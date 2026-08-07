ONE SAMURAI 2はいつ？試合日程・対戦カード・放送予定

世界的格闘技団体「ONE Championship」の日本オリジナル新シリーズの第2回大会『ONE SAMURAI 2』の初回大会が、8月8日(土)に開催される。

本記事では、『ONE SAMURAI 2』の日程、対戦カード、放送予定について紹介する。

ONE SAMURAI 2｜概要

ONE SAMURAI 2（ワン・サムライ2）は、世界的な格闘技団体であるONE Championship が、日本人ファイターを軸に展開する新しいシリーズの第2回大会。

同イベントは8月8日(土)にEBARA WAVE アリーナおおた(旧 大田区総合体育館)で開催される。日本格闘技界を牽引してきた武尊の現役引退試合などが実施される。

放送/配信予定

『ONE SAMURAI 2』は、8月8日17:30開演予定。「U-NEXT」でライブ配信される。

イベント：ONE SAMURAI 1

開演時刻：8月8日17:30

ライブ配信/見逃し配信：U-NEXT

対戦カード

階級・競技 対戦カード フェザー級 キックボクシング 野杁正明（日本） vs リウ・メンヤン（中国） フェザー級 キックボクシング 海人（日本） vs モハメド・シアサラニ（イラン） フェザー級 キックボクシング 都木航佑（日本） vs ルオ・チャオ（中国） ストロー級 総合格闘技 山北渓人（日本） vs 田上こゆる（日本） バンタム級 総合格闘技 山本歩夢（日本） vs 平山諒（日本） ストロー級 キックボクシング 奥村将真（日本） vs 礼司（日本） ライト級 総合格闘技 森昴星（日本） vs ユースケ・サトウ（オーストラリア / 日本） フェザー級 キックボクシング 笠原弘希（日本） vs 塩川琉斗（日本） バンタム級 キックボクシング 嵐舞（日本） vs 北野克樹（日本）

ONE SAMURAI 2｜無料視聴方法

ONE SAMURAI 2は、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題月額プランで視聴可能となっている。

なおU-NEXTは31日間無料トライアルを実施しており、ONE SAMURAIを無料で楽しむことができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。