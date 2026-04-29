PECズヴォレがクラブの象徴と契約延長。「クラブはいつも私を大切にしてくれた」

PECズヴォレはライアン・トーマスとの契約を1シーズン延長し、2028年半ばまでとなった。来夏ワールドカップ出場が予想されるニュージーランド代表の同選手は、2013年に加入以来、クラブにKNVBカップとヨハン・クライフ・スハールのタイトルをもたらした。

トーマス（31）は2013年にPECに加入し、2014年にはアヤックスを5-1で破ってKNVBカップを獲得。さらにヨハン・クライフ・シャーレも制した。

2018年にPSVへ移籍したが、けがのため定位置を確保できず、2022年にズヴォレへ復帰した。

通算213試合出場は現メンバー最多だ。トーマスは「PECに残りたいのは秘密ではない」と語る。

「クラブはいつも私を大切にしてくれ、サポーターも最高です。私がチームに貢献できる限り、全力で尽くします。双方の思いは一致しています。」

「長期的に協力する上で、それが最も大切です。今後2年も故郷のクラブでプレーできることをとても嬉しく思います」とトーマスは語った。

テクニカルディレクターのゲリー・ハムストラも契約延長を喜ぶ。「ライアンは誰よりも試合を読むのが上手で、どんな局面でも求められることを理解している。」

「若い選手や監督にとっても、ライアンは手本であり、チームの要です。まずは今シーズンを良い形で終え、その後彼はワールドカップに臨みます。来シーズンも共に歩みたい」とハムストラは語った。