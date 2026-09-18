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ライブ
imago-sport-1083460825.jpgPro Shots
Bart DHanis
翻訳者：

PECズヴォレ、フェイエノールトに大敗した1週間後にフローニンゲンでも完敗を喫する

フローニンゲン 対 ズヴォレ
フローニンゲン
ズヴォレ
エールディビジ

フローニンゲンは金曜夜、PECズヴォレを難なく退けた。ユーロボルフではディック・ルッキーン率いるチームが3-0で勝利し、これで6位に浮上。PECズヴォレは16位に沈んでいる。

PECズヴォレは、前節フェイエノールトに喫した0-7の痛恨の敗戦の雪辱を果たそうとフローニンゲンに乗り込んだが、前半はフローニンゲンが本拠地ユーロボルフで主導権を握った。

ホームチームは開始20分で先制した。マルコ・レンテがヨルフ・スロイデルスへ通すと、スロイデルスが冷静さを保ってトム・ファン・ベルヘンへ折り返し。最後はFWが落ち着いて決め、1-0とした。

その後まもなく、今度はスロイデルス自身が2-0を記録した。スロイデルスはライアン・トーマスのボールロストを突き、ペナルティーエリアの外から「利き足ではない」左足で決めた。

後半、PECズヴォレは初めて得点に迫った。ガブリエル・ライジヘルが左サイドからの低いクロスを受けて足で合わせたが、ボールはわずかに枠の外へ外れた。

結局、PECズヴォレは後半も反撃の糸口をつかめなかった。フローニンゲンは68分、3-0とした。間接FKのデザインプレーから、ティホ・ラントがボールをゴール右上隅に叩き込んだ。

その後まもなく、ファン・ベルヘンもこの日2点目に迫った。フローニンゲンのFWは、ペナルティーエリア内でこぼれ球を収めたが、左足の狙いは定まっていなかった。



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