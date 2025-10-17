大同生命SVリーグ2025-26女子は10月18日(土)から19日(日)、第2節で大阪マーヴェラスとアランマーレ山形が対戦する。

本記事では、大阪マーヴェラスvsアランマーレ山形の視聴方法を紹介する。

大阪マーヴェラスvsアランマーレ山形｜試合日程・開始時間

大同生命SVリーグ2025-26女子第2節、大阪マーヴェラスvsアランマーレ山形は10月18日(土)と19日(日)にHOS住吉スポーツセンターで行われる。

日程 開始時間 10/18(土) 14:05 10/19(日) 14:05

大阪マーヴェラスvsアランマーレ山形｜テレビ中継・ネット配信予定

※放送/配信予定は変更の可能性あり

大同生命SVリーグ2025-26のおすすめ視聴方法

U-NEXT

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

Amazon「J SPORTS」チャンネル

『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。14日間の無料トライアルが利用できる。

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額2,840円/税込）

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

