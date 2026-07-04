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【7/5】フランスvsパラグアイの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

パラグアイ 対 フランス
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FIFAワールドカップ ラウンド16、フランスvsパラグアイの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・北中米大会、ラウンド16ではパラグアイとフランスが対戦する。

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本記事では、FIFAワールドカップのラウンド16となるパラグアイvsフランスの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

パラグアイvsフランス｜キックオフ時間

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ワールドカップ - 決勝ステージ
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パラグアイvsフランス｜チームニュース＆予想スタメン

パラグアイ vs フランス 予想スタメン

パラグアイHome team crest

4-1-2-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestFRA
12
O. Gill
15
グスタボ・ゴメス
13
ホセマリアカナーレ
6
ジュニア・アロンソ
4
フアン・カセレス
23
マティアス・ガラルザ
8
ディエゴ・ゴメス
14
アンドレス・クバス
10
ミゲル・アルミロン
21
ガブリエル・アバロス
19
フリオ・エンシソ
16
マイク・メニャン
4
ダヨ・ウパメカノ
3
リュカ・ディーニュ
5
ジュール・クンデ
17
ウィリアム・サリバ
8
オーレリアン・チュアメニ
12
ブラッドリー・バルコラ
7
ウスマン・デンベレ
11
マイケル・オリーセ
14
アドリアン・ラビオ
10
キリアン・エンバペ

4-2-3-1

FRAAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • グスタボ・アルファロ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ディディエ・デシャン

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

パラグアイは、土曜日にフィラデルフィアで行われる2026年ワールドカップの優勝候補フランスとの対戦で、再び番狂わせを起こそうと意気込むだろう。

ワールドカップ
パラグアイ crest
パラグアイ
PAR
フランス crest
フランス
FRA

パラグアイはドイツを相手にPK戦で勝利し、信じられない思いの涙と歓喜の祝賀が沸き起こった。ラ・アルビロハは、激戦を制して多くの懐疑論者を黙らせ、現代サッカー史上最大級の番狂わせを演じた。大会前、FIFA世界ランキングではドイツ（10位）とパラグアイ（41位）の間には31位もの差があったが、これは1994年以降のワールドカップ決勝トーナメントで克服されたランキング差としては4番目に大きなものとなった。パラグアイは、今夏の大会で進歩の兆しと強い結束力を見せており、グスタボ・アルファロ監督は、崩すのが難しい気迫あふれるチームを作り上げている。

フランスは、メキシコ、アルゼンチンと並び、2026年ワールドカップで全勝を達成し、大会最多となる12得点を挙げたわずか3チームのうちの1つである。その圧倒的な攻撃力の多くは、キリアン・エンバペ、ウスマン・デンベレ、マイケル・オリーセ、ブラッドリー・バルコラという恐るべき4トップによって支えられており、エムバペは火曜日の決勝トーナメント32強のスウェーデン戦で2得点を挙げ、3-0の快勝に貢献した。ワールドカップで5アシストを記録し、ペレの持つ歴代最多記録6アシストまであと1アシストに迫っているオリセは、引き続き背番号10番の役割を担うと予想されており、PSGのデンベレとバルコラがサイドから攻撃をサポートするだろう。エンバペはワールドカップでの18ゴールにさらに得点を加え、大会歴代得点ランキングのトップに立つリオネル・メッシ（19ゴール）を追いかけることになるだろう。

両チームの近況

PAR
-直近成績

ゴールを許す
7/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

FRA
-直近成績

ゴールを許す
16/3
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

PAR

直近の 3 試合

FRA

0

勝利

2

引分け

1

Win

1

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
1/3
両チームが得点
1/3

順位

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