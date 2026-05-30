ラグビーリーグワンプレーオフ準決勝はいつ？試合日程・放送予定

日本ラグビー最高峰のリーグである「NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26」は、5月30日(土)と31日(日)プレーオフトーナメント準決勝を実施する。

本記事では、ラグビーリーグワンプレーオフ準決勝の日程、テレビ放送やネット配信、視聴方法を詳しく紹介する。

リーグワン2025-26プレーオフ｜日程・放送予定

20225-26シーズンのラグビーリーグワンのプレーオフトーナメント準決勝は、5月30日(土)と31日(日)に開催される。

レギュラーシーズン1位のコベルコ神戸スティーラーズ、2位の埼玉ワイルドナイツ、準々決勝を勝ち上がったクボタスピアーズ船橋・東京ベイと東京サンゴリアスが出場する。

リーグワン2025-26の放送・配信予定

ジャパンリーグワン2025-26はテレビ衛生放送『J SPORTS』で中継される。ネット『J SPORTSオンデマンド』ではプレーオフ全試合をライブ配信する。

『J SPORTSオンデマンド』でライブ配信される試合は、Amazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTS』でも視聴することが可能だ。

また2025-26シーズンからネット配信サービス『DAZN』でも全試合がライブ配信される。

リーグワンのおすすめ視聴方法

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