Peacockでのワールドカップ：スペイン語中継、視聴料、無料トライアル、お得な情報など

2026年FIFAワールドカップの開催が迫ってきました。本場の熱気と戦術を味わいたい米国のサッカーファンには、スペイン語中継が最適です。
NBCユニバーサル傘下のスペイン語スポーツ部門が独占配信する「Peacock」は、48チームが初めて出場する今大会を観戦する最適なプラットフォームです。テレムンド・デポルテスとユニベルソの中継をすべて配信し、6月11日のエスタディオ・アステカでの開幕戦から7月19日のメットライフ・スタジアムでの決勝まで、全104試合をスペイン語でライブ配信します。
ここでは、GOALがPeacockで2026年ワールドカップを視聴するための完全ガイドをお届けします。サブスクリプション料金、プロモーションバンドル、お得な情報、技術的詳細をわかりやすく解説します。
テレビ放送予定の今後のワールドカップ試合
Peacockのワールドカップ視聴プランと料金
Peacockプレミアムなら、すべての試合が1つのプラットフォームに集約されているので、アプリを切り替える必要はありません。NBCユニバーサルは3つのプランを用意していますが、登録前に利用規約を確認しましょう：
プランの階層
月額料金
年間
ワールドカップのライブ試合が含まれますか？
おすすめ
Peacock Select
月額7.99ドル
79.99ドル/年
❌ いいえ
Budget TV／Bravoのアーカイブ視聴
ピーコック・プレミアム
月額10.99ドル
109.99ドル/年
はい（広告付き）
トーナメント全試合を配信
ピーコック・プレミアム・プラス
月額16.99ドル
年額169.99ドル
はい（広告なしVOD）
オフラインダウンロード＋24時間365日ローカルNBC放送
⚠️ プロのアドバイス：「セレクト」プランの落とし穴に注意
Peacockは最近、月額7.99ドルの新プラン「Peacock Select」を追加しましたが、スポーツやトーナメントの生中継は視聴できません。2026年ワールドカップを見るには、月額10.99ドルの「Peacock Premium」が必要です。
最新キャンペーン・特典・無料トライアル
単独の無料トライアルは終了しましたが、以下の提携キャンペーンで視聴費を削減できます：
- Apple TV+ ストリーミングバンドル：Apple TV+とPeacock Premiumの公式バンドルは月額14.99ドル。別々より33%お得。
- Instacart Plus（月額9.99ドルまたは年額99ドル）加入者は、Peacock Premiumを無料で利用できます。アカウントを連携するだけで視聴可能です。
- Walmart+会員（月額12.95ドル）は、90日ごとにPeacock PremiumまたはParamount+ Essentialを選択できる特典があります。大会直前にPeacockに切り替えるのに便利です。
- 解約時の継続オファー：更新直前にアカウント設定で「プランを解約」をクリックすると、地域別の自動継続オファーが表示され、Peacock Premiumを年間39.99ドルで利用できる場合があります。
2026年ワールドカップのプレミアム配信機能
大会をPeacockで視聴すると、30周年記念大会限定のデジタル機能が利用できます：
- Telemundo Deportes マスターオーディオ：アンドレス・カントール率いる世界的に有名な解説チームの実況と、ホームオーディオに最適化した高音質のアリーナ環境音を同時に楽しめます。
- インタラクティブ・ゴールド・ハブ：画面上でリアルタイム統計、戦術フォーメーション、グループステージ順位、同時開催試合のゴール通知を切り替えられます。
- キャッチアップ・ファストフォワード：試合開始に遅れても、Peacock専用プレイヤーで5分の自動ハイライトを視聴後、シームレスにライブへ切り替えられます。
- 「Hoy en el Mundial」スタジオ中継：開催都市から24時間生中継。試合前分析、試合後総括、深夜戦術討論パネルに即アクセス。
ワールドカップ観戦準備
Apple TV、Roku、Amazon Fire TV、Google TV、最新スマートテレビなど、主要ストリーミング端末なら2分で設定完了：
- アカウント作成／ログイン：PeacockTV.comにアクセスし、プレミアムプランに登録して決済設定を完了してください。
- アプリストアを開き、「Peacock」を検索してダウンロードします。
- テレビ画面に表示されたアプリを起動すると、アクティベーションコードが表示されます。スマートフォンでQRコードを読み取れば、パスワードを入力せずにログインできます。
- ストリーミングプロファイルの設定：スポーツセクションで「Futbol」を主要な興味として選択すると、2026 FIFAワールドカップのランディングページがホーム画面にピン留めされます。