(金)】0:00～3:00(LIVE)
【3/7(土)】0:00～3:00（LIVE）
【3/8(日)】3:30～（LIVE）
【3/9(月)】9:30～12:00（LIVE）		CS放送

プエルトリコオープン2026｜おすすめ視聴方法

PGAツアーのプエルトリコオープン2026は、『U-NEXT』で配信される。PGAは「ワールドゴルフパック」で配信されるため、加入する必要がある。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。

また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。

  1. U-NEXT『特設ページ』へアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 「ワールドゴルフパック」に申し込む
  4. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実

U-NEXTは、「ワールドゴルフパック」でLPGAツアー・PGAツアーという男女世界最高峰のツアーなどを楽しめる。

これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。

U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー

＜海外ツアー＞
●PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）
●LPGAツアー（米国女子）
●DPワールドツアー（欧州男子）
●LET（欧州女子）
●アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
＜海外男子メジャー大会＞
●全米プロゴルフ選手権
●全米オープンゴルフ選手権
●全英オープンゴルフ選手権
＜海外女子メジャー大会＞
●シェブロン選手権
●全米女子プロゴルフ選手権
●全米女子オープン
●エビアン選手権
●AIG全英女子オープン
＜その他＞
●TGL
●ニュージーランドオープン
●各海外ツアーの過去大会映像

