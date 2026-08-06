ONE SAMURAI 2の対戦カード・試合順・階級は？全10試合のカード一覧まとめ

2026年8月8日(土)に開催される格闘技イベント『ONE SAMURAI 2』では、野杁正明vsリウ・メンヤンをメインイベントに、キックボクシングとMMAの注目カードが並ぶ。

本記事では、『ONE SAMURAI 2』の対戦カード、試合順、階級について紹介する。

ONE SAMURAI 2の対戦カード・試合順・階級は？

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2026年8月8日(土)に東京・EBARA WAVE アリーナおおたで開催される『ONE SAMURAI 2』は、全10試合で構成される予定だ。キックボクシング7試合、MMA3試合が組まれており、日本勢が多数出場する注目大会となっている。

メインイベントでは、野杁正明が中国のリウ・メンヤンと対戦する。第8試合から第10試合までは、ONE SAMURAIフェザー級キックボクシングトーナメント1回戦として実施され、現王者スーパーボンへの挑戦権を懸けた重要なカードが並ぶ。

そのほか、海人vsモハメド・シアサラニ、都木航佑vsルオ・チャオといったトーナメント戦に加え、山北渓人vs田上こゆる、山本歩夢vs平山諒、森昴星vs佐藤雄介などMMAの日本人対決も予定されている。なお、対戦カードや試合順は選手のコンディションなどにより変更となる可能性があるため、当日は最新情報を確認しておきたい。

試合順 階級・競技 対戦カード 第10試合

(メインイベント) フェザー級 キックボクシング

(トーナメント1回戦) 野杁正明 vs リウ・メンヤン 第9試合 フェザー級 キックボクシング

(トーナメント1回戦) 海人 vs モハメド・シアサラニ 第8試合 フェザー級 キックボクシング

(トーナメント1回戦) 都木航佑 vs ルオ・チャオ 第7試合 ストロー級 MMA 山北渓人 vs 田上こゆる 第6試合 フェザー級 キックボクシング 笠原弘希 vs 塩川琉斗 第5試合 バンタム級 キックボクシング 嵐舞 vs 北野克樹 第4試合 バンタム級 MMA 山本歩夢 vs 平山諒 第3試合 ストロー級 キックボクシング 奥村将真 vs 礼司 第2試合 ライト級 MMA 森昴星 vs 佐藤雄介 第1試合 フェザー級 キックボクシング スアレック vs 田中勇利

ONE SAMURAI 2のテレビ中継・ライブ配信予定は？

2026年8月8日(土)に開催される『ONE SAMURAI 2』は、日本国内では『U-NEXT』で独占ライブ配信される予定だ。配信は14:45から始まり、本戦は17:30開始予定となっている。

『ONE SAMURAI 2』はU-NEXTの見放題対象作品として配信されるため、月額プランの会員であれば追加のPPVチケットを購入せずに視聴できる。U-NEXTを初めて利用する場合は、31日間無料トライアルを利用して観戦する方法もある。

当日リアルタイムで視聴できない場合でも、配信準備が整い次第、2026年9月26日(水)23:59まで見逃し配信が視聴可能となる。一方、地上波テレビ、BS、CSでの放送予定は現時点でなく、視聴はU-NEXTでのネット配信がメインとなる。

サービス 視聴方法 放送・配信内容 U-NEXT ネット配信 2026年8月8日(土)14:45～独占ライブ配信予定

本戦は17:30開始予定

ONE SAMURAI 2のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、「ONE SAMURAI 2」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。

なお、「ONE SAMURAI 2」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。