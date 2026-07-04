【7/5】フランスvsパラグアイの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、ラウンド16ではパラグアイとフランスが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのラウンド16となるパラグアイvsフランスの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

パラグアイvsフランス｜キックオフ時間

ワールドカップ - 決勝ステージ Philadelphia Stadium

パラグアイvsフランス｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

パラグアイは、土曜日にフィラデルフィアで行われる2026年ワールドカップの優勝候補フランスとの対戦で、再び番狂わせを起こそうと意気込むだろう。

パラグアイはドイツを相手にPK戦で勝利し、信じられない思いの涙と歓喜の祝賀が沸き起こった。ラ・アルビロハは、激戦を制して多くの懐疑論者を黙らせ、現代サッカー史上最大級の番狂わせを演じた。大会前、FIFA世界ランキングではドイツ（10位）とパラグアイ（41位）の間には31位もの差があったが、これは1994年以降のワールドカップ決勝トーナメントで克服されたランキング差としては4番目に大きなものとなった。パラグアイは、今夏の大会で進歩の兆しと強い結束力を見せており、グスタボ・アルファロ監督は、崩すのが難しい気迫あふれるチームを作り上げている。

フランスは、メキシコ、アルゼンチンと並び、2026年ワールドカップで全勝を達成し、大会最多となる12得点を挙げたわずか3チームのうちの1つである。その圧倒的な攻撃力の多くは、キリアン・エンバペ、ウスマン・デンベレ、マイケル・オリーセ、ブラッドリー・バルコラという恐るべき4トップによって支えられており、エムバペは火曜日の決勝トーナメント32強のスウェーデン戦で2得点を挙げ、3-0の快勝に貢献した。ワールドカップで5アシストを記録し、ペレの持つ歴代最多記録6アシストまであと1アシストに迫っているオリセは、引き続き背番号10番の役割を担うと予想されており、PSGのデンベレとバルコラがサイドから攻撃をサポートするだろう。エンバペはワールドカップでの18ゴールにさらに得点を加え、大会歴代得点ランキングのトップに立つリオネル・メッシ（19ゴール）を追いかけることになるだろう。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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