全米オープンテニス2026の地上波中継はある？BS・CS放送・WOWOWの視聴方法まとめ

テニス四大大会(グランドスラム)の一つ「全米オープンテニス2026(US Open 2026)」が、アメリカ・ニューヨークで開催される。

本記事では、全米オープンテニス2026の地上波・BS・CS放送の有無を紹介する。

全米オープンテニス2026の試合日程は？

全米オープンテニス2026(US Open 2026)は、現地時間2026年8月23日(日)から9月13日(日)にかけて開催される。男女シングルスの予選は8月24日(月)から、本戦は8月30日(日)からスタートする。

開催地のニューヨークと日本の時差は13時間で、日本が13時間進んでいる。そのため、日本から観戦する場合は深夜から翌日の早朝・午前中にかけて試合が行われるケースが中心となる。

男女シングルスは1回戦から決勝まで約2週間にわたって実施。女子シングルス決勝は日本時間9月13日(日)4:45頃、男子シングルス決勝は9月14日(月)2:45頃に開始予定となっている。

また、女子ダブルス決勝は現地時間9月11日(金)、男子ダブルス決勝は9月12日(土)に開催予定。混合ダブルスは8月24日(月)に予選、25日(火)から26日(水)に本戦が行われる。

現地日程 日本時間(目安) ラウンド・イベント 8月24日(月)～27日(木) 翌日0:00頃～ 男女シングルス予選 8月30日(日)～9月1日(火) 翌日0:00頃～ 男女シングルス 1回戦 9月2日(水)～3日(木) 翌日0:00頃～ 男女シングルス 2回戦 9月4日(金)～5日(土) 翌日0:00頃～ 男女シングルス 3回戦 9月6日(日)～7日(月) 翌日0:00頃～ 男女シングルス 4回戦(ベスト16) 9月8日(火)～9日(水) 翌日0:00頃～ 男女シングルス 準々決勝 9月10日(木) 9月11日(金)7:50頃～ 女子シングルス 準決勝 9月11日(金) 9月12日(土)3:50頃～／7:50頃～ 男子シングルス 準決勝 9月12日(土) 9月13日(日)4:45頃～ 女子シングルス 決勝 9月13日(日) 9月14日(月)2:45頃～ 男子シングルス 決勝

全米オープンテニス2026の地上波・BS・CS放送はある？

全米オープンテニス2026は、日本国内ではWOWOWが独占放送・配信を行う。テレビではBS放送のWOWOW、インターネットではWOWOWオンデマンドで視聴可能だ。

WOWOWでは予選から本戦まで中継されるため、テレビで視聴したい場合はBSのWOWOWを利用する形となる。一方、地上波やNHKでの放送、WOWOW以外のBS・CS局での中継は予定されていない。

また、ネット視聴の場合はWOWOWオンデマンドで予選から本戦までライブ配信される。

放送・配信 対応 内容 地上波 × 放送予定なし NHK × 放送予定なし BS(WOWOW) ○ 予選から本戦までライブ配信 その他BS × 放送予定なし CS × 放送予定なし WOWOWオンデマンド ○ 予選から本戦までライブ配信

全米オープン2026をライブ配信！WOWOWオンデマンドの登録方法は？

WOWOW

WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択 登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

BS環境がない人やスマホ・PCで全米オープン2026の視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。

スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。

放送経由(テレビ)

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば全米オープン2026の番組を録画することもできる。

既存契約者の利用方法

すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。