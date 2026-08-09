ユリアン・ブラントは、PSVのピーター・ボス監督と今も良好な関係を保っているようだ。PECズヴォレ対アヤックス（0-2）直後のESPNでのインタビューで、それが明らかになった。アムステルダムのクラブに加わった新戦力は、エールディビジのライバルを率いる指揮官について賛辞を送っている。

「いや、アヤックスに来る前に彼と話してはいないよ」。ボスにとってこのドイツ人選手がお気に入りの一人だと伝えた記者クリスティアン・ウィラールトの質問に対し、ブラントはそう答えた。2人は以前、バイエル・レバークーゼンでともに仕事をしていた。

「でも、彼とはずっと素晴らしい関係を築いてきたし、今でもそうだ。ずっと連絡も取り合っている。毎週の時もあれば、毎月の時もある……。対戦相手として向き合ったこともあるけど、連絡が途絶えたことは一度もない」

「でももちろん、オランダのリーグやアヤックスについて彼に尋ねたりはしていない。ライバル同士なら、助言を求め合うのはとても変なことだからね」とブラントは語った。

「それでも、指導者として彼のことは大好きだ。とても尊敬しているし、これからまた彼に会えるのを楽しみにしている」

アヤックスはすでにエールディビジ第5節でPSVと対戦する。9月5日には、ヨハン・クライフ・アレナでビッグマッチが行われる。