大塚愛 アニバーサリー＆バースデーライブ「LOVE IS BORN」の配信視聴方法

「大塚 愛 LOVE IS BORN ～23rd Anniversary 2026～」の模様がU-NEXTで独占配信される。

本記事では「大塚 愛 LOVE IS BORN ～23rd Anniversary 2026～」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

2003年のメジャーデビュー以来、「さくらんぼ」「プラネタリウム」など、数々のヒット曲を世に送り出してきたシンガーソングライター・大塚 愛。代表曲のひとつ「黒毛和牛上塩タン焼680円」が今年4月頃に再ブレイクを果たし、TikTok週間チャートで8週連続チャートインを記録するなど、今世代を超えて注目を集めている。

「大塚 愛 LOVE IS BORN ～23rd Anniversary 2026～」｜概要

大塚 愛の毎年恒例となっているデビュー記念日と誕生日を祝うライブ「LOVE IS BORN」。3年連続となる今年はU-NEXTで独占生配信が決定。9月12日に開催され、ファンは映像でも楽しむことができる。

日程・放送予定

※地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での中継は実施されない。

「大塚 愛 LOVE IS BORN ～23rd Anniversary 2026～」のU-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信される「大塚 愛 LOVE IS BORN ～23rd Anniversary 2026～」は『U-NEXT』が独占生配信する。見放題ライブ配信の対象で、本公演は、月額会員の方なら追加料金なく視聴することができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。