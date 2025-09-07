【9月8日】菅野智之登板予定｜オリオールズvsドジャースのテレビ放送/ネット配信予定・開始時間｜MLB(メジャーリーグ)2025

MLB（メジャーリーグ）は日本時間9月8日(月)、公式戦を実施。ボルチモア・オリオールズとロサンゼルス・ドジャースが対戦する。

本記事では、オリオールズvsドジャースの試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。

オリオールズvsドジャース｜試合日程・開始時間

ボルチモア・オリオールズvsロサンゼルス・ドジャースは、日本時間9月8日(月)に開催。オリオールズは菅野智之が登板予定だ。

大会：MLB公式戦

日時：日本時間9月8日(月)午前2:35開始予定

対戦：オリオールズ（菅野智之 所属）vsドジャース（大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希 所属）

オリオールズvsドジャース｜テレビ放送/ネット配信予定

オリオールズvsドジャースは『NHK BS』『J SPORTS 4』『MLB.tv』『SPOTV NOW』『ABEMA』が中継・配信を行う。

『ABEMA』ではプレミアム配信の対象となっており、「広告なし」「追っかけ再生」などに対応している『ABEMAプレミアム』への登録が必要だ。

『MLB.tv』は、Amazon Prime Video内のチャンネルでも視聴可能。公式戦を含め、30チームすべての試合を配信する。

■放送局・スケジュール

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

MLBレギュラーシーズンのおすすめ視聴方法

【SPOTV NOW】MLBお得に観戦キャンペーンを実施中！

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』は、大谷翔平ら所属のドジャース戦を中心に毎日注目試合を日本語ライブ配信。レギュラーシーズンはドジャース戦は全て日本語実況・解説付きにて配信し、鈴木誠也、今永昇太所属のカブス戦も全試合ライブ配信している。

また、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。

2025年10月31日までは、『1年間楽しもう！MLBをお得に観戦キャンペーン』を実施中。プレミアム年間プランは4,500円割引、ベーシック年間プランは3,000円割引となるのでおすすめだ。

【MLB.tv(Amazon)】MLB全試合を無料トライアルで視聴可能！

Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能となっている。

無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

▶Amazon『MLB.tv』なら無料トライアルあり！MLB全試合を今すぐ視聴

【ABEMA】平日開催のドジャース戦・注目の485試合を中継！

ABEMA

ABEMAでは2025シーズン平日開催のドジャース戦、注目の485試合を中継する。中継方式はABEMAでの無料放送、ABEMAプレミアム(有料)での限定配信となる。多数の限定配信が見られるプレミアム会員への登録がおすすめだ。

この機会に「広告なし」「追っかけ再生」などに対応している『ABEMAプレミアム』へ登録しよう。

▶平日開催のドジャース戦・注目の485試合をライブ配信！全試合観るならプレミアム登録がおすすめ

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。