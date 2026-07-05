スペイン代表MFぺドリ、“世界最高の司令塔”の座を争うヴィティーニャについて…「対戦して驚いたことがある。彼はとんでもなく走るんだ」

スペイン代表MFぺドリが、北中米ワールドカップ（W杯）・ベスト16で対戦するポルトガル代表のMFヴィティーニャについて語った。

イベリア半島の両国がベスト16で激突。ともに世界屈指の司令塔であるぺドリとヴィティーニャの対戦は、大きく注目されるポイントだ。

スペイン『アス』とのインタビューに応じたぺドリは、これまでクラブレベルでも対戦してきたヴィティーニャの印象についてコメント。驚いたのは、その走行距離だという。

「ヴィティーニャはトッププレーヤーだ。何よりもそのボールコントロール、時間の扱い方でね。彼と対戦したとき、本当に驚いたのは、とんでもなく走ることだ。彼は決して止まらない……。いつもフリーの選手にパスを出しているし、さっき言ったように、まさにトップだよ。世界最高のMFの一人だと思う」

とはいえ、ぺドリ本人も突出した走行距離を記録することで知られる。ときには、1試合で14キロ以上を走ることもあるほどだ。

「（笑）。いつもそうだね。父親から伝えられた言葉があるんだ。『うまくいかないとき、調子が悪いときには、少なくとも走れ。チームのために努力しろ』ってね」

「僕はいつもそうするようにしている。チームのために働くこと、ボールを奪うことも大好きだ。……たとえボールを取れなくても、チームの助けになることがね。スペイン代表は自分のためだけでなく、チームメートのために走ることができるチームだ」

「自分のことを創造的な選手というより、トータルフットボーラーだと感じるか？ 僕はプレーの全フェーズをカバーしたい。創造的なプレーだけでなく、チームが必要としていることを気に掛けたいんだ。チームにはラミン（・ヤマル）もいることだしね。彼はゼロからプレーを創造することができる」

「パスを通せると思ったら、もちろん実行はする。だけど僕はチームを助けることに集中したい。ハイライトの映像に出ることじゃなくてね」