かつてチェルシーや中国で活躍…34歳元ブラジル代表MF、体調面の問題で現役引退を決断「年齢的にはもっとできた」

かつてチェルシーや中国でも活躍した元ブラジル代表MFオスカルは、体調面の問題から現役引退を決断している。





17歳でサンパウロのトップチームデビューを果たし、インテルナシオナルを経て2012年にチェルシーへと加入したオスカル。同クラブで200試合以上に出場して2度のプレミアリーグ制覇やヨーロッパリーグ優勝を経験すると、2017年1月には中国スーパーリーグの上海ポートへ電撃移籍することに。同クラブでは248試合に出場し、3度のリーグ優勝の立役者となった。





ブラジル代表としても48キャップを誇るオスカルだが、2025年1月に古巣サンパウロに加入していた。しかし11月、フィットネステストの最中に一時的に意識を喪失。即座に病院へ搬送されると、血圧と心拍数の急激な低下によって引き起こされる失神症状である血管迷走神経性失神（VVS）と診断された。その後、今後については家族と相談する方針だと発表されていたが、4日に所属クラブと契約を解除。現役引退を決断している。





34歳のオスカルはサンパウロの公式SNSにて、「もっとサンパウロに貢献したかったし、もっとプレーしたかった。選手としての能力と年齢的にはもっとプレーできると思っていたけど、残念ながらこうなってしまったね」とし、以下のように続けた。





「これからはサンパウロのファンとして人生を歩んでいく。ここでキャリアを終えることになるけど、このキャリアを通じて世界中の様々な場所を訪れることができた。これまで変わらない声援を送ってくれたみんな、そして復帰以来この困難な時期にも支えてくれたサンパウロのファンに心から感謝したい」