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paraguay Getty Images
【サッカー日本代表】パラグアイ戦はU-NEXTでライブ＆見逃し配信！
Yuta Tokuma

サッカーパラグアイ代表の最新メンバー｜11月17日に日本代表と対戦

親善試合
パラグアイ
日本 対 ブラジル
日本

【サッカー日本代表 最新情報】2026年11月17日(火)の国際親善試合で日本代表と対戦するパラグアイ代表の招集メンバーを紹介する。

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サッカー日本代表は2026年11月17日(火)に「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でパラグアイ代表と対戦する。昨年も対戦したパラグアイ代表には、三笘薫の同僚ブライトンのディエゴ・ゴメスや長年チームを牽引するミゲル・アルミロンら27選手が招集されている。

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本記事では、日本代表と対戦するパラグアイ代表のメンバーを紹介する。

パラグアイ代表の招集メンバーは？

11月17日(火)の「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」で日本代表と対戦するパラグアイ代表には、ディエゴ・ゴメスやミゲル・アルミロン、フリオ・エンシソら主力が選出されている。

■パラグアイ代表メンバー一覧

No.

Pos.

名前

所属

生年月日

試合/得点

1

GK

ファクンド・リルッシ

アル・ワフダ（UAE）

2006/5/4
(20歳)

0/0

12

GK

オルランド・ヒル

リール（フランス）

2000/6/11
(26歳)

13/0

22

GK

ガストン・オルベイラ

オリンピア

1993/4/21
(33歳)

3/0

GK

サンティアゴ・ロハス

ナシオナル

1996/4/5
(30歳)

2/0

2

DF

アラン・ベニテス

リベルタ

1994/1/25
(32歳)

10/0

3

DF

オマル・アルデレーテ

サンダーランド（イングランド）

1996/12/26
(29歳)

42/3

4

DF

フアン・カセレス

ディナモ・モスクワ（ロシア）

2000/6/1
(26歳)

24/0

5

DF

クレベル・フェレイラ

アトレティコ・トゥクマン（アルゼンチン）

2003/2/20
(23歳)

2/0

6

DF

ジュニオール・アロンソ

アトランタ・ユナイテッド（アメリカ）

1993/2/9
(33歳)

78/3

13

DF

マテオ・ガマーラ

オリンピア

1993/5/6
(33歳)

4/0

15

DF

グスタボ・ゴメス

パルメイラス（ブラジル）

1993/5/6
(33歳)

96/4

25

DF

マウロ・コロネル

ナシオナル

2008/5/25
(18歳)

1/0

26

DF

アレクサンドロ・マイダナ

タジェレス（アルゼンチン）

2005/7/26
(21歳)

6/1

7

MF

エドゥアルド・デルマス

オリンピア

2007/4/19
(19歳)

1/0

8

MF

ディエゴ・ゴメス

ブライトン（イングランド）

2003/3/27
(23歳)

31/3

10

MF

ミゲル・アルミロン

アトランタ・ユナイテッド（アメリカ）

1994/2/10
(32歳)

83/12

11

MF

マウリシオ・マガリャンイス

パルメイラス（ブラジル）

2001/6/22
(25歳)

10/2

14

MF

ブライアン・オヘダ

オーランド・シティ（アメリカ）

2000/6/27
(26歳)

19/0

16

MF

ダミアン・ボバディージャ

サンパウロ（ブラジル）

2001/7/11
(25歳)

24/1

17

MF

ウーゴ・クエンカ

セルタ・フォルトゥナ（スペイン）

2005/1/8
(21歳)

4/0

20

MF

マティアス・ビジャサンティ

グレミオ（ブラジル）

1997/1/24
(29歳)

53/0

23

MF

マティアス・ガラルサ

インテル・マイアミ（アメリカ）

2002/2/11
(24歳)

22/4

9

FW

ウーゴ・ベニテス

ナシオナル

2003/7/30
(23歳)

2/1

18

FW

アラン・ウルク

ラヌース（アルゼンチン）

2003/3/1
(23歳)

0/0

19

FW

フリオ・エンシソ

イプスウィッチ・タウン（イングランド）

2004/1/23
(22歳)

40/6

21

FW

ロベルト・モラレス

UNAMプーマス（メキシコ）

1999/3/17
(27歳)

4/1

24

FW

グスタボ・カバジェロ

サントス（ブラジル）

2001/9/21
(25歳)

6/3

No.：背番号、Pos.：ポジション
※所属・年齢は2026年11月17日時点

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日本代表vsパラグアイ代表｜試合情報

「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の日本代表vsパラグアイ代表は、日本時間2026年11月17日(火)22時10分にキックオフを迎える。試合会場はシンガポールの「シンガポール国立競技場」だ。

  • 大会名：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE（国際親善試合）
  • 対戦カード：日本代表 vs パラグアイ代表
  • 試合日時：2026年11月17日(火)
  • キックオフ：22:10（現地21:10）
  • 会場：シンガポール国立競技場（シンガポール・カラン地区）
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パラグアイ戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

11月17日(火)の日本代表vsパラグアイ代表は、地上波『日本テレビ系列』で生中継、ネット『TVer』と『U-NEXT』でライブ配信を予定している。なお、『U-NEXT』では、見逃し配信の対象にもなっている。

放送局・配信サービス

放送・配信時間

日本テレビ系列

生中継(22:05～24:09)

U-NEXT

ライブ配信(21:25～)
見逃し配信

TVer

ライブ配信(22:00～)

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サッカー日本代表 パラグアイ戦のおすすめ視聴方法

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11月17日(火)の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』でライブ・見逃し配信する。完全無料のブラジル戦とは異なり、「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者向けとなる。「月額プラン」の料金は月額2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルがあり、期間中も試合の視聴が可能だ。無料トライアル期間中に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

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  1. U-NEXT公式サイトにアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」を選択
  3. メールアドレスなど必要情報を入力
  4. 無料トライアル登録完了後、配信ページから視聴を開始
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サッカー日本代表｜最新情報

日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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