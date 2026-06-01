クリス・ヴォールツ氏は、アルネ・スロット氏が当面監督に就かないと予測した。同氏は月曜夜、番組『デ・オランジェゾマー』で語った。

リヴァプールは先週土曜日、低迷したシーズンを受けスロット監督を解任したと発表。今後の去就が注目されている。

「今日彼と少し話したが、サバティカル（休養）を選ぶと思う」とヴォールツは明かす。「しばらく休み、家族と過ごし、それから次のステップを考えるだろう」。

スロットは2021～2024年フェイエノールトで成功を収めたが、同クラブ新テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーが月曜日にロビン・ファン・ペルシーの去就に疑問を投げかけ、『デ・オランジェゾマー』ではスロットの復帰も取り沙汰されている。

「スロットが戻ることは100％ない」とウォーツは断言する。「2、3年で古巣に戻るのは失敗するだけだ」。

ユリ・ムルダーは、ゼネラルマネージャーのロバート・エーンホーンとリゴーに、今後数年間一緒に働ける監督を自ら任命するよう助言している。「スロットがその役目に就けないのは残念だ。フェイエノールトにとっては最適だったはずだから。一方で、エーンホーンとスロットの関係も、もはや完全に良好とは言えないのではないか…？」

「いや」とヴォールツは即座に答えた。「エーンホーンはスロットがフェイエノールトに移籍した際、AZで彼を即座に解雇した。だから、それは決して『ハッピー・マリッジ』とは言えないだろう。」