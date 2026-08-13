パンパシフィック水泳選手権2026の地上波テレビ放送・ネット中継・大会日程

世界トップクラスのスイマーが集結する『パンパシフィック水泳選手権2026』が開催される。日本をはじめ、アメリカ、オーストラリア、カナダなど水泳強豪国の選手たちが出場する国際大会として、各種目でハイレベルなレースが期待される。

本記事では、『パンパシフィック水泳選手権2026』の大会日程、中継予定を紹介する。

パンパシフィック水泳選手権2026の日程は？

『パンパシフィック水泳選手権2026』は、現地時間2026年8月12日(水)から15日(土)まで、アメリカ・アーバインで開催される。

日本と開催地の時差により、日本時間では8月13日(木)から16日(日)までの4日間にわたって競技が行われる。日本からテレビ放送やネット配信で観戦する場合は、日本時間の日程を確認しておきたい。

パンパシフィック水泳選手権2026の開催日程は以下の通り。

開催地 現地時間 日本時間 アメリカ・アーバイン 2026年8月12日(水)～15日(土) 2026年8月13日(木)～16日(日)

パンパシフィック水泳選手権2026の日本人出場選手は？

『パンパシフィック水泳選手権2026』には、競泳とオープンウォータースイミング(OWS)の各種目に日本代表選手が出場する。競泳では男子21名、女子17名の計38名が派遣選手団名簿に名を連ねており、OWSには男子4名、女子2名が選出されている。

競泳男子では松元克央、渡辺一平、松下知之らが選出。女子では池江璃花子、鈴木聡美、成田実生らが代表入りしており、各種目で上位進出やメダル獲得が期待される。

一方、男子の本多灯は派遣名簿に登録されていたものの、2026年8月7日に出場辞退が発表された。また、松山陸も事前に出場を辞退している。

パンパシフィック水泳選手権2026の日本代表選手は以下の通り。

競泳男子

選手 種目 所属 松本 周也 自由形 ひまわりネットワーク株式会社 坂井 孝士郎 自由形 大和ハウス工業株式会社水泳部 松元 克央 自由形・バタフライ ミツウロコ・三菱養和スイムスクール 村佐 達也 自由形 イトマン東京・中央大学2年 今福 和志 自由形 枚方スイミングスクール・同志社大学1年 田渕 海斗 自由形 尼崎SWIMMING TEAM 黒田 一瑳 リレー コナミスポーツ・明治大学1年 柳本 幸之介 リレー ミキハウス・TASC 三浦 玲央 背泳ぎ 自衛隊体育学校・自衛隊SC 竹原 秀一 背泳ぎ 東洋大学4年・はるおかスイミングスクール赤間 西小野 皓大 背泳ぎ 新東工業株式会社豊川製作所 大橋 信 平泳ぎ 枚方スイミングスクール・四條畷学園高等学校3年 渡辺 一平 平泳ぎ トヨタ自動車株式会社 深沢 大和 平泳ぎ 東急株式会社・東急スイミングスクールあざみ野 谷口 卓 平泳ぎ 株式会社 名岐不動産・GSTR GRAND PRIX 岡留 大和 平泳ぎ インターナショナルスイミングクラブ 光永 翔音 バタフライ 中央大学3年 松下 知之 バタフライ・個人メドレー 東洋大学3年・スウィン宇都宮 小島 夢貴 個人メドレー 豊川高等学校3年・コパンスポーツクラブ豊川 西川 我咲 個人メドレー 東洋大学2年・KLスポーツ春日井 本多 灯 バタフライ イトマン東進 ※出場辞退

競泳女子

選手 種目 所属 池江 璃花子 自由形・バタフライ 横浜ゴム株式会社・ルネサンス 池本 凪沙 自由形 ミキハウス・TASC 竹澤 瑠珂 自由形 東京スイミングセンター・早稲田大学2年 梶本 一花 自由形 大林組水泳部・野尻湖遊泳会 溝口 歩優 リレー 筑波大学3年・セントラルスポーツ藤沢 鈴木 莉緒 リレー アリーナつきみ野SC・青山学院大学3年 福岡 由唯 リレー イトマンスイミングスクール多摩校・中央大学1年 難波 実夢 リレー JSS東京 佐々木 美莉 背泳ぎ 埼玉スウィンスイミングスクール・東洋大学3年 白井 璃緒 背泳ぎ ミズノ 鈴木 聡美 平泳ぎ ミキハウス 加藤 心冨 平泳ぎ スウィン鴻巣スイミングスクール・早稲田大学3年 水口 知保 バタフライ 全日本空輸株式会社・東京ドームスポーツ 奥園 心咲 バタフライ 枚方スイミングスクール・立命館大学3年 松本 信歩 個人メドレー あいおいニッセイ同和損保・東京ドームスポーツ 成田 実生 個人メドレー スポーツクラブルネサンス・明治大学2年 小堀 倭加 個人メドレー あいおいニッセイ同和損保・相模原市水泳協会

オープンウォータースイミング(OWS)

区分 選手 所属 男子 南出 大伸 木下グループ 男子 辻森 魁人 日本大学3年 男子 江沢 陸 ルネサンス 男子 田渕 海斗 尼崎SC 女子 蝦名 愛梨 ミキハウス 女子 梶本 一花 大林組水泳部

パンパシフィック水泳選手権2026の地上波テレビ放送・ネット中継は？

『パンパシフィック水泳選手権2026』は、日本国内ではBS朝日とABEMAで決勝レースが生中継・生配信される。地上波テレビでの放送予定については、現時点で案内されていない。

テレビでは、BS朝日のマルチチャンネル(152ch)で、日本時間8月13日(木)から16日(日)まで4日間連続で生中継される。各日とも午前10:55から放送がスタートし、競泳1日目は15:00まで、2日目と3日目は14:30まで、最終日は15:54までの放送予定となっている。

インターネットでは、ABEMAのワールドスポーツチャンネルなどで全日程の決勝レースを無料生配信。テレビと同じく、日本時間8月13日(木)から16日(日)まで、各日午前10:55から視聴できる。

中継のメインキャスターは松岡修造が担当。日替わり解説には松田丈志、寺川綾、入江陵介、萩野公介が出演し、実況はテレビ朝日の清水俊輔、山崎弘喜、武隈光希、山木翔遥の各アナウンサーが担当する。

パンパシフィック水泳選手権2026の放送・配信スケジュールは以下の通り。

日程 BS朝日 ABEMA 解説 2026年8月13日(木) 10:55～15:00 10:55～ 松田丈志 2026年8月14日(金) 10:55～14:30 10:55～ 寺川綾 2026年8月15日(土) 10:55～14:30 10:55～ 入江陵介 2026年8月16日(日) 10:55～15:54 10:55～ 萩野公介

ABEMAプレミアムの登録・解約方法

abema

登録方法

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

解約方法

登録同様に、ABEMAでは解約もシンプルな操作で可能となっている。

公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択 解約したいプランを選択し、「登録をキャンセルする」を選択 案内に沿って解約手続きを実行

ABEMAプレミアムの支払い方法

ABEMAプレミアムの支払い方法は、利用する端末によって異なる。

【iOS】

iPhoneやiPadなどにAbemaアプリをインストールしている場合、プレミアム会員の支払いはiTunes Store（App Store）の定期購入となる。

【Android】

Android端末にAbemaアプリをインストールしている場合は、Google Playでの定期購入となる。

【ブラウザ】

ABEMA公式サイトから登録する場合は、クレジットカードと携帯キャリア決済を利用することができる。RIZINやBreaking Downなど、プレミアム限定のPPV割引チケットを購入する際は、アプリからだと手数料が発生するので、ブラウザからの購入がおすすめだ。

【Amazon端末】

Fire TV StickなどのAmazon端末経由でプレミアム会員に登録する場合は、Amazonアプリストアの定期購入にて決済が可能となっている。