格闘技イベント「ONE SAMURAI 5」が、2026年11月18日(水)に東京・EBARA WAVEアリーナおおたで開催される。

本記事では、ONE SAMURAI 5の対戦カード・試合順について紹介する。

ONE SAMURAI 5の開催日程・開始時間・会場

格闘技イベント「ONE SAMURAI 5」は、2026年11月18日(水)に東京・EBARA WAVEアリーナおおた(大田区総合体育館)で開催される。

大会は16:00に開場、17:30から第1試合が開始される予定。メインイベントは21:00頃の実施が見込まれている。

今大会では、ジョシュア・パシオと山北渓人によるONEストロー級MMA世界タイトルマッチを筆頭に、那須川龍心、玖村将史、和田竜光らが参戦。MMA、キックボクシング、ムエタイの全10試合が組まれている。

項目 内容 大会名 ONE SAMURAI 5 開催日 2026年11月18日(水) 会場 EBARA WAVEアリーナおおた(大田区総合体育館) 開場時間 16:00 開演予定 16:30 第1試合開始 17:30 メインイベント 21:00頃予定 試合数 全10試合

ONE SAMURAI 5の対戦カード・試合順一覧

ONE SAMURAI 5では、MMA・キックボクシング・ムエタイの3競技で全10試合が行われる。

メインイベントでは、ONEストロー級MMA世界王者ジョシュア・パシオに山北渓人が挑戦。コーメインイベントには那須川龍心が登場し、永井雷智と激突する。

全対戦カードと試合順は以下の通り。

試合順 対戦カード 競技・階級 第1試合 木下尚祐 vs シヴァエフ MMAフェザー級(5分3R) 第2試合 GUMP vs 乾秀人 キックボクシング・バンタム級(3分3R) 第3試合 礼司 vs ルイ・ボテーリョ キックボクシング・ストロー級(3分3R) 第4試合 加藤有吾 vs 石井寿来 ムエタイ・ストロー級(3分3R) 第5試合 竹内龍吾 vs ブランドン・ハシモト MMAヘビー級(5分3R) 第6試合 麻火佑太郎 vs ペッタノン・ペットファーガス キックボクシング・フェザー級(3分3R) 第7試合 玖村将史 vs エリス・バルボーサ キックボクシング・ストロー級(3分3R) 第8試合 和田竜光 vs ジャレッド・ブルックス MMAストロー級(5分3R) 第9試合(コーメイン) 那須川龍心 vs 永井雷智 キックボクシング・ストロー級(3分3R) 第10試合(メイン) ジョシュア・パシオ vs 山北渓人 MMAストロー級・世界タイトルマッチ(5分5R)

※各試合の開始時刻は当日の進行状況によって前後する可能性があります。

那須川龍心vs永井雷智がコーメインイベントに決定

第9試合では、那須川龍心と永井雷智がキックボクシング・ストロー級(56.7kg)で対戦する。

那須川龍心は当初、マフディー・ジャマリとの対戦を予定していたが、相手の負傷欠場を受けてカードが変更された。

新たに参戦する永井雷智は、18歳で無敗のNJKFバンタム級王者。急きょ決まった日本人同士の対決は、今大会の注目カードとなっている。

ONE SAMURAI 5のテレビ放送・ネット配信予定

11月18日(水)開催のONE SAMURAI 5は、動画配信サービス「U-NEXT」で日本独占ライブ配信される。

地上波・BS・CSでのテレビ放送は予定されておらず、日本国内で大会をリアルタイム視聴する場合はU-NEXTが視聴手段となる。

項目 内容 配信サービス U-NEXT 配信日 2026年11月18日(水) ライブ配信開始 16:15～16:30頃 第1試合開始 17:30予定 配信形態 日本独占ライブ配信 テレビ放送 地上波・BS・CSともに予定なし 視聴料金 U-NEXT月額プラン会員は追加料金なし PPVチケット 購入不要 無料トライアル 月額プラン初回31日間 追いかけ再生 対応 見逃し配信終了 2027年1月6日(水)23:59

U-NEXTの月額プラン会員は、個別のPPVチケットを購入することなく全10試合を視聴できる。

また、初回31日間の無料トライアル対象者も、無料体験期間中に追加料金なしで大会を楽しめる。

配信開始時間については16:15～16:30頃と案内に幅があり、U-NEXT公式ヘルプでは16:30開始とされている。視聴前に最新の配信情報を確認しておきたい。

ONE SAMURAI 5の見逃し配信はいつまで？

ONE SAMURAI 5はライブ配信に加え、試合終了後の見逃し配信にも対応する。

見逃し配信はライブ終了後、準備が整い次第開始され、2027年1月6日(水)23:59まで視聴できる予定だ。

さらに、ライブ配信中の追いかけ再生にも対応しているため、試合開始に間に合わない場合でも途中から視聴を開始できる。

大会当日にリアルタイムで観戦できない人は、U-NEXTの見逃し配信を活用するとよい。

ONE SAMURAI ５｜視聴方法

前述のとおり、「ONE SAMURAI 5」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。

なお、「ONE SAMURAI 5」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。