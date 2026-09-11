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大塚愛のライブをU-NEXTにて独占生配信！
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大塚愛 アニバーサリー＆バースデーライブ「LOVE IS BORN」の配信視聴方法

【ライブ放送予定】「大塚 愛　LOVE IS BORN ～23rd Anniversary 2026～」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

「大塚 愛　LOVE IS BORN ～23rd Anniversary 2026～」の模様がU-NEXTで独占配信される。

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本記事では「大塚 愛　LOVE IS BORN ～23rd Anniversary 2026～」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

大塚愛のライブをU-NEXTにて独占生配信！無料体験で視聴

2003年のメジャーデビュー以来、「さくらんぼ」「プラネタリウム」など、数々のヒット曲を世に送り出してきたシンガーソングライター・大塚 愛。代表曲のひとつ「黒毛和牛上塩タン焼680円」が今年4月頃に再ブレイクを果たし、TikTok週間チャートで8週連続チャートインを記録するなど、今世代を超えて注目を集めている。

「大塚 愛　LOVE IS BORN ～23rd Anniversary 2026～」｜概要

大塚 愛の毎年恒例となっているデビュー記念日と誕生日を祝うライブ「LOVE IS BORN」。3年連続となる今年はU-NEXTで独占生配信が決定。9月12日に開催され、ファンは映像でも楽しむことができる。

日程・放送予定

  • 配信開始： 9月12日（土）18:00 ～ライブ終了まで
  • 見逃し配信期間：9月30日（水）12:00 ～10月14日（水）23:59まで
  • 配信情報：U-NEXT

※地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での中継は実施されない。

「大塚 愛　LOVE IS BORN ～23rd Anniversary 2026～」のU-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信される「大塚 愛　LOVE IS BORN ～23rd Anniversary 2026～」は『U-NEXT』が独占生配信する。見放題ライブ配信の対象で、本公演は、月額会員の方なら追加料金なく視聴することができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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