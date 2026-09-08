Optaがチャンピオンズリーグの勝ち上がり確率を予測：アーセナルが大本命、フェイエノールトには痛恨のメッセージ

チャンピオンズリーグの新シーズンは、火曜日の夜にリーグフェーズ第1節で正式に開幕する。それに先立ち、データ会社Optaが今季の優勝候補を算出した。その本命はアーセナルで、優勝確率は20.9％となっている。

アーセナルに続くのはバイエルン・ミュンヘン（18.9％）、マンチェスター・シティ（12.0％）、FCバルセロナ（8.7％）。昨季のチャンピオンズリーグを制したパリ・サンジェルマンは5番手の評価で、優勝確率は6.3％となっている。

PSVは16位にとどまっている。アイントホーフェンのクラブがトロフィーを獲得する確率は0.8％と見積もられている。32位のフェイエノールトに対する予測はさらに厳しく、0.03％だ。

フェイエノールトより可能性が低いとみられているのは、わずか4チーム בלבד。LASKリンツ（0.02％）、サバフFC（0.02％）、シャフタール・ドネツク（0.00％）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（0.00％）である。

チャンピオンズリーグは火曜日の夜に第1節を迎える。レアル・マドリー対インテル、FCポルト対マンチェスター・シティ、ボルシア・ドルトムント対ビジャレアルなどが予定されている。

昨季、Optaのスーパーコンピューターはリバプールがチャンピオンズリーグを制すると予想していた。しかし、このイングランドのクラブは準々決勝でパリ・サンジェルマンに敗れて敗退した。

最終的に大会を制したPSGは、昨季のシーズン開幕前予想では3番手だった。当時の優勝候補2番手はアーセナルで、最終的に決勝で敗れている。