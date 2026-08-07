あなたは18歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
masaaki noiri liu mengyangU-NEXT
『ONE SAMURAI 2』はU-NEXTで独占配信！31日間無料トライアルあり
Yuta Tokuma

ONE SAMURAI 2はいつ？試合日程・対戦カード・放送予定

【格闘技】ONE SAMURAI 2（ワン・サムライ2）の日程・対戦カード、視聴方法を紹介。

見放題プランで視聴可能
ONE SAMURAI2 KV

U-NEXT

8月8日(土)にONE SAMURAI 2をU-NEXTで配信！

元ONE暫定世界王者の野杁正明、3団体制覇王者の海人らが出場予定。

31日間無料トライアルで視聴！

31日間無料トライアルあり

世界的格闘技団体「ONE Championship」の日本オリジナル新シリーズの第2回大会『ONE SAMURAI 2』の初回大会が、8月8日(土)に開催される。

『ONE SAMURAI 2』はU-NEXTで独占配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

本記事では、『ONE SAMURAI 2』の日程、対戦カード、放送予定について紹介する。

ONE SAMURAI 2｜概要

ONE SAMURAI 2（ワン・サムライ2）は、世界的な格闘技団体であるONE Championship が、日本人ファイターを軸に展開する新しいシリーズの第2回大会。

同イベントは8月8日(土)にEBARA WAVE アリーナおおた(旧 大田区総合体育館)で開催される。日本格闘技界を牽引してきた武尊の現役引退試合などが実施される。

放送/配信予定

『ONE SAMURAI 2』は、8月8日17:30開演予定。「U-NEXT」でライブ配信される。

  • イベント：ONE SAMURAI 1
  • 開演時刻：8月8日17:30
  • ライブ配信/見逃し配信：U-NEXT

対戦カード

階級・競技対戦カード
フェザー級 キックボクシング野杁正明（日本） vs リウ・メンヤン（中国）
フェザー級 キックボクシング海人（日本） vs モハメド・シアサラニ（イラン）
フェザー級 キックボクシング都木航佑（日本） vs ルオ・チャオ（中国）
ストロー級 総合格闘技山北渓人（日本） vs 田上こゆる（日本）
バンタム級 総合格闘技山本歩夢（日本） vs 平山諒（日本）
ストロー級 キックボクシング奥村将真（日本） vs 礼司（日本）
ライト級 総合格闘技森昴星（日本） vs ユースケ・サトウ（オーストラリア / 日本）
フェザー級 キックボクシング笠原弘希（日本） vs 塩川琉斗（日本）
バンタム級 キックボクシング嵐舞（日本） vs 北野克樹（日本）

『ONE SAMURAI 2』はU-NEXTで独占配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

ONE SAMURAI 2｜無料視聴方法

ONE SAMURAI 2は、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題月額プランで視聴可能となっている。

なおU-NEXTは31日間無料トライアルを実施しており、ONE SAMURAIを無料で楽しむことができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

『ONE SAMURAI 2』はU-NEXTで独占配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー