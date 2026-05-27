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FIFA World Cup 2026 Venues - Mexico City StadiumGetty Images Sport
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翻訳者：

Peacockでのワールドカップ：スペイン語放送、視聴料金、無料トライアル、お得な情報など

GOALでは、Peacockで2026 FIFAワールドカップの試合をライブ配信で視聴する方法を解説しています。

2026 FIFAワールドカップまであとわずか。本場の熱気と戦術を味わいたい米国のサッカーファンには、スペイン語中継が最適です。

NBCユニバーサルのスペイン語スポーツ部門を独占配信するPeacockは、48チームが参加する史上初の大会を観戦する理想的なプラットフォームです。Telemundo DeportesとUniversoの中継で、6月11日のエスタディオ・アステカでの開幕戦から7月19日のメットライフ・スタジアムでの決勝まで、全104試合をスペイン語でライブ配信します。

本記事では、Peacockで2026年ワールドカップを観戦するための完全ガイドをお届けします。サブスクリプション料金、プロモーションバンドル、お得な情報、技術詳細をわかりやすく解説します。



テレビ放送予定の今後のワールドカップ試合

メキシコ 対 南アフリカ
DAZN
韓国 対 チェコ
DAZN
カナダ 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
DAZN
アメリカ合衆国 対 パラグアイ
DAZN
カタール 対 スイス
DAZN
ブラジル 対 モロッコ
DAZN
ハイチ 対 スコットランド
DAZN
オーストラリア 対 トルコ
DAZN
ドイツ 対 キュラソー島
DAZN
オランダ 対 日本
DAZN
コートジボワール 対 エクアドル
DAZN
スウェーデン 対 チュニジア
DAZN
スペイン 対 カーボベルデ
DAZN
ベルギー 対 エジプト
DAZN
サウジアラビア 対 ウルグアイ
DAZN
イラン 対 ニュージーランド
DAZN
フランス 対 セネガル
DAZN
イラク 対 ノルウェー
DAZN
アルゼンチン 対 アルジェリア
DAZN
オーストリア 対 ヨルダン
DAZN
ポルトガル 対 コンゴ民主共和国
DAZN
イングランド 対 クロアチア
DAZN
ガーナ 対 パナマ
DAZN
ウズベキスタン 対 コロンビア
DAZN
チェコ 対 南アフリカ
DAZN
スイス 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
DAZN
カナダ 対 カタール
DAZN
メキシコ 対 韓国
DAZN
アメリカ合衆国 対 オーストラリア
DAZN
スコットランド 対 モロッコ
DAZN
ブラジル 対 ハイチ
DAZN
トルコ 対 パラグアイ
DAZN
オランダ 対 スウェーデン
DAZN
ドイツ 対 コートジボワール
DAZN
エクアドル 対 キュラソー島
DAZN
チュニジア 対 日本
DAZN
スペイン 対 サウジアラビア
DAZN
ベルギー 対 イラン
DAZN
ウルグアイ 対 カーボベルデ
DAZN
ニュージーランド 対 エジプト
DAZN
アルゼンチン 対 オーストリア
DAZN
フランス 対 イラク
DAZN
ノルウェー 対 セネガル
DAZN
ヨルダン 対 アルジェリア
DAZN
ポルトガル 対 ウズベキスタン
DAZN
イングランド 対 ガーナ
DAZN
パナマ 対 クロアチア
DAZN
コロンビア 対 コンゴ民主共和国
DAZN
スイス 対 カナダ
DAZN
ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 カタール
DAZN
スコットランド 対 ブラジル
DAZN
モロッコ 対 ハイチ
DAZN
南アフリカ 対 韓国
DAZN
チェコ 対 メキシコ
DAZN


Peacockのワールドカッププランとサブスクリプション料金

Peacockプレミアムでは、すべての試合が1つのプラットフォームに集約されているため、アプリを切り替える必要はありません。NBCユニバーサルはこのサービスを3つの階層で提供しています。登録前に利用規約を確認してください：


プランの階層

月額料金

年間

ワールドカップのライブ試合は含まれますか？

おすすめ

Peacock Select

月額7.99ドル

年額79.99ドル

いいえ

Budget TV／Bravoのライブラリが追いつきつつある

ピーコック・プレミアム

10.99ドル/月

109.99ドル/年

はい（広告付き）

トーナメント全試合を配信

ピーコック・プレミアム・プラス

16.99ドル/月

年額169.99ドル

はい（広告なしVOD）

オフラインダウンロード + 24時間365日ライブ配信（NBCローカル局）

⚠️ プロ tips: 「セレクト」プランはライブスポーツ非対応。

Peacockは月額7.99ドルの新プラン「Peacock Select」を追加しましたが、スポーツ生中継やトーナメントは視聴できません。2026年ワールドカップを見るには、月額10.99ドルの「Peacock Premium」を選ぶ必要があります。




Peacockの最新キャンペーン・特典・無料トライアル

Peacockは現在、単独の無料トライアルを廃止しましたが、ワールドカップ期間中の料金を抑える方法があります：

  • Apple TV+とのセット割：Apple TV+とPeacock Premiumの公式バンドルは月額14.99ドル。別々で契約するより33%お得。
  • Instacart Plus（月額9.99ドルまたは年額99ドル）加入者は、Peacock Premium無料で利用できます。アカウントを連携するだけで視聴開始できます。
  • Walmart+会員（月額12.95ドル）は90日ごとにPeacock PremiumまたはParamount+ Essentialを選択できるローテーション特典を利用できます。大会直前にPeacockに切り替えるのに便利です。
  • 「解約」リテンションオファー：更新直前にアカウント設定で「プランを解約」を選ぶと、地域限定の引き止めオファーが表示され、Peacock Premiumを39.99ドル/年で契約できる場合があります。

2026年ワールドカップのプレミアム配信機能

Peacockでトーナメントを視聴すると、30周年記念大会限定のデジタル機能をご利用いただけます：

  • テレムンド・デポルテス・マスターオーディオ：アンドレス・カントール率いる世界的に有名な解説チームの実況と、ホームオーディオに最適化した高音質アリーナ音を楽しめます。
  • インタラクティブ・ゴールド・ハブ：リアルタイム統計、戦術フォーメーション、グループ順位、同時開催試合のゴール速報を画面上で切り替えられます。
  • キャッチアップ・ファストフォワード：試合途中から視聴しても、専用プレイヤーが見逃したシーンを5分のハイライトにまとめ、その後ライブに自動切り替え。
  • 「Hoy en el Mundial Studio Feeds」：開催都市から24時間生中継。試合前分析、試合後総括、深夜の戦術討論パネルにすぐアクセス。

ワールドカップ観戦に向けたPeacock設定ガイド

Apple TV、Roku、Amazon Fire TV、Google TV、最新スマートテレビなど、主要ストリーミング機器なら2分で設定完了：

  1. アカウント作成・ログイン：デスクトップまたはモバイルブラウザでPeacockTV.comにアクセスし、プレミアムプランに登録してお支払い設定を完了してください。
  2. アプリをダウンロード：テレビまたはストリーミングスティックでアプリストアを開き、「Peacock」を検索してダウンロードしてください。
  3. テレビでアプリを起動するとアクティベーションコードが表示されるので、スマホでQRコードを読み込んでログインします。
  4. ストリーミングプロファイルを設定し、スポーツで「フットボール」を選択すると、2026 FIFAワールドカップのランディングページがホームにピン留めされます。


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