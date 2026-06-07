日本ラグビー最高峰のリーグである「NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26」は、6月7日(日)にプレーオフトーナメント決勝を国立競技場で開催する。

2025-26シーズンのNTTジャパンラグビーリーグワンのプレーオフトーナメント決勝はどこで見ることができるか、無料視聴方法を紹介する。

ラグビーリーグワンプレーオフ決勝｜日程・放送予定

2025-26シーズンのラグビーリーグワンのプレーオフトーナメント決勝は、6月7日(日)にMUFGスタジアム（国立競技場） で開催される。

ラグビーリーグワンプレーオフ決勝｜無料視聴方法

ジャパンリーグワン2025-26は、地上波日本テレビ系列で生中継。無料での視聴が可能だ。テレビ衛生放送『J SPORTS』で中継される。

ネット『J SPORTSオンデマンド』ではプレーオフ全試合をライブ配信。Amazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTS』でも視聴することが可能となっており、6月9日まで最初の2ヶ月を半額で視聴できるキャンペーンが行われている。お得に視聴することができる。

また2025-26シーズンからネット配信サービス『DAZN』でも全試合がライブ配信される。

リーグワンのおすすめ視聴方法

【Amazon J SPORTSチャンネル】Amazon経由なら最初の2ヶ月半額で視聴可能！

Amazon

Amazon『J SPORTSチャンネル』は月額2,840円(税込)で提供されているが、現在は最初の2ヶ月を半額で視聴できるキャンペーンが行われている。このキャンペーンは6月9日までとなっている。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSチャンネルの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額2,840円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでもラグビーリーグワンだけでなく、2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。様々なスポーツが視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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