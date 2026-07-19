オリーセが移籍決意との報道も…レアル・マドリーは「寝耳に水」と主張している模様。西紙「クラブはその報道から距離を置いている」

フランス『レキップ』は、バイエルン・ミュンヘンMFマイケル・オリーセがレアル・マドリー移籍を決意していると報じた。だがスペイン『アス』曰く、マドリーは「寝耳に水だった」という姿勢を貫いているようだ。

『レキップ』は先日、オリーセがフランス代表のチームメートに対して、レアル・マドリー移籍願望を明かしていたと報道。「オリーセはレアル・マドリー移籍のためにバイエルンを退団することを決意している」「プレミアや他リーグからのオファーを受けるつもりはない。レアル・マドリーか何もないかだ」と記していた。

だが『アス』によれば、レアル・マドリーはこの『レキップ』の報道を驚きでもって受け止め、完全に距離を置いている模様。自分たちとは無関係との見解を固持してるようだ。

レアル・マドリーのオリーセへの興味は、以前から盛んに報じられてきた。が、クラブはそうした報道について火消しに努めてきた。フロレンティーノ・ペレス会長は先の会長選で、「クラブ史上最高額を投じてスター選手を獲得する」と公言し、それがオリーセかと問われて即刻「ノー」と否定。会長選勝利後には、そのスター選手がFWフリアン・アルバレスであり、移籍金1億5000万ユーロの獲得オファーをアトレティコ・マドリーに断られたことを報告している。

その後もレアル・マドリーのオリーセへの興味は報じられ続けたが、マドリーはバイエルンとの良好な関係を保つことを第一に行動してきた様子。『アス』によれば、まずバイエルンに連絡して一連の報道が虚偽であることを伝え、それから「一部メディアで報じられているオリーセへの関心について、マドリーは当該選手、代理人、周辺関係者と直接的・間接的を問わず、一切の接触を行っていないことを表明させていただきます」「マドリーはバイエルン・ミュンヘンとの間に良好な関係を築いています。それは一方のクラブの選手に関心を持った場合、まずはクラブ間で話し合うべきであるという共通認識にも反映されています」との声明を発表したとのことだ。

そして今回の『レキップ』の報道についても、レアル・マドリーは一切関与していないといった態度を取り続けているという。クラブはFWヴィニシウス・ジュニオールとの契約延長および、所属選手の動きだけに集中していると主張しているようだ。