2026 FIFAワールドカップまであとわずか。本場の熱気と戦術を味わいたい米国のサッカーファンには、スペイン語中継が最適です。

NBCユニバーサルのスペイン語スポーツ部門を独占配信するPeacockは、48チームが参加する史上初の大会を観戦する理想的なプラットフォームです。Telemundo DeportesとUniversoの中継で、6月11日のエスタディオ・アステカでの開幕戦から7月19日のメットライフ・スタジアムでの決勝まで、全104試合をスペイン語でライブ配信します。

本記事では、Peacockで2026年ワールドカップを観戦するための完全ガイドをお届けします。サブスクリプション料金、プロモーションバンドル、お得な情報、技術詳細をわかりやすく解説します。









テレビ放送予定の今後のワールドカップ試合





Peacockのワールドカッププランとサブスクリプション料金

Peacockプレミアムでは、すべての試合が1つのプラットフォームに集約されているため、アプリを切り替える必要はありません。NBCユニバーサルはこのサービスを3つの階層で提供しています。登録前に利用規約を確認してください：





プランの階層 月額料金 年間 ワールドカップのライブ試合は含まれますか？ おすすめ Peacock Select 月額7.99ドル 年額79.99ドル ❌ いいえ Budget TV／Bravoのライブラリが追いつきつつある ピーコック・プレミアム 10.99ドル/月 109.99ドル/年 はい（広告付き） トーナメント全試合を配信 ピーコック・プレミアム・プラス 16.99ドル/月 年額169.99ドル はい（広告なしVOD） オフラインダウンロード + 24時間365日ライブ配信（NBCローカル局）

⚠️ プロ tips: 「セレクト」プランはライブスポーツ非対応。 Peacockは月額7.99ドルの新プラン「Peacock Select」を追加しましたが、スポーツ生中継やトーナメントは視聴できません。2026年ワールドカップを見るには、月額10.99ドルの「Peacock Premium」を選ぶ必要があります。











Peacockの最新キャンペーン・特典・無料トライアル

Peacockは現在、単独の無料トライアルを廃止しましたが、ワールドカップ期間中の料金を抑える方法があります：

Apple TV+とのセット割： Apple TV+とPeacock Premiumの公式バンドルは 月額14.99ドル 。別々で契約するより33%お得。

Instacart Plus （月額9.99ドルまたは年額99ドル）加入者は 、Peacock Premium を 無料で 利用できます。アカウントを連携するだけで視聴開始できます。

Walmart +会員（月額12.95ドル）は 、 90日ごとにPeacock PremiumまたはParamount+ Essentialを選択できるローテーション特典を利用できます。大会直前にPeacockに切り替えるのに便利です。

「解約」リテンションオファー： 更新直前にアカウント設定で「プランを解約」を選ぶと、地域限定の引き止めオファーが表示され、Peacock Premiumを 39.99ドル/年で 契約できる場合があります。

2026年ワールドカップのプレミアム配信機能

Peacockでトーナメントを視聴すると、30周年記念大会限定のデジタル機能をご利用いただけます：

テレムンド・デポルテス・マスターオーディオ： アンドレス・カントール率いる世界的に有名な解説チームの実況と、ホームオーディオに最適化した高音質アリーナ音を楽しめます。

インタラクティブ・ゴールド・ハブ： リアルタイム統計、戦術フォーメーション、グループ順位、同時開催試合のゴール速報を画面上で切り替えられます。

キャッチアップ・ファストフォワード： 試合途中から視聴しても、専用プレイヤーが見逃したシーンを5分のハイライトにまとめ、その後ライブに自動切り替え。

「Hoy en el Mundial Studio Feeds」： 開催都市から24時間生中継。試合前分析、試合後総括、深夜の戦術討論パネルにすぐアクセス。

ワールドカップ観戦に向けたPeacock設定ガイド

Apple TV、Roku、Amazon Fire TV、Google TV、最新スマートテレビなど、主要ストリーミング機器なら2分で設定完了：

アカウント作成・ログイン： デスクトップまたはモバイルブラウザでPeacockTV.comにアクセスし、 プレミアムプラン に登録してお支払い設定を完了してください。 アプリをダウンロード： テレビまたはストリーミングスティックでアプリストアを開き、「Peacock」を検索してダウンロードしてください。 テレビでアプリを起動するとアクティベーションコードが表示されるので、スマホでQRコードを読み込んでログインします。 ストリーミングプロファイルを設定し、 スポーツで「フットボール」を選択すると、2026 FIFAワールドカップのランディングページがホームにピン留めされます。



