Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoパリ・サンジェルマン
Parc des Princes
team-logoチェルシー
PSGvsチェルシーはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【3月12日】パリ・サンジェルマンvsチェルシーのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ラウンド16 1stレグ

【欧州CL 放送予定】3月12日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ラウンド16 1stレグ、パリ・サンジェルマン対チェルシーの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

CL・EL2025-26配信！

WOWOW

WOWOWでCL・ELを独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。 

オンデマンドなら今すぐ視聴可能

WOWOWオンデマンド

CL/ELを独占ライブ配信

今すぐチェック

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ラウンド16 1stレグが日本時間3月12日(木)に開催。パリ・サンジェルマンとチェルシーが対戦する。

【PSGvsチェルシーを配信】CLはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、パリ・サンジェルマンvsチェルシーのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

パリ・サンジェルマンvsチェルシーの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16 1stレグのパリ・サンジェルマンvsチェルシーは、PSGのホーム「パルク・デ・プランス」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド16 1stレグ
  • 日程：2026年3月12日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：パリ・サンジェルマン vs チェルシー
  • 会場：パルク・デ・プランス

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

パリ・サンジェルマンvsチェルシーの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、パリ・サンジェルマンvsチェルシーの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら
WOWOWライブ視聴はこちら

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

wowow tournament pass 2025-26WOWOW

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことを発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		990円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

パリ・サンジェルマンvsチェルシー チーム情報

パリ・サンジェルマン vs チェルシー 予想スタメン

パリ・サンジェルマンHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestCHE
39
マトヴェイ・サフォノフ
25
ヌーノ・メンデス
2
アクラフ・ハキミ
51
ウィリアム・パチョ
5
マルキーニョス
27
ドロ・フェルナンデス
17
ヴィティーニャ
33
ウォーレン・ザイール＝エメリ
7
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
14
デジレ・ドゥエ
10
ウスマン・デンベレ
1
ロベルト・サンチェス
3
マルク・ククレジャ
29
ウェズレイ・フォファナ
23
トレヴォ・チャロバー
24
リース・ジェームズ
10
コール・パーマー
25
モイセス・カイセド
7
ペドロ・ネト
17
アンドレイ・サントス
8
エンソ・フェルナンデス
20
ジョアン・ペドロ

4-2-3-1

CHEAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルイス・エンリケ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • リアム・ロシニアー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

PSG
-直近成績

ゴールを許す
10/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

CHE
-直近成績

ゴールを許す
14/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

PSG

直近の 5 試合

CHE

2

勝利

2

引分け

1

Win

6

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

順位表

0