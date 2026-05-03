PECズヴォレはヘラクレス・アルメロに辛勝し、残留を決めた。

PECズヴォレは日曜、MAC³PARKスタジアムでのヘラクレス・アルメロ戦に1-0で勝ち、エールディヴィジ残留を決めた。

開始5分、タイス・オースティングのゴールはオフサイドで取り消された。直後、ヘラクレスはレムコ・パスフェールに代わって出場したティモ・ヤンシクの背後にボールが飛び込んだ。

PEC通算100試合目のアンセルモ・ガルシア・マクナルティのミドルシュートが不運にもコースを変え、ヤンシクは止められなかった。圧倒的な内容はなかったが、PECは待望の先制点で1-0とした。

前半は互いに決定機を欠いた。 アウェーチームもチャンスを作ったが、決定力不足。さらに、イエローカードを受けたジェベンシオ・ファン・デル・クストが2度のファウルを犯しても退場しなかったのは運が良かった。左SBはハーフタイムに交代した。

PECはリードしながらも自由なプレーを見せられず、オデュッセウス・ヴェラナスのわずかなシュートチャンス以外にはほとんどチャンスを作れなかった。それでも前半は1-0で折り返した。

後半立ち上がりの5分、ホームチームは好機からコーエン・コストンスがシュートしたが枠を外れた。60分にはセム・シェパーマンのゴールで2-0とし、PECが優位に立った。

このMFは短期間で2枚のイエローカードを貰い、オリヴィエ・アーツセンへのファウルで退場。60分で相手が10人となり、PECのリードは安泰と思われた。

しかし最初の好機を掴んだのはアウェーチームで、PECは攻めきれなかった。 ブライアン・リンボンベのパスからトリスタン・ファン・ギルストのシュートはわずかに枠を外れ、PECは警告を受けた。後半30分にはミメイヘル・ベニータが至近距離から外し、サポーターは安堵した。

終了10分前、カイ・デ・ルーイがネットを揺らしたがオフサイド。美しいファーポストへのシュートも、得点は認められず1－0のまま。

84分にはコストンスがデ・ルーイのループパスを難しい角度から決めたが、VARで取り消された。 ジコ・ブールメスターにも決定機が訪れたが、枠を外れた。 ヘンリー・ファン・デル・フェクト監督率いるPECの勝利は揺るがなかった。

この勝利でPECズヴォレは降格圏脱出を決めた。残り2試合で6ポイント差は変わらず、最終節でテルスターとヴォレンダムが対戦するため、両チームが勝ち点37に到達する可能性はない。