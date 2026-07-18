オリーセがレアル・マドリー移籍を「決意」…フランス紙「エンバペにクラブのことを質問」「プレミアには興味なし。マドリーか何もないかだ」

バイエルン・ミュンヘンMFマイケル・オリーセは、同クラブ退団およびレアル・マドリー移籍を「決意」しているという。

レアル・マドリーが興味を持っていると報じられてきたオリーセだが、フランス『レキップ』曰く、選手本人も同クラブへの移籍を強く希望しているとのことだ。

フランスの有力スポーツ紙は17日付の1面で、「オリーセがレアルを切望」との見出しで報道。該当記事では、オリーセがフランス代表、バイエルンのチームメートDFダヨ・ウパメカノから慰留されている様子が記されていた。

「ここ数週間、ウパメカノはオリーセの慰留に努めていた。オリーセはレアル・マドリーに移籍のためにバイエルンを退団することを決意している」

加えて、オリーセはレアル・マドリーでプレーするフランス代表のチームメート、FWキリアン・エンバペ、MFオーレリアン・チュアメニに同クラブのことを繰り返し質問していた様子。オリーセのマドリー移籍の意思は堅く、「プレミアや他リーグからのオファーを受けるつもりはない。レアル・マドリーか何もないかだ」と考えているとのことだ。

なおレアル・マドリーは先に声明で、「一部メディアで報じられているオリーセへの関心について、マドリーは当該選手、代理人、周辺関係者と直接的・間接的を問わず、一切の接触を行っていないことを表明させていただきます」「マドリーはバイエルン・ミュンヘンとの間に良好な関係を築いています。それは一方のクラブの選手に関心を持った場合、まずはクラブ間で話し合うべきであるという共通認識にも反映されています」と、選手と接触していないこと、もし獲得に動くとしてもまずバイエルンと接触することを強調している。いずれにしても『レキップ』の報道で、オリーセのマドリー移籍の噂はさらに活発化することになりそうだ。