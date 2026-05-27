2026 FIFAワールドカップまであとわずか。本場の熱気と戦術を味わいたい米国のサッカーファンには、スペイン語中継が最適です。
NBCユニバーサルのスペイン語スポーツ部門を独占配信するPeacockは、48チームが参加する史上初の大会を観戦する理想的なプラットフォームです。Telemundo DeportesとUniversoの中継で、6月11日のエスタディオ・アステカでの開幕戦から7月19日のメットライフ・スタジアムでの決勝まで、全104試合をスペイン語でライブ配信します。
本記事では、Peacockで2026年ワールドカップを観戦するための完全ガイドをお届けします。サブスクリプション料金、プロモーションバンドル、お得な情報、技術詳細をわかりやすく解説します。
テレビ放送予定の今後のワールドカップ試合
Peacockのワールドカッププランとサブスクリプション料金
Peacockプレミアムでは、すべての試合が1つのプラットフォームに集約されているため、アプリを切り替える必要はありません。NBCユニバーサルはこのサービスを3つの階層で提供しています。登録前に利用規約を確認してください：
プランの階層
月額料金
年間
ワールドカップのライブ試合は含まれますか？
おすすめ
Peacock Select
月額7.99ドル
年額79.99ドル
❌ いいえ
Budget TV／Bravoのライブラリが追いつきつつある
ピーコック・プレミアム
10.99ドル/月
109.99ドル/年
はい（広告付き）
トーナメント全試合を配信
ピーコック・プレミアム・プラス
16.99ドル/月
年額169.99ドル
はい（広告なしVOD）
オフラインダウンロード + 24時間365日ライブ配信（NBCローカル局）
⚠️ プロ tips: 「セレクト」プランはライブスポーツ非対応。
Peacockは月額7.99ドルの新プラン「Peacock Select」を追加しましたが、スポーツ生中継やトーナメントは視聴できません。2026年ワールドカップを見るには、月額10.99ドルの「Peacock Premium」を選ぶ必要があります。
Peacockの最新キャンペーン・特典・無料トライアル
Peacockは現在、単独の無料トライアルを廃止しましたが、ワールドカップ期間中の料金を抑える方法があります：
- Apple TV+とのセット割：Apple TV+とPeacock Premiumの公式バンドルは月額14.99ドル。別々で契約するより33%お得。
- Instacart Plus（月額9.99ドルまたは年額99ドル）加入者は、Peacock Premiumを無料で利用できます。アカウントを連携するだけで視聴開始できます。
- Walmart+会員（月額12.95ドル）は、90日ごとにPeacock PremiumまたはParamount+ Essentialを選択できるローテーション特典を利用できます。大会直前にPeacockに切り替えるのに便利です。
- 「解約」リテンションオファー：更新直前にアカウント設定で「プランを解約」を選ぶと、地域限定の引き止めオファーが表示され、Peacock Premiumを39.99ドル/年で契約できる場合があります。
2026年ワールドカップのプレミアム配信機能
Peacockでトーナメントを視聴すると、30周年記念大会限定のデジタル機能をご利用いただけます：
- テレムンド・デポルテス・マスターオーディオ：アンドレス・カントール率いる世界的に有名な解説チームの実況と、ホームオーディオに最適化した高音質アリーナ音を楽しめます。
- インタラクティブ・ゴールド・ハブ：リアルタイム統計、戦術フォーメーション、グループ順位、同時開催試合のゴール速報を画面上で切り替えられます。
- キャッチアップ・ファストフォワード：試合途中から視聴しても、専用プレイヤーが見逃したシーンを5分のハイライトにまとめ、その後ライブに自動切り替え。
- 「Hoy en el Mundial Studio Feeds」：開催都市から24時間生中継。試合前分析、試合後総括、深夜の戦術討論パネルにすぐアクセス。
ワールドカップ観戦に向けたPeacock設定ガイド
Apple TV、Roku、Amazon Fire TV、Google TV、最新スマートテレビなど、主要ストリーミング機器なら2分で設定完了：
- アカウント作成・ログイン：デスクトップまたはモバイルブラウザでPeacockTV.comにアクセスし、プレミアムプランに登録してお支払い設定を完了してください。
- アプリをダウンロード：テレビまたはストリーミングスティックでアプリストアを開き、「Peacock」を検索してダウンロードしてください。
- テレビでアプリを起動するとアクティベーションコードが表示されるので、スマホでQRコードを読み込んでログインします。
- ストリーミングプロファイルを設定し、スポーツで「フットボール」を選択すると、2026 FIFAワールドカップのランディングページがホームにピン留めされます。