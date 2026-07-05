W杯28年ぶりのカード「0」…パラグアイ＆主審に批判殺到！識者「本当に恥ずべき。あんなサッカーは絶対にしたくない」

パラグアイ代表は、フランス代表戦の振る舞いについて識者から批判の声が相次いでいる。





4日に行われたFIFAワールドカップ2026のラウンド16で、フランスと対戦したパラグアイ。優勝候補を粘り強い戦いで苦しめながらも0-1で敗れて敗退となったが、この試合では前半途中にアンドレス・クバスとキリアン・エンバペの争いから両チームが衝突した他、決勝点となった70分のPKを巡る小競り合いなど、試合を通じてパラグアイの振る舞いが物議を醸している。









そしてこの試合では、フランスに対して計3枚のイエローカードが提示されたものの、パラグアイは一度も警告を受けなかった。『Opta』によると、ワールドカップの試合でイエローカードを1枚も受けなかったのは1998年大会のナイジェリア以来、28年ぶりの出来事だったという。





このパラグアイの振る舞いに関して、イングランド代表OBジョー・ハート氏は『BBC』で厳しく批判している。





「この試合でのエンバペの振る舞いは素晴らしかったよ。パラグアイの選手たちは開始1分から彼を標的にしていた。今夜のパラグアイの選手たちの態度は、本当に恥ずべきものだったよ。もし彼らが自分のチームだったら、半分はピッチから引きずり下ろしただろう。あんな勝ち方は絶対に嫌だし、あんなフットボールは絶対にしたくない。審判も状況を悪化させるだけだった。試合を通じてパラグアイにイエローカードが1枚も出なかったなんて驚きだよ」





「パラグアイは感情的になりすぎたんだ。審判はもっと早く止められたはず。早い段階で2～3人にイエローカードを出していれば、こうした事態は避けられたはずだ」





また、『ESPN』のジュリアン・ローレンス記者も「パラグアイが1枚もイエローカードを受けなかったのは本当に信じられない。フランスは3枚だったが……どういうことなのか理解に苦しむ」と指摘。さらに、ドイツ代表OBトーマス・ヒッツルスペルガー氏は「今大会の中で、おそらく最悪の審判のパフォーマンスだった」とし、この試合を裁いたイルギス・タンタシェフ主審を非難した。