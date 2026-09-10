ONE SAMURAI 3はいつ？試合日程・テレビ放送予定

世界的格闘技団体「ONE Championship」の日本オリジナル新シリーズの第3回大会『ONE SAMURAI 3』が9月12日(土)、横浜BUNTAIで開催される。

本記事では、『ONE SAMURAI 3』の日程、対戦カード、放送予定について紹介する。

ONE SAMURAI 3｜概要

『ONE SAMURAI 3』は世界的な格闘技団体であるONE Championship が、日本人ファイターを軸に展開する新しいシリーズの第3回大会。

同イベントは9月12日(土)、横浜BUNTAIで開催される。

放送/配信予定

『ONE SAMURAI 3』は、9月10日16:30開演予定。「U-NEXT」でライブ配信される。

イベント：ONE SAMURAI 3

開演時刻：9月12日16:30

ライブ配信/見逃し配信： U-NEXT

対戦カード

試合 対戦カード 階級 第10試合 吉成名高 vs ハー・リン・オム アトム級 キックボクシング 第9試合 若松佑弥 vs ウィリー・ファン・ローエン フライ級 総合格闘技 第8試合 吉成士門 vs スーブラック・トー・プラン49 フライ級 ムエタイ 第7試合 陽勇 vs 常陸飛雄馬 フライ級 キックボクシング 第6試合 箕輪ひろば vs 宮澤雄大 ストロー級 総合格闘技 第5試合 奥脇竜哉 vs チョーディー・マクジャンディー アトム級 ムエタイ 第4試合 吉田晄成 vs ジャオ・ジェンドン フライ級 キックボクシング 第3試合 伊藤盛一郎 vs 黒部和沙 ストロー級 総合格闘技 第2試合 品川朝陽 vs トゥアキアオ ストロー級 ムエタイ 第1試合 亜維ニ vs 田中佑樹 フェザー級 キックボクシング

ONE SAMURAI 3｜無料視聴方法

ONE SAMURAI 3は、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題月額プランで視聴可能となっている。

なおU-NEXTは31日間無料トライアルを実施しており、ONE SAMURAIを無料で楽しむことができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)