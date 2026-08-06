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ONE SAMURAI2 KVU-NEXT
『ONE SAMURAI 2』はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルあり
Aoi Fujimiya

ONE SAMURAI 2の対戦カード・試合順・階級は？全10試合のカード一覧まとめ

【ONE SAMURAI 2】対戦カード一覧｜野杁正明、海人、都木航佑らの試合順・階級・ルールを紹介。

見放題プランで視聴可能
ONE SAMURAI2 KV

U-NEXT

8月8日(土)にONE SAMURAI 2をU-NEXTで配信！

元ONE暫定世界王者の野杁正明、3団体制覇王者の海人らが出場予定。

31日間無料トライアルで視聴！

31日間無料トライアルあり

2026年8月8日(土)に開催される格闘技イベント『ONE SAMURAI 2』では、野杁正明vsリウ・メンヤンをメインイベントに、キックボクシングとMMAの注目カードが並ぶ。

『ONE SAMURAI2』はU-NEXTで独占配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

本記事では、『ONE SAMURAI 2』の対戦カード、試合順、階級について紹介する。

ONE SAMURAI 2の対戦カード・試合順・階級は？

one samurai 2 fight card© 2026 ONE Championship™

2026年8月8日(土)に東京・EBARA WAVE アリーナおおたで開催される『ONE SAMURAI 2』は、全10試合で構成される予定だ。キックボクシング7試合、MMA3試合が組まれており、日本勢が多数出場する注目大会となっている。

メインイベントでは、野杁正明が中国のリウ・メンヤンと対戦する。第8試合から第10試合までは、ONE SAMURAIフェザー級キックボクシングトーナメント1回戦として実施され、現王者スーパーボンへの挑戦権を懸けた重要なカードが並ぶ。

そのほか、海人vsモハメド・シアサラニ、都木航佑vsルオ・チャオといったトーナメント戦に加え、山北渓人vs田上こゆる、山本歩夢vs平山諒、森昴星vs佐藤雄介などMMAの日本人対決も予定されている。なお、対戦カードや試合順は選手のコンディションなどにより変更となる可能性があるため、当日は最新情報を確認しておきたい。

試合順階級・競技対戦カード
第10試合
(メインイベント)		フェザー級 キックボクシング
(トーナメント1回戦)		野杁正明 vs リウ・メンヤン
第9試合フェザー級 キックボクシング
(トーナメント1回戦)		海人 vs モハメド・シアサラニ
第8試合フェザー級 キックボクシング
(トーナメント1回戦)		都木航佑 vs ルオ・チャオ
第7試合ストロー級 MMA山北渓人 vs 田上こゆる
第6試合フェザー級 キックボクシング笠原弘希 vs 塩川琉斗
第5試合バンタム級 キックボクシング嵐舞 vs 北野克樹
第4試合バンタム級 MMA山本歩夢 vs 平山諒
第3試合ストロー級 キックボクシング奥村将真 vs 礼司
第2試合ライト級 MMA森昴星 vs 佐藤雄介
第1試合フェザー級 キックボクシングスアレック vs 田中勇利

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ONE SAMURAI 2のテレビ中継・ライブ配信予定は？

2026年8月8日(土)に開催される『ONE SAMURAI 2』は、日本国内ではU-NEXT』で独占ライブ配信される予定だ。配信は14:45から始まり、本戦は17:30開始予定となっている。

『ONE SAMURAI 2』はU-NEXTの見放題対象作品として配信されるため、月額プランの会員であれば追加のPPVチケットを購入せずに視聴できる。U-NEXTを初めて利用する場合は、31日間無料トライアルを利用して観戦する方法もある。

当日リアルタイムで視聴できない場合でも、配信準備が整い次第、2026年9月26日(水)23:59まで見逃し配信が視聴可能となる。一方、地上波テレビ、BS、CSでの放送予定は現時点でなく、視聴はU-NEXTでのネット配信がメインとなる。

サービス視聴方法放送・配信内容
U-NEXTネット配信2026年8月8日(土)14:45～独占ライブ配信予定
本戦は17:30開始予定

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ONE SAMURAI 2のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、「ONE SAMURAI 2」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。

なお、「ONE SAMURAI 2」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】ONE SAMURAI 2視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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