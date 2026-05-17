エールディビジ - Eredivisie MAC3PARK Stadion

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PECズヴォレ対フェイエノールトの視聴方法

オランダ国内ではESPN（Ziggo経由）で視聴できます。Ziggoにログインすればそのまま視聴可能です。

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NordVPNでどこでも視聴

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チームニュース＆メンバー

PECズヴォレは多くの選手が負傷で欠場する。S. ショレティール、G. ラハージャン、D. フォウト、S. ラグシール、K. デ・ルーイ、A. ガルシア・マクナルティ、J. ファベルスキが出場できない。 出場停止はなし。予想スタメンはT・デ・グラフ、T・フェルトゥイス、O・アーツセン、T・グーイヤー、S・グレイブス、T・オースティング、Z・ブールメスター、N・フィヒティンガー、G・ライジガー、O・ベラナス、K・コストンス。

フェイエノールトも負傷者が多く、ズヴォレへ遠征する。S.ファン・ペルシー、S.ザント、I.ファン、A.上田、T.渡辺、L.ザウアーは欠場。出場停止はなし。 予想スタメンはT. ウェレンロイター、G. トラウナー、M. デイル、J. ロトンバ、G. スマル、L. ヴァレンテ、O. タルガリン、T. クライフェルト、A. ハジ・ムッサ、J. ボス、C. テンステット。キックオフ直前に変更があれば速やかに反映します。

最近の調子

PECズヴォレは直近のエールディヴィジ5試合で1勝1分3敗と苦戦している。 直近の5月10日フォルトゥナ・シッタルト戦は2-3で敗れ、守備の脆さを露呈した。その前のヘラクレス戦では1-0で勝利したが、PSV戦での1-6、ゴー・アヘッド・イーグルス戦での0-5の大敗が問題の深刻さを示している。 5試合の合計は6得点16失点である。

対するフェイエノールトは直近5試合で2勝3分と無敗を維持している。 直近の5月10日AZ戦は1-1の引き分け。4月25日のフローニンゲン戦（3-1）と5月3日のフォルトゥナ・シッタルト戦（2-1）では勝利したが、5試合中3試合が引き分けで、重要な時期に勝ちきれない。

過去の対戦成績

両チームの直近対戦は2025年12月6日のエールディヴィジで、フェイエノールトがホームでPECズヴォレに6-1と大勝した。過去5試合でもフェイエノールトが全勝し、合計得失点差は18–2。ロッテルダム勢の圧倒的優位を示す結果が続いている。 ズヴォレは5試合で18失点、2得点のみ。

順位

現在フェイエノールトは2位、PECズヴォレは13位。欧州カップ戦を狙うチームと残留を目指すチームの一戦だ。