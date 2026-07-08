Peacockでのワールドカップ：スペイン語中継、視聴料、無料トライアル、お得な情報など

2026年FIFAワールドカップの開催が迫ってきました。本場の熱気と戦術を味わいたい米国のサッカーファンには、スペイン語中継が最適です。

NBCユニバーサル傘下のスペイン語スポーツ部門が独占配信する「Peacock」は、48チームが初めて出場する今大会を観戦する最適なプラットフォームです。テレムンド・デポルテスとユニベルソの中継をすべて配信し、6月11日のエスタディオ・アステカでの開幕戦から7月19日のメットライフ・スタジアムでの決勝まで、全104試合をスペイン語でライブ配信します。

ここでは、GOALがPeacockで2026年ワールドカップを視聴するための完全ガイドをお届けします。サブスクリプション料金、プロモーションバンドル、お得な情報、技術的詳細をわかりやすく解説します。









テレビ放送予定の今後のワールドカップ試合





Peacockのワールドカップ視聴プランと料金

Peacockプレミアムなら、すべての試合が1つのプラットフォームに集約されているので、アプリを切り替える必要はありません。NBCユニバーサルは3つのプランを用意していますが、登録前に利用規約を確認しましょう：





プランの階層 月額料金 年間 ワールドカップのライブ試合が含まれますか？ おすすめ Peacock Select 月額7.99ドル 79.99ドル/年 ❌ いいえ Budget TV／Bravoのアーカイブ視聴 ピーコック・プレミアム 月額10.99ドル 109.99ドル/年 はい（広告付き） トーナメント全試合を配信 ピーコック・プレミアム・プラス 月額16.99ドル 年額169.99ドル はい（広告なしVOD） オフラインダウンロード＋24時間365日ローカルNBC放送

⚠️ プロのアドバイス：「セレクト」プランの落とし穴に注意 Peacockは最近、月額7.99ドルの新プラン「Peacock Select」を追加しましたが、スポーツやトーナメントの生中継は視聴できません。2026年ワールドカップを見るには、月額10.99ドルの「Peacock Premium」が必要です。











最新キャンペーン・特典・無料トライアル

単独の無料トライアルは終了しましたが、以下の提携キャンペーンで視聴費を削減できます：

Apple TV+ ストリーミングバンドル： Apple TV+とPeacock Premiumの公式バンドルは 月額14.99ドル 。別々より33%お得。

Instacart Plus （月額9.99ドルまたは年額99ドル）加入者は 、Peacock Premium を 無料で 利用できます。アカウントを連携するだけで視聴可能です。

Walmart +会員（月額12.95ドル）は 、 90日ごとにPeacock PremiumまたはParamount+ Essentialを選択できる特典があります。大会直前にPeacockに切り替えるのに便利です。

解約時の継続オファー： 更新直前にアカウント設定で 「 プランを解約」をクリックすると、地域別の自動継続オファーが表示され、Peacock Premiumを年間 39.99 ドルで利用できる場合があります。

2026年ワールドカップのプレミアム配信機能

大会をPeacockで視聴すると、30周年記念大会限定のデジタル機能が利用できます：

Telemundo Deportes マスターオーディオ： アンドレス・カントール率いる世界的に有名な解説チームの実況と、ホームオーディオに最適化した高音質のアリーナ環境音を同時に楽しめます。

インタラクティブ・ゴールド・ハブ： 画面上でリアルタイム統計、戦術フォーメーション、グループステージ順位、同時開催試合のゴール通知を切り替えられます。

キャッチアップ・ファストフォワード： 試合開始に遅れても、Peacock専用プレイヤーで5分の自動ハイライトを視聴後、シームレスにライブへ切り替えられます。

「Hoy en el Mundial」スタジオ中継： 開催都市から24時間生中継。試合前分析、試合後総括、深夜戦術討論パネルに即アクセス。

ワールドカップ観戦準備

Apple TV、Roku、Amazon Fire TV、Google TV、最新スマートテレビなど、主要ストリーミング端末なら2分で設定完了：

アカウント作成／ログイン： PeacockTV.comにアクセスし、 プレミアムプラン に登録して決済設定を完了してください。 アプリストアを開き 、 「Peacock」を検索してダウンロードします。 テレビ画面に表示されたアプリを起動すると 、 アクティベーションコードが表示されます。スマートフォンでQRコードを読み取れば、パスワードを入力せずにログインできます。 ストリーミングプロファイルの設定： スポーツセクションで「Futbol」を主要な興味として選択すると、2026 FIFAワールドカップのランディングページがホーム画面にピン留めされます。



