アルゼンチンDFオタメンディ、W杯決勝直後スペインMFロドリを非難「1週間ずっと泣き言を言いやがって…あんなこと話すなよ」

19日の北中米ワールドカップ決勝スペイン対アルゼンチンは1-0でスペインが勝利し、16年ぶり2回目の優勝を果たした。試合後にはアルゼンチンDFニコラス・オタメンディが、スペインMFロドリを強く非難する場面があった。

延長戦にFWフェラン・トーレスのゴールを許して2大会連続の優勝を逃したアルゼンチンだが、オタメンディは試合後、挨拶にやってきたロドリを強い口調で非難している。アルゼンチン『TyCスポーツ』のテレビカメラが、その様子を捉えていた。

「1週間ずっと泣き言を言いやがって……。あんたとラポルテの2人のことだよ。そんなことは普通しない。あんたは審判について泣き言を言い続けていたんだ、友よ」

これに対してロドリは「なんのことだ？ なんのことだよ？」「敬意を持とう」と返したが、オタメンディはさらに言葉をまくし立てた。

「敬意を持っているさ。だけど、あんたはあんなことを話すなよ。分かるだろう？」

その後、スペインFWミケル・オヤルサバルが仲裁に入ったが、ロドリは「何を言ったんだよ？」と、最後まで非難されている理由が理解できない様子だった。

オタメンディが咎めていたのは、ロドリおよびDFアリメリク・ラポルテの公の場での発言とみられる。ラポルテは「ここ最近、何のペナルティーもなく見過ごされるプレーが連発している。特にアルゼンチンは激し過ぎる。あんなプレーは許されるべきじゃない」とアルゼンチンがラフプレーを見せていることを指摘。一方でロドリは「そういうこともフットボールの一部だが、アルゼンチンにはそういった道を進まないでほしい。もし決勝がそんな展開になったら、彼らの挑発に乗らないようにしないとね」と語っていた。