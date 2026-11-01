PECズヴォレが好調を維持、ADOデン・ハーグをさらなる苦境に追い込む

PECズヴォレは日曜午後、ホームでADOデン・ハーグを1-0で下した。この日唯一のゴールを決めたのはディラン・ムバヨ。PECズヴォレはこの勝利で14位に浮上した一方、アウェーのADOデン・ハーグは危険な順位にとどまっている。

試合序盤はPECズヴォレが圧倒した。開始20分間でホームチームはADOのGKキリアン・ニキエマを何度か脅かしたが、得点には至らなかった。

前半のその後もPECズヴォレは攻め続けた。ライアン・トーマスのミドルシュートはわずかに枠を外れ、シモン・グラヴェスのヘディングシュートも惜しくもゴールを捉えられなかった。

すると、試合の流れに完全に反してADOが先制したかに見えた。ジェイレン・ホーキンスがドリブルで前進してシュートを放つ。相手に当たって勢いが弱まったボールがエヴァン・ロティエの足元にこぼれ、ロティエが至近距離から押し込んだ。しかし、ロティエはオフサイドの位置にいたため、得点は認められなかった。

前半終了間際には、反対側で正真正銘のゴールが生まれた。ディラン・ムバヨがサイドから内側に切り込み、ニキエマの手が届かない位置へシュートを決めた。1-0。

後半は、両チームが5分の間にそれぞれ決定機を迎えた。PECズヴォレのシドニー・ファン・ホーイドンクのヘディングシュートはポストに当たり、ロティエはGKヤスパー・シェンデラールをかわしたものの、ボールをゴールに押し込めなかった。

後半の残り時間は、PECズヴォレもADOデン・ハーグも決定機を作るのに苦しんだ。ホームチームはADOの守備陣のミスを得点につなげられず、マック3パークではそれ以上の動きはなかった。

この勝利により、PECズヴォレはエールディヴィジで14位に浮上した。暫定監督のデニス・ファン・デル・レーとマイケル・ファン・デル・ヴェルフは無敗を維持している。ADOは依然として17位だ。