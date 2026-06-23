OHルーヴェンは火曜日、ティミー・シモンズ氏の監督就任を発表した。これにより、NACブレダのカール・ホーフケンス監督は残留が決まった。

ホーフケンスはNACと共に「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」に参戦すると表明していたが、ここ数日で退任噂が再燃。『ヘット・ラステ・ニウス』はOHルーヴェンとの契約が事実上合意と伝えていた。

NACが以前発表した残留声明は、降格による動揺を鎮める目的だったとされる。その後、『Voetbal International』はNAC内部筋がこれを否定と伝えたが、本人は移籍に前向きだった。

シモンズの就任により、ホーフケンスの移籍騒動は収束した。49歳のベルギー人監督は、KASオイペンへ移籍するフェリーチェ・マッツーの後任となる。

選手時代は2005～2010年PSVで218試合出場。2021年から監督となり、KVCウェステルロー、FCVデンデル、ズルテ・ワレヘムを率いた。

スポーツディレクターのジョルジ・チェプレギは「選手時代を知る者にとって、シモンズの指導スタイルは馴染み深い。規律、組織力、激しさだ」と語る。「彼のチームは、強固な組織力、支配的なサッカーをする意志、明確な勝者のメンタリティが特徴だ。 彼は私たちのスポーツ面での野心を形作るのにふさわしい人物だと確信しています」

一方、ホーフケンスは月曜、NACのヘッドコーチとして新シーズンの初練習に臨む。クラブは降格を受け、慎重に協議した結果、残り1年の契約を継続することを決めた。