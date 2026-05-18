プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。パシフィック・リーグでは5月19日(火)から20日(水)、オリックス・バファローズと福岡ソフトバンクホークスが対戦する。

本記事では、オリックスvsソフトバンクのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

オリックス・バファローズ対福岡ソフトバンクホークス｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026のオリックス・バファローズvs福岡ソフトバンクホークスは、5月19日(火)から20日(水)に京セラドーム大阪で開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 5/19(火) 18:00 オリックス・バファローズvs福岡ソフトバンクホークス 5/20(水) 18:00 オリックス・バファローズvs福岡ソフトバンクホークス

オリックス・バファローズ対福岡ソフトバンクホークス｜テレビ放送・ネット配信予定

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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