PGAツアー2026：PGAのスケジュールと視聴方法

アメリカのゴルフファンなら、もう待ちきれないことでしょう。晴れやかなハワイで開催される「ソニー・オープン」を皮切りに、PGAツアーの第111シーズンがまもなく開幕します。競合に一歩先んじたいゴルフ愛好家にとって、PGAツアーのスケジュールや結果を追うことは不可欠ですが、GOALならその情報を網羅しています。
PGAツアーは、その充実したカレンダーを通じて素晴らしいゴルフの才能を披露し、世界中のスポーツファンの関心を集めています。このトーナメントシリーズへの関心をさらに高めたい英国の視聴者にとって、bet365のボーナスコードを活用することは有利になるでしょう。このコードを使用すると、特別なベッティングプロモーションにアクセスでき、ファンは様々なトーナメントに戦略的な賭けを行うことができ、刻々と変化するオッズやトーナメントの展開に効果的に対応することができます。
ここ数年はスコッティ・シェフラーの独壇場でした。彼は2025年シーズンを、マスターズ、ザ・プレーヤーズ、ツアー選手権、その他4つの主要大会を含む計6勝で締めくくりました。さらに、2024年パリオリンピックでも金メダルを獲得し、輝かしい1年を飾りました。
今シーズンのスケジュールは昨年とほぼ同様で、メインのカップ戦を経てプレーオフへと進み、8月のツアー選手権で幕を閉じます。GOALでは、今後1年間にわたる世界最大かつ最も権威あるゴルフツアーの全容と、その全試合を視聴・ストリーミングする方法について詳しくご紹介します。
PGAツアー2026年スケジュール
|日付
|イベント
|優勝者
|1月15日～18日
|ソニー・オープン・ハワイ
|クリス・ゴッテルオ
|1月22日～25日
|ザ・アメリカン・エクスプレス
|スコッティ・シェフラー
|1月29日～2月1日
|ファーマーズ・インシュアランス・オープン
|ジャスティン・ローズ
|2月5日～8日
|WMフェニックス・オープン
|クリス・ゴッテルップ
|2月12日～15日
|AT&Tペブルビーチ・プロアマ
|コリン・モリカワ
|2月19日～22日
|ジェネシス・インビテーショナル
|ジェイコブ・ブリッジマン
|2月26日～3月1日
|コグニザント・クラシック
|ニコ・エクスヴァリア
|3月5日～8日
|アーノルド・パーマー・インビテーショナル
|アクシャイ・バティア
|3月5日～8日
|プエルトリコ・オープン
|リッキー・カスティージョ
|3月12日～15日
|ザ・プレーヤーズ選手権
|キャメロン・ヤング
|3月19日～22日
|ヴァルスパール・チャンピオンシップ
|マット・フィッツパトリック
|3月26日～29日
|テキサス・チルドレンズ・ヒューストン・オープン
|3月2日～5日
|バレロ・テキサス・オープン
|4月9日～12日
|マスターズ・トーナメント
|4月16日～19日
|RBCヘリテージ
|4月23日～26日
|チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオーリンズ
|4月30日～5月3日
|キャデラック・チャンピオンシップ
|5月7日～10日
|トゥルイスト・チャンピオンシップ
|5月7日～10日
|ONEFlightマートルビーチ・クラシック
|5月14日～17日
|PGA選手権
|5月21日～14日
|CJカップ・バイロン・ネルソン
|5月28日～31日
|チャールズ・シュワブ・チャレンジ
|6月4日～7日
|メモリアル・トーナメント
|6月11日～14日
|RBCカナディアン・オープン
|6月18日～21日
|全米オープン
|6月25日～28日
|トラベラーズ選手権
|7月2日～5日
|ジョン・ディア・クラシック
|7月9日～12日
|ジェネシス・スコティッシュ・オープン
|7月9日～12日
|ISCO選手権
|7月16日～19日
|全英オープン
|7月16日～19日
|コラレス・プンタカナ選手権
|7月23日～26日
|3Mオープン
|7月30日～8月2日
|ロケット・クラシック
|8月6日～9日
|ウィンダム・チャンピオンシップ
|8月13日～16日
|フェデックス・セントジュード・チャンピオンシップ
|8月20日～23日
|BMW選手権
|8月27日～30日
|ツアー選手権
|9月24日～27日
|プレジデンツ・カップ
PGAツアーで最多優勝を記録しているのは誰ですか？Getty Images
タイガー・ウッズとサム・スニードは、PGAツアーの歴代優勝者ランキングで82勝で並んで首位に立っています。フィジー出身のヴィジェイ・シンは、34勝を挙げており、アメリカ人以外の選手としては最多の優勝記録を保持しています。北アイルランド出身のロリー・マキロイ（現在36歳）は、現役選手の中で25勝以上を挙げている最年少選手（26勝）です。その最後の優勝は、去る5月のウェルズ・ファーゴ選手権でのことでした。
🇺🇸 米国でのPGAツアー視聴方法
米国では、PGAツアーが再びゴルフ・チャンネル、NBC、ESPN、CBSで放送される。トーナメントの大部分はゴルフ・チャンネルがライブ中継を行うが、ESPNとCBSはマスターズとPGA選手権を、USAネットワークとNBCは全米オープンと全英オープンを放送する予定だ。
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🇬🇧 英国でPGAツアーを視聴する方法
英国では、PGAツアーの全大会をスカイ・スポーツで独占生中継でご覧いただけます。すでにスカイをご利用中のお客様は、オンラインまたは「My Sky」アプリからいつでもスカイ・スポーツを追加できます。スカイ・ストリームをご利用の場合、月額20ポンドからご利用いただけます。スカイ・スポーツ+が追加料金なしで含まれており、さまざまなスポーツのライブ中継をさらに多くお楽しみいただけます。 Sky Sportsアプリを使えば、加入者は外出先でもスポーツの生中継をダウンロードして視聴でき、iPhone、iPad、Androidで利用可能です。
NOW TVでは、熱心なスポーツファン向けに様々なプランを用意しており、その中には「スポーツ・デイ・メンバーシップ」も含まれています。これは14.99ポンドで24時間、全12のSky Sportsチャンネルにアクセスできるプランです。 NOWの「Fully Flexible Sports Month Membership」も同様にSky Sportsを無制限に視聴できますが、期間は30日間です。月額£29.99で、月末までに解約しない限り自動更新されます。
🛜 VPNを使えば、どこからでもPGAツアーを視聴可能Getty Images
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