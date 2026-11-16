サッカーパラグアイ代表の最新メンバー｜11月17日に日本代表と対戦

サッカー日本代表は2026年11月17日(火)に「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でパラグアイ代表と対戦する。昨年も対戦したパラグアイ代表には、三笘薫の同僚ブライトンのディエゴ・ゴメスや長年チームを牽引するミゲル・アルミロンら27選手が招集されている。
本記事では、日本代表と対戦するパラグアイ代表のメンバーを紹介する。
パラグアイ代表の招集メンバーは？
11月17日(火)の「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」で日本代表と対戦するパラグアイ代表には、ディエゴ・ゴメスやミゲル・アルミロン、フリオ・エンシソら主力が選出されている。
■パラグアイ代表メンバー一覧
No.
Pos.
名前
所属
生年月日
試合/得点
1
GK
ファクンド・リルッシ
アル・ワフダ（UAE）
2006/5/4
0/0
12
GK
オルランド・ヒル
リール（フランス）
2000/6/11
13/0
22
GK
ガストン・オルベイラ
オリンピア
1993/4/21
3/0
—
GK
サンティアゴ・ロハス
ナシオナル
1996/4/5
2/0
2
DF
アラン・ベニテス
リベルタ
1994/1/25
10/0
3
DF
オマル・アルデレーテ
サンダーランド（イングランド）
1996/12/26
42/3
4
DF
フアン・カセレス
ディナモ・モスクワ（ロシア）
2000/6/1
24/0
5
DF
クレベル・フェレイラ
アトレティコ・トゥクマン（アルゼンチン）
2003/2/20
2/0
6
DF
ジュニオール・アロンソ
アトランタ・ユナイテッド（アメリカ）
1993/2/9
78/3
13
DF
マテオ・ガマーラ
オリンピア
1993/5/6
4/0
15
DF
グスタボ・ゴメス
パルメイラス（ブラジル）
1993/5/6
96/4
25
DF
マウロ・コロネル
ナシオナル
2008/5/25
1/0
26
DF
アレクサンドロ・マイダナ
タジェレス（アルゼンチン）
2005/7/26
6/1
7
MF
エドゥアルド・デルマス
オリンピア
2007/4/19
1/0
8
MF
ディエゴ・ゴメス
ブライトン（イングランド）
2003/3/27
31/3
10
MF
ミゲル・アルミロン
アトランタ・ユナイテッド（アメリカ）
1994/2/10
83/12
11
MF
マウリシオ・マガリャンイス
パルメイラス（ブラジル）
2001/6/22
10/2
14
MF
ブライアン・オヘダ
オーランド・シティ（アメリカ）
2000/6/27
19/0
16
MF
ダミアン・ボバディージャ
サンパウロ（ブラジル）
2001/7/11
24/1
17
MF
ウーゴ・クエンカ
セルタ・フォルトゥナ（スペイン）
2005/1/8
4/0
20
MF
マティアス・ビジャサンティ
グレミオ（ブラジル）
1997/1/24
53/0
23
MF
マティアス・ガラルサ
インテル・マイアミ（アメリカ）
2002/2/11
22/4
9
FW
ウーゴ・ベニテス
ナシオナル
2003/7/30
2/1
18
FW
アラン・ウルク
ラヌース（アルゼンチン）
2003/3/1
0/0
19
FW
フリオ・エンシソ
イプスウィッチ・タウン（イングランド）
2004/1/23
40/6
21
FW
ロベルト・モラレス
UNAMプーマス（メキシコ）
1999/3/17
4/1
24
FW
グスタボ・カバジェロ
サントス（ブラジル）
2001/9/21
6/3
No.：背番号、Pos.：ポジション
※所属・年齢は2026年11月17日時点
日本代表vsパラグアイ代表｜試合情報
「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の日本代表vsパラグアイ代表は、日本時間2026年11月17日(火)22時10分にキックオフを迎える。試合会場はシンガポールの「シンガポール国立競技場」だ。
- 大会名：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE（国際親善試合）
- 対戦カード：日本代表 vs パラグアイ代表
- 試合日時：2026年11月17日(火)
- キックオフ：22:10（現地21:10）
- 会場：シンガポール国立競技場（シンガポール・カラン地区）
パラグアイ戦のテレビ放送・ネット配信予定は？
11月17日(火)の日本代表vsパラグアイ代表は、地上波『日本テレビ系列』で生中継、ネット『TVer』と『U-NEXT』でライブ配信を予定している。なお、『U-NEXT』では、見逃し配信の対象にもなっている。
放送局・配信サービス
放送・配信時間
日本テレビ系列
生中継(22:05～24:09)
ライブ配信(21:25～)
TVer
ライブ配信(22:00～)
サッカー日本代表 パラグアイ戦のおすすめ視聴方法
11月17日(火)の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』でライブ・見逃し配信する。完全無料のブラジル戦とは異なり、「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者向けとなる。「月額プラン」の料金は月額2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルがあり、期間中も試合の視聴が可能だ。無料トライアル期間中に解約した場合、料金の支払いは発生しない。
U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入方法
- U-NEXT公式サイトにアクセス
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- 無料トライアル登録完了後、配信ページから視聴を開始
サッカー日本代表｜最新情報
日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。
- サッカー日本代表vsパラグアイ代表｜最新情報まとめ｜シンガポール遠征2026
- サッカー日本代表 最新選手名鑑・プロフィール一覧｜2026年11月国際親善試合
- 森保ジャパン最後の試合はいつ？現行体制の日程スケジュールは？
- 【11月17日】サッカー日本代表 パラグアイ戦の日程・キックオフ時間・メンバー・中継予定
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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。