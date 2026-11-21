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テルスターは土曜日、ホームでPECズウォレに1-3で敗れた。北ホラント州のチームは好スタートを切ったものの、最終的にはズウォレ勢に及ばなかった。勝利したPECズウォレはエールディヴィジの中位に浮上した。

ホームのテルスターは開始15分に先制した。マルヴィン・ペールスマンのパスを受けたパトリック・ブラウワーが1-0とした。しかし、テルスターの歓喜は長く続かない。5分後、ディラン・ムバヨが強烈なシュートを決め、同点に追いついた。

開始30分にはズウォレ勢の逆転劇が完成した。シドニー・ファン・ホーイドンクのお膳立てからムバヨがこの夜2点目を挙げ、アレックス・パストール監督を喜ばせた。

PECズウォレは後半の立ち上がりも勢いを見せた。テルスター守備陣のミスを突いたイブラヒム・シソコがシュートを決め、1-3とした。ホームチームにとって、逆転への道のりは一気に険しくなった。

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テルスターはビハインドを追うなか、最後の20分間で攻勢を強めた。しかし、ズウォレの守備を崩すことはできず、時間もホームチームに不利に流れていった。

フェルセン＝ザイトの寒い夜、ジェフ・ハルデフェルトのシュートもテルスターを試合に引き戻すには至らなかった。PECズウォレは終盤をしのぎ、非常に重要な勝ち点3を獲得。チームは11位につけている。

一方、テルスターには16位という厳しい現実が突きつけられた。来週はアウェーでエクセルシオールと対戦する。エクセルシオールはデ・カイプでフェイエノールトに2-3で勝利し、周囲を驚かせた。