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Seiya SuzukiGetty Images
【SPOTV NOW】MLBポストシーズンは日本語実況・解説付きでライブ配信
Yuta Tokuma
協力：

【9月30日】パドレス対カブスの地上波テレビ放送/ネット配信・無料視聴｜鈴木誠也出場予定！MLB 2026ポストシーズン

【メジャーリーグ 放送予定】鈴木誠也出場予定！2026年MLBポストシーズン・ワイルドカードシリーズのパドレスvsカブスの地上波テレビ放送・NHK中継・ネット配信・無料視聴方法を紹介。


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2026年シーズンMLB（メジャーリーグ）ポストシーズン・ワイルドカードシリーズが、日本時間9月30日(水)に開催。松井裕樹・ダルビッシュ有が所属するサンディエゴ・パドレスと、鈴木誠也・今永昇太が所属するシカゴ・カブスが対戦する。

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本記事では、パドレスvsカブスのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

パドレス対カブス｜試合日程・開始時間

MLB2026ポストシーズン・ワイルドカードシリーズのサンディエゴ・パドレスvsシカゴ・カブスは、日本時間9月30日(水)にパドレスの本拠地ペトコ・パークで開催される。

  • 大会：MLBポストシーズン・ワイルドカードシリーズ
  • 日時：9月30日(水)午前11:00開始予定／日本時間
  • 対戦：パドレス（松井裕樹・ダルビッシュ有 所属）vsカブス（鈴木誠也・今永昇太 所属）
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パドレス対カブス｜テレビ放送・ネット配信予定

パドレスvsカブスは『J SPORTS 2』でテレビ中継、ネットは『SPOTV NOW』『Lemino(SPOTVパック)』『MLB.tv』で配信を行う予定だ。

■放送局・スケジュール

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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MLBポストシーズン2026のおすすめ視聴方法

【SPOTV NOW】MLBポストシーズンもライブ配信

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SPOTV NOW』では、2026シーズンもポストシーズンまでMLBを視聴できる。ポストシーズンの試合は全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法

  1. 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
  2. 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
  3. 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！
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Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ポストシーズンを試合開催日に毎日1試合ライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

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※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

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なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

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