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pan pacific swimming championships 2026ABEMA
ABEMAで「パンパシフィック水泳選手権2026」をライブ配信！プレミアム会員で快適視聴
Aoi Fujimiya

パンパシフィック水泳選手権2026の地上波テレビ放送・ネット中継・大会日程

パンパシフィック水泳選手権2026のテレビ放送・ネット中継は？BS朝日・ABEMAの視聴方法・大会日程まとめ。

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世界トップクラスのスイマーが集結する『パンパシフィック水泳選手権2026』が開催される。日本をはじめ、アメリカ、オーストラリア、カナダなど水泳強豪国の選手たちが出場する国際大会として、各種目でハイレベルなレースが期待される。

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本記事では、『パンパシフィック水泳選手権2026』の大会日程、中継予定を紹介する。

パンパシフィック水泳選手権2026の日程は？

『パンパシフィック水泳選手権2026』は、現地時間2026年8月12日(水)から15日(土)まで、アメリカ・アーバインで開催される。

日本と開催地の時差により、日本時間では8月13日(木)から16日(日)までの4日間にわたって競技が行われる。日本からテレビ放送やネット配信で観戦する場合は、日本時間の日程を確認しておきたい。

パンパシフィック水泳選手権2026の開催日程は以下の通り。

開催地現地時間日本時間
アメリカ・アーバイン2026年8月12日(水)～15日(土)2026年8月13日(木)～16日(日)

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パンパシフィック水泳選手権2026の日本人出場選手は？

『パンパシフィック水泳選手権2026』には、競泳とオープンウォータースイミング(OWS)の各種目に日本代表選手が出場する。競泳では男子21名、女子17名の計38名が派遣選手団名簿に名を連ねており、OWSには男子4名、女子2名が選出されている。

競泳男子では松元克央、渡辺一平、松下知之らが選出。女子では池江璃花子、鈴木聡美、成田実生らが代表入りしており、各種目で上位進出やメダル獲得が期待される。

一方、男子の本多灯は派遣名簿に登録されていたものの、2026年8月7日に出場辞退が発表された。また、松山陸も事前に出場を辞退している。

パンパシフィック水泳選手権2026の日本代表選手は以下の通り。

競泳男子

選手種目所属
松本 周也自由形ひまわりネットワーク株式会社
坂井 孝士郎自由形大和ハウス工業株式会社水泳部
松元 克央自由形・バタフライミツウロコ・三菱養和スイムスクール
村佐 達也自由形イトマン東京・中央大学2年
今福 和志自由形枚方スイミングスクール・同志社大学1年
田渕 海斗自由形尼崎SWIMMING TEAM
黒田 一瑳リレーコナミスポーツ・明治大学1年
柳本 幸之介リレーミキハウス・TASC
三浦 玲央背泳ぎ自衛隊体育学校・自衛隊SC
竹原 秀一背泳ぎ東洋大学4年・はるおかスイミングスクール赤間
西小野 皓大背泳ぎ新東工業株式会社豊川製作所
大橋 信平泳ぎ枚方スイミングスクール・四條畷学園高等学校3年
渡辺 一平平泳ぎトヨタ自動車株式会社
深沢 大和平泳ぎ東急株式会社・東急スイミングスクールあざみ野
谷口 卓平泳ぎ株式会社 名岐不動産・GSTR GRAND PRIX
岡留 大和平泳ぎインターナショナルスイミングクラブ
光永 翔音バタフライ中央大学3年
松下 知之バタフライ・個人メドレー東洋大学3年・スウィン宇都宮
小島 夢貴個人メドレー豊川高等学校3年・コパンスポーツクラブ豊川
西川 我咲個人メドレー東洋大学2年・KLスポーツ春日井
本多 灯バタフライイトマン東進 ※出場辞退

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競泳女子

選手種目所属
池江 璃花子自由形・バタフライ横浜ゴム株式会社・ルネサンス
池本 凪沙自由形ミキハウス・TASC
竹澤 瑠珂自由形東京スイミングセンター・早稲田大学2年
梶本 一花自由形大林組水泳部・野尻湖遊泳会
溝口 歩優リレー筑波大学3年・セントラルスポーツ藤沢
鈴木 莉緒リレーアリーナつきみ野SC・青山学院大学3年
福岡 由唯リレーイトマンスイミングスクール多摩校・中央大学1年
難波 実夢リレーJSS東京
佐々木 美莉背泳ぎ埼玉スウィンスイミングスクール・東洋大学3年
白井 璃緒背泳ぎミズノ
鈴木 聡美平泳ぎミキハウス
加藤 心冨平泳ぎスウィン鴻巣スイミングスクール・早稲田大学3年
水口 知保バタフライ全日本空輸株式会社・東京ドームスポーツ
奥園 心咲バタフライ枚方スイミングスクール・立命館大学3年
松本 信歩個人メドレーあいおいニッセイ同和損保・東京ドームスポーツ
成田 実生個人メドレースポーツクラブルネサンス・明治大学2年
小堀 倭加個人メドレーあいおいニッセイ同和損保・相模原市水泳協会

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オープンウォータースイミング(OWS)

区分選手所属
男子南出 大伸木下グループ
男子辻森 魁人日本大学3年
男子江沢 陸ルネサンス
男子田渕 海斗尼崎SC
女子蝦名 愛梨ミキハウス
女子梶本 一花大林組水泳部

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パンパシフィック水泳選手権2026の地上波テレビ放送・ネット中継は？

『パンパシフィック水泳選手権2026』は、日本国内ではBS朝日とABEMAで決勝レースが生中継・生配信される。地上波テレビでの放送予定については、現時点で案内されていない。

テレビでは、BS朝日のマルチチャンネル(152ch)で、日本時間8月13日(木)から16日(日)まで4日間連続で生中継される。各日とも午前10:55から放送がスタートし、競泳1日目は15:00まで、2日目と3日目は14:30まで、最終日は15:54までの放送予定となっている。

インターネットでは、ABEMAのワールドスポーツチャンネルなどで全日程の決勝レースを無料生配信。テレビと同じく、日本時間8月13日(木)から16日(日)まで、各日午前10:55から視聴できる。

中継のメインキャスターは松岡修造が担当。日替わり解説には松田丈志、寺川綾、入江陵介、萩野公介が出演し、実況はテレビ朝日の清水俊輔、山崎弘喜、武隈光希、山木翔遥の各アナウンサーが担当する。

パンパシフィック水泳選手権2026の放送・配信スケジュールは以下の通り。

日程BS朝日ABEMA解説
2026年8月13日(木)10:55～15:0010:55～松田丈志
2026年8月14日(金)10:55～14:3010:55～寺川綾
2026年8月15日(土)10:55～14:3010:55～入江陵介
2026年8月16日(日)10:55～15:5410:55～萩野公介

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ABEMAプレミアムの登録・解約方法

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登録方法

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
  4. パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！

解約方法

登録同様に、ABEMAでは解約もシンプルな操作で可能となっている。

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 解約したいプランを選択し、「登録をキャンセルする」を選択
  4. 案内に沿って解約手続きを実行

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ABEMAプレミアムの支払い方法

ABEMAプレミアムの支払い方法は、利用する端末によって異なる。

【iOS】

iPhoneやiPadなどにAbemaアプリをインストールしている場合、プレミアム会員の支払いはiTunes Store（App Store）の定期購入となる。

【Android】

Android端末にAbemaアプリをインストールしている場合は、Google Playでの定期購入となる。

【ブラウザ】

ABEMA公式サイトから登録する場合は、クレジットカードと携帯キャリア決済を利用することができる。RIZINやBreaking Downなど、プレミアム限定のPPV割引チケットを購入する際は、アプリからだと手数料が発生するので、ブラウザからの購入がおすすめだ。

【Amazon端末】

Fire TV StickなどのAmazon端末経由でプレミアム会員に登録する場合は、Amazonアプリストアの定期購入にて決済が可能となっている。

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