全米オープンテニス2026の地上波中継はある？BS・CS放送・WOWOWの視聴方法まとめ

テニス四大大会(グランドスラム)の一つ「全米オープンテニス2026(US Open 2026)」が、アメリカ・ニューヨークで開催される。
本記事では、全米オープンテニス2026の地上波・BS・CS放送の有無を紹介する。
全米オープンテニス2026の試合日程は？
全米オープンテニス2026(US Open 2026)は、現地時間2026年8月23日(日)から9月13日(日)にかけて開催される。男女シングルスの予選は8月24日(月)から、本戦は8月30日(日)からスタートする。
開催地のニューヨークと日本の時差は13時間で、日本が13時間進んでいる。そのため、日本から観戦する場合は深夜から翌日の早朝・午前中にかけて試合が行われるケースが中心となる。
男女シングルスは1回戦から決勝まで約2週間にわたって実施。女子シングルス決勝は日本時間9月13日(日)4:45頃、男子シングルス決勝は9月14日(月)2:45頃に開始予定となっている。
また、女子ダブルス決勝は現地時間9月11日(金)、男子ダブルス決勝は9月12日(土)に開催予定。混合ダブルスは8月24日(月)に予選、25日(火)から26日(水)に本戦が行われる。
現地日程
日本時間(目安)
ラウンド・イベント
8月24日(月)～27日(木)
翌日0:00頃～
男女シングルス予選
8月30日(日)～9月1日(火)
翌日0:00頃～
男女シングルス 1回戦
9月2日(水)～3日(木)
翌日0:00頃～
男女シングルス 2回戦
9月4日(金)～5日(土)
翌日0:00頃～
男女シングルス 3回戦
9月6日(日)～7日(月)
翌日0:00頃～
男女シングルス 4回戦(ベスト16)
9月8日(火)～9日(水)
翌日0:00頃～
男女シングルス 準々決勝
9月10日(木)
9月11日(金)7:50頃～
女子シングルス 準決勝
9月11日(金)
9月12日(土)3:50頃～／7:50頃～
男子シングルス 準決勝
9月12日(土)
9月13日(日)4:45頃～
女子シングルス 決勝
9月13日(日)
9月14日(月)2:45頃～
男子シングルス 決勝
全米オープンテニス2026の地上波・BS・CS放送はある？
全米オープンテニス2026は、日本国内ではWOWOWが独占放送・配信を行う。テレビではBS放送のWOWOW、インターネットではWOWOWオンデマンドで視聴可能だ。
WOWOWでは予選から本戦まで中継されるため、テレビで視聴したい場合はBSのWOWOWを利用する形となる。一方、地上波やNHKでの放送、WOWOW以外のBS・CS局での中継は予定されていない。
また、ネット視聴の場合はWOWOWオンデマンドで予選から本戦までライブ配信される。
放送・配信
対応
内容
地上波
×
放送予定なし
NHK
×
放送予定なし
BS(WOWOW)
○
予選から本戦までライブ配信
その他BS
×
放送予定なし
CS
×
放送予定なし
○
予選から本戦までライブ配信
全米オープン2026をライブ配信！WOWOWオンデマンドの登録方法は？WOWOW
WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。
■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
- 登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了
■支払い方法
支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。
BS環境がない人やスマホ・PCで全米オープン2026の視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。
スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。
放送経由(テレビ)
BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。
支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば全米オープン2026の番組を録画することもできる。
既存契約者の利用方法
すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。