パンパシフィック水泳選手権2026の地上波テレビ放送・ネット中継・大会日程

世界トップクラスのスイマーが集結する『パンパシフィック水泳選手権2026』が開催される。日本をはじめ、アメリカ、オーストラリア、カナダなど水泳強豪国の選手たちが出場する国際大会として、各種目でハイレベルなレースが期待される。
本記事では、『パンパシフィック水泳選手権2026』の大会日程、中継予定を紹介する。
パンパシフィック水泳選手権2026の日程は？
『パンパシフィック水泳選手権2026』は、現地時間2026年8月12日(水)から15日(土)まで、アメリカ・アーバインで開催される。
日本と開催地の時差により、日本時間では8月13日(木)から16日(日)までの4日間にわたって競技が行われる。日本からテレビ放送やネット配信で観戦する場合は、日本時間の日程を確認しておきたい。
パンパシフィック水泳選手権2026の開催日程は以下の通り。
|開催地
|現地時間
|日本時間
|アメリカ・アーバイン
|2026年8月12日(水)～15日(土)
|2026年8月13日(木)～16日(日)
パンパシフィック水泳選手権2026の日本人出場選手は？
『パンパシフィック水泳選手権2026』には、競泳とオープンウォータースイミング(OWS)の各種目に日本代表選手が出場する。競泳では男子21名、女子17名の計38名が派遣選手団名簿に名を連ねており、OWSには男子4名、女子2名が選出されている。
競泳男子では松元克央、渡辺一平、松下知之らが選出。女子では池江璃花子、鈴木聡美、成田実生らが代表入りしており、各種目で上位進出やメダル獲得が期待される。
一方、男子の本多灯は派遣名簿に登録されていたものの、2026年8月7日に出場辞退が発表された。また、松山陸も事前に出場を辞退している。
パンパシフィック水泳選手権2026の日本代表選手は以下の通り。
競泳男子
|選手
|種目
|所属
|松本 周也
|自由形
|ひまわりネットワーク株式会社
|坂井 孝士郎
|自由形
|大和ハウス工業株式会社水泳部
|松元 克央
|自由形・バタフライ
|ミツウロコ・三菱養和スイムスクール
|村佐 達也
|自由形
|イトマン東京・中央大学2年
|今福 和志
|自由形
|枚方スイミングスクール・同志社大学1年
|田渕 海斗
|自由形
|尼崎SWIMMING TEAM
|黒田 一瑳
|リレー
|コナミスポーツ・明治大学1年
|柳本 幸之介
|リレー
|ミキハウス・TASC
|三浦 玲央
|背泳ぎ
|自衛隊体育学校・自衛隊SC
|竹原 秀一
|背泳ぎ
|東洋大学4年・はるおかスイミングスクール赤間
|西小野 皓大
|背泳ぎ
|新東工業株式会社豊川製作所
|大橋 信
|平泳ぎ
|枚方スイミングスクール・四條畷学園高等学校3年
|渡辺 一平
|平泳ぎ
|トヨタ自動車株式会社
|深沢 大和
|平泳ぎ
|東急株式会社・東急スイミングスクールあざみ野
|谷口 卓
|平泳ぎ
|株式会社 名岐不動産・GSTR GRAND PRIX
|岡留 大和
|平泳ぎ
|インターナショナルスイミングクラブ
|光永 翔音
|バタフライ
|中央大学3年
|松下 知之
|バタフライ・個人メドレー
|東洋大学3年・スウィン宇都宮
|小島 夢貴
|個人メドレー
|豊川高等学校3年・コパンスポーツクラブ豊川
|西川 我咲
|個人メドレー
|東洋大学2年・KLスポーツ春日井
|本多 灯
|バタフライ
|イトマン東進 ※出場辞退
競泳女子
|選手
|種目
|所属
|池江 璃花子
|自由形・バタフライ
|横浜ゴム株式会社・ルネサンス
|池本 凪沙
|自由形
|ミキハウス・TASC
|竹澤 瑠珂
|自由形
|東京スイミングセンター・早稲田大学2年
|梶本 一花
|自由形
|大林組水泳部・野尻湖遊泳会
|溝口 歩優
|リレー
|筑波大学3年・セントラルスポーツ藤沢
|鈴木 莉緒
|リレー
|アリーナつきみ野SC・青山学院大学3年
|福岡 由唯
|リレー
|イトマンスイミングスクール多摩校・中央大学1年
|難波 実夢
|リレー
|JSS東京
|佐々木 美莉
|背泳ぎ
|埼玉スウィンスイミングスクール・東洋大学3年
|白井 璃緒
|背泳ぎ
|ミズノ
|鈴木 聡美
|平泳ぎ
|ミキハウス
|加藤 心冨
|平泳ぎ
|スウィン鴻巣スイミングスクール・早稲田大学3年
|水口 知保
|バタフライ
|全日本空輸株式会社・東京ドームスポーツ
|奥園 心咲
|バタフライ
|枚方スイミングスクール・立命館大学3年
|松本 信歩
|個人メドレー
|あいおいニッセイ同和損保・東京ドームスポーツ
|成田 実生
|個人メドレー
|スポーツクラブルネサンス・明治大学2年
|小堀 倭加
|個人メドレー
|あいおいニッセイ同和損保・相模原市水泳協会
オープンウォータースイミング(OWS)
|区分
|選手
|所属
|男子
|南出 大伸
|木下グループ
|男子
|辻森 魁人
|日本大学3年
|男子
|江沢 陸
|ルネサンス
|男子
|田渕 海斗
|尼崎SC
|女子
|蝦名 愛梨
|ミキハウス
|女子
|梶本 一花
|大林組水泳部
パンパシフィック水泳選手権2026の地上波テレビ放送・ネット中継は？
『パンパシフィック水泳選手権2026』は、日本国内ではBS朝日とABEMAで決勝レースが生中継・生配信される。地上波テレビでの放送予定については、現時点で案内されていない。
テレビでは、BS朝日のマルチチャンネル(152ch)で、日本時間8月13日(木)から16日(日)まで4日間連続で生中継される。各日とも午前10:55から放送がスタートし、競泳1日目は15:00まで、2日目と3日目は14:30まで、最終日は15:54までの放送予定となっている。
インターネットでは、ABEMAのワールドスポーツチャンネルなどで全日程の決勝レースを無料生配信。テレビと同じく、日本時間8月13日(木)から16日(日)まで、各日午前10:55から視聴できる。
中継のメインキャスターは松岡修造が担当。日替わり解説には松田丈志、寺川綾、入江陵介、萩野公介が出演し、実況はテレビ朝日の清水俊輔、山崎弘喜、武隈光希、山木翔遥の各アナウンサーが担当する。
パンパシフィック水泳選手権2026の放送・配信スケジュールは以下の通り。
|日程
|BS朝日
|ABEMA
|解説
|2026年8月13日(木)
|10:55～15:00
|10:55～
|松田丈志
|2026年8月14日(金)
|10:55～14:30
|10:55～
|寺川綾
|2026年8月15日(土)
|10:55～14:30
|10:55～
|入江陵介
|2026年8月16日(日)
|10:55～15:54
|10:55～
|萩野公介
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登録同様に、ABEMAでは解約もシンプルな操作で可能となっている。
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