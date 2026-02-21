2026年2月22日(日) に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ第3節で、ファジアーノ岡山とガンバ大阪が対戦する。

本記事では、ファジアーノ岡山vsガンバ大阪の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ファジアーノ岡山vsガンバ大阪｜試合日程・キックオフ時間

ファジアーノ岡山vsガンバ大阪は、2月22日(日) に岡山のホーム、JFE晴れの国スタジアムで開催される。

大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 第3節

日時：2026年2月22日(日) 14:00キックオフ

対戦：ファジアーノ岡山vsガンバ大阪

会場：JFE晴れの国スタジアム

ファジアーノ岡山vsガンバ大阪｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想リーグ第3節のファジアーノ岡山vsガンバ大阪は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ファジアーノ岡山vsガンバ大阪 チーム情報

ファジアーノ岡山 vs ガンバ大阪 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー 木山隆之 予想スタメン 控え選手 マネージャー イェンス・ヴィッシング

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表