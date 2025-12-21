「FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025」は日本時間12月22日、決勝を実施。日本から出場の大阪ブルテオンと石川祐希所属のペルージャが対戦する。

本記事ではFIVBバレーボール世界クラブ選手権2025・決勝、大阪ブルテオンvsペルージャの視聴方法を紹介する。

大阪ブルテオンvsペルージャ｜試合日時

大会：FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025・決勝

日時：日本時間2025年12月22日(月)6:30開始

カード：大阪ブルテオンvsペルージャ

開催地：ギリェルメ・パラエンセ・アリーナ（ブラジル・ベレン）

大阪ブルテオンvsペルージャ｜テレビ放送・ネット配信予定

試合日程 対戦カード 放送 配信 12/22(月)6:30 大阪ブルテオンvsペルージャ フジテレビNEXT Prime Video FODチャンネル

FOD

Volleyball TV

FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025決勝｜視聴方法

初月視聴料割引キャンペーン実施中！

FOD

CSフジテレビONE/NEXT、ネット配信FODでは、「FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025」の大阪ブルテオンとペルージャ（石川祐希所属）の全試合を生中継・ライブ配信する。

「FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025」は、Amazon Prime Videoの「FODチャンネル」でも配信される。

現在FODでは月額1320円（税込）が、最初の1ヶ月間200円（税込）となるキャンペーンを実施している。「FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025」はもちろん、FODで配信されているコンテンツを期間限定特別価格で楽しむことができる。

■キャンペーン概要

月額：1,320円→200円（税込／登録後最初の1ヶ月間）

期間：2025年12月8日11:00～2026年1月6日17:59

■登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。