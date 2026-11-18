「ONE SAMURAI」は世界的な格闘技団体「ONE Championship」が2026年に始動した日本開催の大会シリーズだ。

本記事では、「ONE SAMURAI」の概要や特徴、RIZINやK-1との違いについて紹介する。

ONE SAMURAIとは？

「ONE SAMURAI（ワン・サムライ）」は、世界的な格闘技団体「ONE Championship」が2026年に始動した、日本開催の大会シリーズだ。

2026年4月29日に東京・有明アリーナで旗揚げ大会「ONE SAMURAI 1」が開催された。月1回の開催を基本とし、5年間で計60大会の開催が計画されている。

大会では、総合格闘技（MMA）、ムエタイ、キックボクシング、サブミッショングラップリングの4競技を実施。日本のトップ選手や次世代を担う若手選手に加え、海外の実力者も参戦し、世界タイトルマッチなどが行われる。

ONE SAMURAIとRIZIN・K-1との違いは？

「ONE SAMURAI」とRIZINおよびK-1は、いずれも日本で開催される格闘技イベントだが、運営主体や実施される競技、試合ルールなどに違いがある。

それぞれの主な特徴を比較すると以下の通りだ。

項目 ONE SAMURAI RIZIN K-1 運営 ONE Championship RIZIN FIGHTING FEDERATION K-1 JAPAN GROUP 主な競技 MMA、ムエタイ、キックボクシング、サブミッショングラップリング MMA、キックボクシング 立ち技格闘技 特徴 世界タイトルマッチや日本人選手を中心とした国際的な対戦 リングを舞台に、独自のMMAルールを採用 パンチやキックによる立ち技の攻防が中心

「ONE SAMURAI」は4つの競技を実施する一方、RIZINはMMAとキックボクシング、K-1は立ち技格闘技が中心となる。また、ONEのムエタイでは肘打ちが認められているが、K-1では禁止されるなど、競技ごとにルールにも違いがある。

11月18日開催｜ONE SAMURAI 5の大会概要

格闘技イベント「ONE SAMURAI 5」は、2026年11月18日(水)に東京・EBARA WAVEアリーナおおた(大田区総合体育館)で開催される。

大会は17:30から第1試合がスタートし、21:00頃にはジョシュア・パシオvs山北渓人のONEストロー級MMA世界タイトルマッチが行われる予定だ。

また、那須川龍心vs永井雷智のキックボクシングマッチは、第9試合のコーメインイベントに組まれている。

項目 内容 開催日 2026年11月18日(水) 会場 EBARA WAVEアリーナおおた 開場時間 16:30 第1試合開始 17:30 メインイベント 21:00頃 注目カード ジョシュア・パシオvs山北渓人、那須川龍心vs永井雷智

ONE SAMURAI 5はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信

11月18日(水)のONE SAMURAI 5は、U-NEXTが日本国内で独占ライブ配信する。地上波・BS・CSでのテレビ放送は予定されていない。

U-NEXTでは16:15～16:30頃から配信が開始され、全10試合をライブで視聴できる。

視聴方法 放送・配信予定 U-NEXT 11月18日(水)16:15～16:30頃から独占ライブ配信 地上波テレビ 放送予定なし BS・CS 放送予定なし 見逃し配信 U-NEXTで2027年1月6日(水)23:59まで

U-NEXTの月額プラン会員は、追加のPPVチケットを購入せずに視聴可能。初回31日間無料トライアルの対象者も、無料体験期間中に追加料金なしで大会を楽しめる。

なお、U-NEXT視聴ページでは配信開始時刻が16:15、開演予定時刻が16:30と案内されている。ライブ配信中の追いかけ再生にも対応しているため、途中からでも試合を視聴できる。

ONE SAMURAI ５｜視聴方法

前述のとおり、「ONE SAMURAI 5」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。

なお、「ONE SAMURAI 5」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。