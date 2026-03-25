PGAツアー2026：PGAのスケジュールと視聴方法

アメリカのゴルフファンなら、もう待ちきれないことでしょう。晴れやかなハワイで開催される「ソニー・オープン」を皮切りに、PGAツアーの第111シーズンがまもなく開幕します。競合に一歩先んじたいゴルフ愛好家にとって、PGAツアーのスケジュールや結果を追うことは不可欠ですが、GOALならその情報を網羅しています。

PGAツアーは、その充実したカレンダーを通じて素晴らしいゴルフの才能を披露し、世界中のスポーツファンの関心を集めています。このトーナメントシリーズへの関心をさらに高めたい英国の視聴者にとって、bet365のボーナスコードを活用することは有利になるでしょう。このコードを使用すると、特別なベッティングプロモーションにアクセスでき、ファンは様々なトーナメントに戦略的な賭けを行うことができ、刻々と変化するオッズやトーナメントの展開に効果的に対応することができます。

ここ数年はスコッティ・シェフラーの独壇場でした。彼は2025年シーズンを、マスターズ、ザ・プレーヤーズ、ツアー選手権、その他4つの主要大会を含む計6勝で締めくくりました。さらに、2024年パリオリンピックでも金メダルを獲得し、輝かしい1年を飾りました。

今シーズンのスケジュールは昨年とほぼ同様で、メインのカップ戦を経てプレーオフへと進み、8月のツアー選手権で幕を閉じます。GOALでは、今後1年間にわたる世界最大かつ最も権威あるゴルフツアーの全容と、その全試合を視聴・ストリーミングする方法について詳しくご紹介します。

PGAツアー2026年スケジュール

日付 イベント 優勝者 1月15日～18日 ソニー・オープン・ハワイ クリス・ゴッテルオ 1月22日～25日 ザ・アメリカン・エクスプレス スコッティ・シェフラー 1月29日～2月1日 ファーマーズ・インシュアランス・オープン ジャスティン・ローズ 2月5日～8日 WMフェニックス・オープン クリス・ゴッテルップ 2月12日～15日 AT&Tペブルビーチ・プロアマ コリン・モリカワ 2月19日～22日 ジェネシス・インビテーショナル ジェイコブ・ブリッジマン 2月26日～3月1日 コグニザント・クラシック ニコ・エクスヴァリア 3月5日～8日 アーノルド・パーマー・インビテーショナル アクシャイ・バティア 3月5日～8日 プエルトリコ・オープン リッキー・カスティージョ 3月12日～15日 ザ・プレーヤーズ選手権 キャメロン・ヤング 3月19日～22日 ヴァルスパール・チャンピオンシップ マット・フィッツパトリック 3月26日～29日 テキサス・チルドレンズ・ヒューストン・オープン 3月2日～5日 バレロ・テキサス・オープン 4月9日～12日 マスターズ・トーナメント 4月16日～19日 RBCヘリテージ 4月23日～26日 チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオーリンズ 4月30日～5月3日 キャデラック・チャンピオンシップ 5月7日～10日 トゥルイスト・チャンピオンシップ 5月7日～10日 ONEFlightマートルビーチ・クラシック 5月14日～17日 PGA選手権 5月21日～14日 CJカップ・バイロン・ネルソン 5月28日～31日 チャールズ・シュワブ・チャレンジ 6月4日～7日 メモリアル・トーナメント 6月11日～14日 RBCカナディアン・オープン 6月18日～21日 全米オープン 6月25日～28日 トラベラーズ選手権 7月2日～5日 ジョン・ディア・クラシック 7月9日～12日 ジェネシス・スコティッシュ・オープン 7月9日～12日 ISCO選手権 7月16日～19日 全英オープン 7月16日～19日 コラレス・プンタカナ選手権 7月23日～26日 3Mオープン 7月30日～8月2日 ロケット・クラシック 8月6日～9日 ウィンダム・チャンピオンシップ 8月13日～16日 フェデックス・セントジュード・チャンピオンシップ 8月20日～23日 BMW選手権 8月27日～30日 ツアー選手権 9月24日～27日 プレジデンツ・カップ

PGAツアーで最多優勝を記録しているのは誰ですか？

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タイガー・ウッズとサム・スニードは、PGAツアーの歴代優勝者ランキングで82勝で並んで首位に立っています。フィジー出身のヴィジェイ・シンは、34勝を挙げており、アメリカ人以外の選手としては最多の優勝記録を保持しています。北アイルランド出身のロリー・マキロイ（現在36歳）は、現役選手の中で25勝以上を挙げている最年少選手（26勝）です。その最後の優勝は、去る5月のウェルズ・ファーゴ選手権でのことでした。

🇺🇸 米国でのPGAツアー視聴方法

米国では、PGAツアーが再びゴルフ・チャンネル、NBC、ESPN、CBSで放送される。トーナメントの大部分はゴルフ・チャンネルがライブ中継を行うが、ESPNとCBSはマスターズとPGA選手権を、USAネットワークとNBCは全米オープンと全英オープンを放送する予定だ。

PGAツアーの全シーズンをライブで視聴できる優れたストリーミングサービスが「FuboTV」です。Fuboでは複数のサブスクリプションプランを用意しており、その中には新しい「Fubo Sports」も含まれています。このプランは初月が45.99ドル、2ヶ月目以降は月額55.99ドルです。 シンプルでスポーツに特化したこのサービスには、テニス・チャンネル、ESPN Unlimited、ESPN2、ESPNews、ESPNU、NFLネットワークに加え、ABC、CBS、Foxなどのローカルネットワークを含む28以上のチャンネルが揃っています。 その他のFuboプランには、基本プランの「Pro」（月額約85ドル）、上位プランの「Elite」（月額約95ドル）、そしてスペイン語のスポーツ・エンターテインメントチャンネルを提供する「Latino」パッケージがあります。Fuboでは、すべてのプランにおいて新規加入者向けに7日間の無料トライアルを提供しています。

🇬🇧 英国でPGAツアーを視聴する方法

英国では、PGAツアーの全大会をスカイ・スポーツで独占生中継でご覧いただけます。すでにスカイをご利用中のお客様は、オンラインまたは「My Sky」アプリからいつでもスカイ・スポーツを追加できます。スカイ・ストリームをご利用の場合、月額20ポンドからご利用いただけます。スカイ・スポーツ+が追加料金なしで含まれており、さまざまなスポーツのライブ中継をさらに多くお楽しみいただけます。 Sky Sportsアプリを使えば、加入者は外出先でもスポーツの生中継をダウンロードして視聴でき、iPhone、iPad、Androidで利用可能です。

NOW TVでは、熱心なスポーツファン向けに様々なプランを用意しており、その中には「スポーツ・デイ・メンバーシップ」も含まれています。これは14.99ポンドで24時間、全12のSky Sportsチャンネルにアクセスできるプランです。 NOWの「Fully Flexible Sports Month Membership」も同様にSky Sportsを無制限に視聴できますが、期間は30日間です。月額£29.99で、月末までに解約しない限り自動更新されます。

🛜 VPNを使えば、どこからでもPGAツアーを視聴可能

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お住まいの地域でPGAツアーの放送が視聴できない場合や、旅行中などであっても、VPNを利用すればどこからでも試合の模様を視聴できます。VPNは安全な接続を確立し、地域制限を回避して、どこからでもお気に入りのストリーミングサービスにアクセスできるようにします。

どのVPNを選べばよいか迷っている場合は、ExpressVPNをお勧めしますが、詳細なVPNガイドを参照して、ご自身に最適なサービスを見つけることもできます。