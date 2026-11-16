サッカーパラグアイ代表の最新メンバー｜11月17日に日本代表と対戦

サッカー日本代表は2026年11月17日(火)に「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でパラグアイ代表と対戦する。昨年も対戦したパラグアイ代表には、三笘薫の同僚ブライトンのディエゴ・ゴメスや長年チームを牽引するミゲル・アルミロンら27選手が招集されている。

本記事では、日本代表と対戦するパラグアイ代表のメンバーを紹介する。

パラグアイ代表の招集メンバーは？

11月17日(火)の「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」で日本代表と対戦するパラグアイ代表には、ディエゴ・ゴメスやミゲル・アルミロン、フリオ・エンシソら主力が選出されている。

■パラグアイ代表メンバー一覧

No. Pos. 名前 所属 生年月日 試合/得点 1 GK ファクンド・リルッシ アル・ワフダ（UAE） 2006/5/4

(20歳) 0/0 12 GK オルランド・ヒル リール（フランス） 2000/6/11

(26歳) 13/0 22 GK ガストン・オルベイラ オリンピア 1993/4/21

(33歳) 3/0 — GK サンティアゴ・ロハス ナシオナル 1996/4/5

(30歳) 2/0 2 DF アラン・ベニテス リベルタ 1994/1/25

(32歳) 10/0 3 DF オマル・アルデレーテ サンダーランド（イングランド） 1996/12/26

(29歳) 42/3 4 DF フアン・カセレス ディナモ・モスクワ（ロシア） 2000/6/1

(26歳) 24/0 5 DF クレベル・フェレイラ アトレティコ・トゥクマン（アルゼンチン） 2003/2/20

(23歳) 2/0 6 DF ジュニオール・アロンソ アトランタ・ユナイテッド（アメリカ） 1993/2/9

(33歳) 78/3 13 DF マテオ・ガマーラ オリンピア 1993/5/6

(33歳) 4/0 15 DF グスタボ・ゴメス パルメイラス（ブラジル） 1993/5/6

(33歳) 96/4 25 DF マウロ・コロネル ナシオナル 2008/5/25

(18歳) 1/0 26 DF アレクサンドロ・マイダナ タジェレス（アルゼンチン） 2005/7/26

(21歳) 6/1 7 MF エドゥアルド・デルマス オリンピア 2007/4/19

(19歳) 1/0 8 MF ディエゴ・ゴメス ブライトン（イングランド） 2003/3/27

(23歳) 31/3 10 MF ミゲル・アルミロン アトランタ・ユナイテッド（アメリカ） 1994/2/10

(32歳) 83/12 11 MF マウリシオ・マガリャンイス パルメイラス（ブラジル） 2001/6/22

(25歳) 10/2 14 MF ブライアン・オヘダ オーランド・シティ（アメリカ） 2000/6/27

(26歳) 19/0 16 MF ダミアン・ボバディージャ サンパウロ（ブラジル） 2001/7/11

(25歳) 24/1 17 MF ウーゴ・クエンカ セルタ・フォルトゥナ（スペイン） 2005/1/8

(21歳) 4/0 20 MF マティアス・ビジャサンティ グレミオ（ブラジル） 1997/1/24

(29歳) 53/0 23 MF マティアス・ガラルサ インテル・マイアミ（アメリカ） 2002/2/11

(24歳) 22/4 9 FW ウーゴ・ベニテス ナシオナル 2003/7/30

(23歳) 2/1 18 FW アラン・ウルク ラヌース（アルゼンチン） 2003/3/1

(23歳) 0/0 19 FW フリオ・エンシソ イプスウィッチ・タウン（イングランド） 2004/1/23

(22歳) 40/6 21 FW ロベルト・モラレス UNAMプーマス（メキシコ） 1999/3/17

(27歳) 4/1 24 FW グスタボ・カバジェロ サントス（ブラジル） 2001/9/21

(25歳) 6/3

No.：背番号、Pos.：ポジション

※所属・年齢は2026年11月17日時点

日本代表vsパラグアイ代表｜試合情報

「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の日本代表vsパラグアイ代表は、日本時間2026年11月17日(火)22時10分にキックオフを迎える。試合会場はシンガポールの「シンガポール国立競技場」だ。

大会名：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE（国際親善試合）

対戦カード：日本代表 vs パラグアイ代表

試合日時：2026年11月17日(火)

キックオフ：22:10（現地21:10）

会場：シンガポール国立競技場（シンガポール・カラン地区）

パラグアイ戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

11月17日(火)の日本代表vsパラグアイ代表は、地上波『日本テレビ系列』で生中継、ネット『TVer』と『U-NEXT』でライブ配信を予定している。なお、『U-NEXT』では、見逃し配信の対象にもなっている。

放送局・配信サービス 放送・配信時間 日本テレビ系列 生中継(22:05～24:09) U-NEXT ライブ配信(21:25～)

見逃し配信 TVer ライブ配信(22:00～)

サッカー日本代表 パラグアイ戦のおすすめ視聴方法

11月17日(火)の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』でライブ・見逃し配信する。完全無料のブラジル戦とは異なり、「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者向けとなる。「月額プラン」の料金は月額2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルがあり、期間中も試合の視聴が可能だ。無料トライアル期間中に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入方法

サッカー日本代表｜最新情報

日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。